Restano pochissime ore per approfittare della promozione dedicata a Disney+. L’offerta che consente di accedere al catalogo della piattaforma al prezzo scontato di 4,99€ al mese per i primi 2 mesi giunge infatti al termine proprio oggi, martedì 24 novembre 2026, alle ore 23:59. Una volta superata la mezzanotte, le condizioni tariffarie torneranno ai valori standard di listino, rendendo questa giornata l’ultima finestra utile per bloccare il risparmio.
Indice:
Promozione valida fino alle 23:59 di oggi, 24 novembre 2026.
Come funziona l’offerta a 4,99€ e chi può attivarla
La promozione permette di sottoscrivere il piano Standard con Pubblicità a un costo complessivo di 9,98€ per due mesi interi di visione, risparmiando sul normale canone mensile. L’iniziativa è rivolta ai nuovi abbonati e agli ex clienti idonei che non dispongono di una sottoscrizione attiva al momento dell’adesione (con età minima di 18 anni).
Terminati i primi due mesi a tariffa agevolata, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo standard mensile vigente al momento del rinnovo, salvo disdetta. Non essendo previsto alcun vincolo di permanenza a lungo termine, è comunque possibile disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento direttamente dalle impostazioni del proprio account prima della scadenza del secondo mese, continuando a usufruire del servizio fino al termine del periodo già pagato.
Cosa include il catalogo e caratteristiche tecniche del piano
Con l’attivazione dell’abbonamento si ottiene l’accesso immediato all’intero catalogo di contenuti originali ed esclusivi targati Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star, tra film in prima visione, serie televisive acclamate, documentari e produzioni locali.
Dal punto di vista tecnico, il piano Standard con Pubblicità offre:
- Risoluzione video: streaming fino al Full HD (1080p) su tutti i dispositivi compatibili (Smart TV, smartphone, tablet, browser web, console e chiavette HDMI).
- Qualità audio: supporto fino al formato Audio Surround 5.1.
- Riproduzione simultanea: possibilità di guardare i contenuti su un massimo di 2 dispositivi contemporaneamente.
- Interruzioni pubblicitarie: brevi spot integrati prima e durante la riproduzione dei contenuti (con conseguente assenza della funzione di download offline, riservata ai piani superiori senza pubblicità).
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