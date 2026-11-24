Il Black Friday è il momento giusto per aggiornare il software senza spendere troppo, e la Black Friday Crazy Sale di Godeal24 porta sconti fino al 90% su prodotti Office e Windows, con prezzi interessanti sia per chi usa il computer a casa sia per le piccole aziende. Cercate una suite per l’ufficio affidabile? Office 2024 Pro Plus comprende Word, Excel, PowerPoint e Outlook e si paga una volta sola, senza abbonamenti ricorrenti. I prezzi partono da 18,85€ a chiave con il pacchetto da cinque chiavi, mentre la versione per un singolo PC costa 21,27€. Per chi preferisce l’abbonamento ci sono anche le formule Office 365 Personal e Family.

Anche chi usa Windows può approfittare dei saldi. Dopo la fine del supporto a Windows 10, arrivata il 14 ottobre 2025, passare a Windows 11 è una scelta da valutare: costa 12,25€ e include funzioni professionali come BitLocker, Desktop remoto e Hyper-V. Le offerte sono valide dal 16 novembre al 1° dicembre 2026, con prezzi speciali su un’ampia gamma di software: la pagina ufficiale dei saldi raccoglie tutte le proposte.

Il calo di prezzo annuale per le suite Office

Il momento di fare scorta di licenze Office è questo.

Windows 11 Pro a un prezzo bassissimo

Bundle Office e Windows ai minimi dell’anno (codice sconto “SGO62”)

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Chiavi all’ingrosso per le aziende

Strumenti per PC a prezzi stracciati

>>> Scopri altri strumenti

Cosa succede dopo l’acquisto?

Ordinare da Godeal24 è semplice: la chiave di licenza arriva via email nel giro di pochi minuti, insieme alle istruzioni per l’installazione e l’attivazione. In caso di dubbi l’assistenza clienti è disponibile 24 ore su 24, sia prima sia dopo l’acquisto. Godeal24 vanta inoltre una valutazione di 4,8 stelle su Trustpilot.

Contatti Godeal24: service@godeal24.com

Informazione Pubblicitaria