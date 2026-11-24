Il Black Friday è il momento giusto per aggiornare il software senza spendere troppo, e la Black Friday Crazy Sale di Godeal24 porta sconti fino al 90% su prodotti Office e Windows, con prezzi interessanti sia per chi usa il computer a casa sia per le piccole aziende. Cercate una suite per l’ufficio affidabile? Office 2024 Pro Plus comprende Word, Excel, PowerPoint e Outlook e si paga una volta sola, senza abbonamenti ricorrenti. I prezzi partono da 18,85€ a chiave con il pacchetto da cinque chiavi, mentre la versione per un singolo PC costa 21,27€. Per chi preferisce l’abbonamento ci sono anche le formule Office 365 Personal e Family.
Anche chi usa Windows può approfittare dei saldi. Dopo la fine del supporto a Windows 10, arrivata il 14 ottobre 2025, passare a Windows 11 è una scelta da valutare: costa 12,25€ e include funzioni professionali come BitLocker, Desktop remoto e Hyper-V. Le offerte sono valide dal 16 novembre al 1° dicembre 2026, con prezzi speciali su un’ampia gamma di software: la pagina ufficiale dei saldi raccoglie tutte le proposte.
Il calo di prezzo annuale per le suite Office
Il momento di fare scorta di licenze Office è questo.
- Office 2024 Pro Plus, 1 chiave – 21,27€
- Office 2024 Pro Plus, 3 chiavi – 60,27€ (20,09€/chiave)
- Office 2024 Pro Plus, 5 chiavi – 94,27€ (18,85€/chiave)
- Office 2021 Pro Plus, 1 chiave – 25,27€
- Office 2019 Pro Plus, 1 chiave – 24,75€
- Office 2021 Home and Business per Mac – 98€
- Office 365 Personal Global, 1 anno – 78,99€
- Office 365 Family Global, 1 anno – 98,99€
- Office 365, account per 5 dispositivi, 1 anno – 35,99€
Windows 11 Pro a un prezzo bassissimo
- Win 11 Professional, 1 chiave – 12,25€
- Win 11 Professional, 2 chiavi – 24,25€ (12,13€/chiave)
- Win 11 Professional, 3 chiavi – 35,25€ (11,75€/chiave)
- Win 11 Professional, 5 chiavi – 53,25€ (10,65€/chiave)
- Win 11 Home, 1 chiave – 12,15€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC, 1 chiave – 12,80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC, 1 chiave – 12,88€
- Win 10 Professional, 1 chiave – 8,25€
- Win 10 Home, 1 chiave – 8,15€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC, 1 chiave – 12,25€
- Win Server 2025 Standard – 30,99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31,99€
Bundle Office e Windows ai minimi dell’anno (codice sconto “SGO62”)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus, bundle – 31,95€
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus, bundle – 31,85€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2024 Pro Plus, bundle – 31,55€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2024 Pro Plus, bundle – 31,25€
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Chiavi all’ingrosso per le aziende
- Win 11 Pro, 50 chiavi – 400€ (8€/chiave)
- Win 11 Pro, 100 chiavi – 750€ (7,50€/chiave)
- Win 11 Home, 50 chiavi – 389€ (7,78€/chiave)
- Win 11 Home, 100 chiavi – 699€ (6,99€/chiave)
Strumenti per PC a prezzi stracciati
- Ashampoo PDF Pro 5 – 24,99€
- Ashampoo Office 27 – 23,99€
- IObit Driver Booster 13 – 17,69€
- Ashampoo Backup Pro 27 – 13,63€
- Adguard, 3 dispositivi, licenza a vita – 32,74€
- EaseUS Video Downloader, licenza a vita – 30€
- EaseUS Disk Copy Pro, abbonamento di 1 mese – 13,93€
Cosa succede dopo l’acquisto?
Ordinare da Godeal24 è semplice: la chiave di licenza arriva via email nel giro di pochi minuti, insieme alle istruzioni per l’installazione e l’attivazione. In caso di dubbi l’assistenza clienti è disponibile 24 ore su 24, sia prima sia dopo l’acquisto. Godeal24 vanta inoltre una valutazione di 4,8 stelle su Trustpilot.
Contatti Godeal24: service@godeal24.com
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