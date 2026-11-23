Il Black Friday di Amazon può essere l’occasione giusta per mettere insieme un PC gaming di fascia alta (e non solo), scegliendo componenti capaci di offrire prestazioni elevate senza rinunciare alla qualità della piattaforma e dell’assemblaggio. Quest’anno, tuttavia, costruire una configurazione equilibrata richiede qualche attenzione in più, soprattutto quando si arriva a schede video, memorie RAM e unità SSD, comparti nei quali i prezzi non sempre seguono le classiche dinamiche delle promozioni.

Abbiamo quindi selezionato alcuni componenti interessanti disponibili su Amazon, cercando di combinare prodotti di fascia alta, caratteristiche tecniche solide e prezzi che riteniamo sensati nel contesto attuale. Non tutti sono necessariamente in offerta; in alcuni casi, come vedremo, acquistare a un prezzo ragionevole è già un risultato da non sottovalutare.

Una configurazione di fascia alta pensata per giocare senza compromessi

La nostra build ruota attorno alla piattaforma AMD AM5 e al Ryzen 7 9800X3D, uno dei processori più interessanti per chi mette il gaming al primo posto. A questo abbiniamo una scheda madre B850 di GIGABYTE, un sistema di raffreddamento a liquido Corsair e una Radeon RX 9070 XT con 16 GB di memoria video; completano la configurazione 32 GB di RAM DDR5, un SSD NVMe da 2 TB, un alimentatore da 1.000 watt e un case NZXT a doppia camera.

L’obiettivo è realizzare un sistema di livello enthusiast, adatto anche a giocare ad alte risoluzioni e con dettagli elevati sui giochi moderni, mantenendo una buona attenzione alla qualità dei componenti. Ma vediamo nel dettaglio le nostre scelte.

CPU – Dissipatore – Scheda Madre

Partiamo dal cuore della configurazione, dove troviamo l’AMD Ryzen 7 9800X3D, un processore che non ha bisogno di troppe presentazioni tra gli appassionati di gaming. Basato su architettura Zen 5 e realizzato per socket AM5, mette a disposizione 8 core e 16 thread, con una frequenza Boost che raggiunge i 5,2 GHz. Il vero elemento distintivo è naturalmente la tecnologia 3D V-Cache di seconda generazione, che porta la cache L3 a 96 MB, per un totale di 104 MB di cache.

Una soluzione particolarmente interessante nei videogiochi, dove la gestione della cache può incidere sensibilmente sulle prestazioni e sulla regolarità del frame rate. Il TDP dichiarato è di 120 watt e il processore viene venduto senza dissipatore, motivo per cui abbiamo scelto di abbinarlo a un sistema di raffreddamento adeguato. La nostra scelta ricade sul CORSAIR iCUE LINK TITAN 360 RX LCD, un dissipatore a liquido AIO da 360 mm che unisce capacità di raffreddamento, personalizzazione e un’estetica particolarmente curata.

Il sistema utilizzatre ventole RX120 RGB e una pompa con motore trifase FlowDrive, mentre sulla parte superiore del waterblock troviamo un display IPS LCD da 2,1 pollici con risoluzione 480 x 480 pixel, personalizzabile attraverso il software iCUE. Non manca la connettività iCUE LINK, pensata per semplificare il collegamento e la gestione dei componenti compatibili; un prodotto di fascia alta, coerente con il resto della configurazione e compatibile con il socket AM5.

A completare questo primo gruppo troviamo la GIGABYTE B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE, una scheda madre ATX che punta su una dotazione completa e su un’estetica bianca particolarmente adatta a una build curata anche dal punto di vista visivo. Il modello utilizza il chipset AMD B850 e supporta i processori Ryzen 7000, 8000 e 9000, con quattro slot DDR5 e supporto alle tecnologie AMD EXPO e buone doti di overclock.

Tra le caratteristiche più interessanti troviamo un sistema di alimentazione digitale a 14+2+2 fasi, uno slot PCI-E 5.0 x16 per la scheda video e tre slot M.2, di cui uno PCI-E 5.0. La connettività comprende inoltre WiFi 7, LAN da 2,5 Gbps e USB-C frontale fino a 20 Gbps; una base solida per il nostro Ryzen 7 9800X3D, con margine anche per futuri aggiornamenti.

GPU, RAM e Storage

Arriviamo probabilmente al gruppo di componenti più complicato da acquistare in questo periodo. Il mercato delle schede video e delle memorie continua a essere caratterizzato da prezzi particolarmente elevati e disponibilità non sempre soddisfacenti. Per questo motivo, GPU e RAM della nostra configurazione non sono necessariamente protagoniste di una promozione Black Friday, ma abbiamo individuato due prodotti che, considerando il momento attuale, riteniamo possano rappresentare acquisti ragionevoli su Amazon.

Per la scheda video abbiamo scelto la GIGABYTE Radeon RX 9070 XT GAMING OC ICE 16G, una soluzione basata sull’architettura AMD RDNA 4 e dotata di 16 GB di memoria GDDR6 con bus a 256 bit. La versione Gaming OC ICE si distingue per il sistema di raffreddamento WINDFORCE a tre ventole, il design bianco e la presenza del Dual BIOS, che permette di scegliere tra profilo Performance e Silent. GIGABYTE dichiara una frequenza Boost fino a 3.060 MHz e una Game Clock fino a 2.520 MHz, con 4.096 Stream Processor a disposizione.

Si tratta di una scheda pensata soprattutto per il gaming ad alta risoluzione, con prestazioni interessanti in 1440P e la possibilità di affrontare anche il 4K, facendo naturalmente le opportune valutazioni sulle impostazioni grafiche. La scheda misura 288 x 132 x 56 mm e il produttore raccomanda un alimentatore da almeno 850 watt.

Sul fronte della memoria abbiamo invece selezionato il kit CORSAIR VENGEANCE RS DDR5 da 32 GB, composto da due moduli da 16 GB. La configurazione dual-channel e la frequenza di 6.000 MT/s rappresentano una combinazione interessante per la piattaforma AM5, soprattutto considerando l’importanza che la velocità della memoria può avere sui processori Ryzen.

Anche in questo caso non parliamo di un’offerta particolarmente aggressiva, ma di un prodotto che abbiamo inserito nella selezione considerando gli attuali prezzi del comparto DDR5. Del resto, in un mercato nel quale trovare kit da 32 GB a cifre ragionevoli è diventato sempre più difficile, anche individuare una soluzione dal costo accettabile può fare la differenza.

La nota più positiva arriva invece dallo storage, dove abbiamo individuato un’offerta sul SANDISK Optimus GX 7100 NVMe da 2 TB. Si tratta di un SSD M.2 2280 con interfaccia PCI-E 4.0 x4 e protocollo NVMe 2.0, capace di raggiungere velocità sequenziali dichiarate fino a 7.250 MB/s in lettura e 6.900 MB/s in scrittura nella versione da 2 TB. Il drive utilizza memoria NAND TLC 3D e tecnologia nCache 4.0, con prestazioni casuali che arrivano fino a 1 milione di IOPS in lettura e 1,4 milioni in scrittura.

I 2 TB rappresentano inoltre una capacità adeguata per installare diversi giochi di ultima generazione senza dover ricorrere immediatamente a un secondo drive. Una scelta interessante per completare la configurazione, soprattutto considerando che in questo caso possiamo approfittare di una promozione.

Alimentatore e Case

Per alimentare la nostra configurazione abbiamo scelto il CORSAIR RM1000e (2025), un alimentatore da 1.000 watt completamente modulare, con supporto agli standard ATX 3.1 e PCI-E 5.1. La presenza del connettore 12V-2×6 permette di gestire anche le schede video di nuova generazione che utilizzano questo standard, mentre l’efficienza Cybenetics Gold e i condensatori progettati per operare fino a 105 °C completano una dotazione pensata per sistemi di fascia alta. La potenza disponibile è inoltre in linea con quella raccomandata da GIGABYTE per la nostra Radeon RX 9070 XT (anzi oltre).

Per il case abbiamo infine puntato su NZXT H9 Flow, uno chassis Mid-Tower a doppia camera che permette di realizzare un assemblaggio ordinato e valorizzare tutti i componenti scelti. Il design privilegia il flusso d’aria, con pannelli in mesh e ampie superfici in vetro temperato che lasciano intravedere l’hardware; le dimensioni sono generose, pari a 506 x 315 x 481 mm, con supporto per schede madri E-ATX, ATX, Micro-ATX e Mini-ITX.

Non manca naturalmente la compatibilità con radiatori fino a 360 mm nella parte superiore e frontale, caratteristica che ci permette di installare senza problemi il dissipatore Corsair selezionato. NZXT include inoltre tre ventole F140Q nella parte frontale e una F120Q posteriore, offrendo una buona base di partenza per il raffreddamento dell’intero sistema.

Nel complesso, abbiamo quindi una configurazione particolarmente curata, con una piattaforma AM5 di fascia alta, una Radeon RX 9070 XT da 16 GB e componenti selezionati per garantire un buon equilibrio tra prestazioni, qualità costruttiva ed estetica. Lo abbiamo anticipato, non tutte le proposte rappresentano un vero affare Black Friday, soprattutto per quanto riguarda GPU e RAM, ma in un mercato così complicato abbiamo preferito puntare su prodotti interessanti a prezzi che riteniamo accettabili, senza inseguire necessariamente uno sconto sulla carta.