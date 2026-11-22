Una stampante multifunzione che normalmente costa 89,90€ raramente fa parlare di sé per il prezzo. Questa volta però la situazione è diversa: grazie a una combinazione di sconto diretto e cashback ufficiale HP, HP ENVY 6120e tocca un livello che non si vedeva da tempo. Il meccanismo è semplice ma va seguito con attenzione, e il risparmio finale è di quelli che fanno davvero la differenza su un prodotto entry-level pensato per famiglie e piccoli uffici. Vediamo come funziona e cosa offre questa multifunzione.

HP ENVY 6120e: stampa, scansione e fronte/retro in formato compatto

HP ENVY 6120e è una multifunzione inkjet a colori A4 pensata per un uso domestico intenso, tra compiti scolastici, documenti personali e qualche foto occasionale. La risoluzione di stampa arriva fino a 4800 x 1200 dpi, con una velocità di 10 ppm in bianco e nero e 7 ppm a colori, tempi di prima stampa contenuti (circa 19-22 secondi) e la possibilità di stampare senza bordi.

Tra le funzioni più apprezzate nella sua fascia di prezzo spicca la stampa fronte/retro automatica, una caratteristica non scontata su un modello entry-level. La scansione sfrutta un sensore CIS con risoluzione fino a 1200 dpi, mentre la copia arriva a 8 cpm in nero. È presente anche la funzione di fax mobile per l’invio documenti.

Sul fronte connettività, la stampante supporta Wi-Fi dual band (802.11a/b/g/n/ac) e si gestisce comodamente tramite l’app HP Smart, da smartphone o tablet. Non manca un occhio alla sostenibilità: il corpo macchina è realizzato con il 60% di plastica riciclata, mantenendo comunque un ingombro compatto adatto a scrivanie e spazi domestici ridotti.

Nella confezione sono inclusi 3 mesi di servizio Instant Ink, pensato proprio per chi stampa con regolarità e vuole evitare la corsa last minute alle cartucce. Va segnalato che il dispositivo utilizza esclusivamente cartucce HP originali per via delle misure di sicurezza dinamica integrate.

Prezzo stracciato con il cashback HP: ecco come funziona

Il prezzo di listino di 89,90€ scende su Amazon fino a 16,99€, un livello che rappresenta il minimo storico per questo modello. Il trucco sta nella combinazione tra sconto diretto e un cashback HP di 30€, attivabile sottoscrivendo il servizio Instant Ink e richiedendo il rimborso sul sito ufficiale HP. La promozione cashback è valida fino al 31 gennaio 2027 e HP ENVY 6120e (714L8B) è espressamente inclusa tra i modelli ammessi.

Il risultato è uno sconto complessivo superiore all’80% rispetto al prezzo originale, una cifra che su altri store italiani non si avvicina nemmeno lontanamente, dove la stampante resta nella fascia 60-70€. L’offerta è disponibile su Amazon.it, ma la disponibilità a questa cifra potrebbe esaurirsi rapidamente.

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