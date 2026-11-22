Dopo avervi segnalato lo sconto su Logitech MX Master 3S, è il turno del suo successore a scendere di prezzo in modo considerevole. Logitech MX Master 4 colpisce per la sua settima generazione ricca di novità, dal feedback aptico all’Actions Ring, ma a convincere oggi è soprattutto la cifra che compare sotto al nome del prodotto su Amazon. Il mouse ergonomico più amato dai professionisti della produttività raggiunge infatti un prezzo che non si era mai visto da quando è stato lanciato sul mercato. Vediamo insieme perché vale la pena considerarlo e quali sono i dettagli di questa promozione imperdibile.

Logitech MX Master 4, quando precisione e feedback tattile fanno la differenza

Logitech MX Master 4 non è un semplice aggiornamento estetico rispetto al predecessore, ma introduce per la prima volta nella serie il feedback aptico, una tecnologia che produce vibrazioni personalizzabili per confermare azioni e comandi direttamente sotto il pollice. Premendo il pulsante dedicato si attiva l’Actions Ring, un menu overlay circolare con icone configurabili per lanciare rapidamente app o comandi specifici, con scorciatoie contestuali per software come Photoshop, DaVinci Resolve e Zoom. Secondo Logitech, questa funzione può far risparmiare fino al 33% di tempo nell’accesso a strumenti e filtri rispetto ai menu tradizionali.

Dal punto di vista costruttivo, il mouse mantiene la forma ergonomica scolpita tipica della serie MX Master, ma sostituisce la superficie in gomma soggetta a usura con una plastica testurizzata più resistente nel tempo. Tra le specifiche tecniche più rilevanti troviamo:

Sensore Darkfield ad alta precisione, fino a 8.000 DPI , funzionante anche su vetro

ad alta precisione, fino a , funzionante anche su vetro 8 pulsanti programmabili e rotella MagSpeed elettromagnetica fino a 1.000 righe al secondo

e rotella fino a 1.000 righe al secondo Connettività Bluetooth 5.1 e ricevitore Logi Bolt , con possibilità di collegare fino a tre dispositivi

e ricevitore , con possibilità di collegare fino a Batteria da 650 mAh con autonomia dichiarata fino a 70 giorni e ricarica rapida USB-C

con autonomia dichiarata fino a e ricarica rapida USB-C Clic silenziosi, con riduzione del rumore del 90% rispetto al modello precedente

Da segnalare anche l’attenzione alla sostenibilità, con almeno il 48% di plastica riciclata certificata e batteria composta al 100% da cobalto riciclato. Il tutto gestibile tramite l’app Logi Options+, che permette di personalizzare pulsanti, intensità del feedback aptico e scorciatoie per ogni singola applicazione.

Sconto record per MX Master 4, mai così conveniente

Il prezzo di listino di Logitech MX Master 4 è fissato a 129,99€, ma su Amazon la variante Grigio Chiaro crolla a 99,99€, con uno sconto del 23% che si traduce in un risparmio secco di 30 euro. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo mouse dal suo lancio sul mercato, un’occasione che difficilmente si ripresenterà a breve considerando la novità del prodotto. La promozione è disponibile direttamente su Amazon Italia, ma essendo legata a disponibilità di magazzino potrebbe terminare in qualsiasi momento: chi stava aspettando il momento giusto per l’upgrade farebbe bene a non rimandare troppo a lungo.

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