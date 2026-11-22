Trovare un televisore OLED vero, con pannello nero perfetto, intelligenza artificiale generativa e un pacchetto gaming completo a un prezzo davvero abbordabile è sempre stata una sfida. LG OLED65B6ELC, il modello da 65 pollici della nuova serie B6E 2026, rompe questo schema con uno sconto che sfiora il 50% rispetto al prezzo di lancio. Si tratta del minimo storico per questo modello, con un ribasso che lo rende improvvisamente accessibile a una fascia di pubblico molto più ampia. Vediamo insieme le caratteristiche che lo rendono interessante e i dettagli di questa offerta su Amazon.

LG OLED65B6ELC, nero perfetto e AI al servizio dell’immagine

Il pannello OLED WOLED 4K da 65 pollici (165 cm) raggiunge una risoluzione Ultra HD di 3840 x 2160 pixel, con frequenza di aggiornamento a 120Hz e VRR fino a 120Hz. Grazie agli 8,3 milioni di pixel autoilluminanti, il televisore offre il Nero Perfetto certificato UL, capace di spegnersi completamente per restituire neri assoluti anche in stanze molto luminose. Il tempo di risposta di 0.1 ms garantisce fluidità estrema, mentre il supporto a Dolby Vision, Dolby Vision Gaming, HDR10, HLG e Filmmaker Mode rende ogni contenuto fedele all’intento originale del regista.

Il cuore del dispositivo è il nuovo processore α8 AI Gen3, descritto come 5 volte più intelligente della generazione precedente, con NPU più veloce, GPU potenziata del 10% e memoria aumentata del 20%. Su questa base gira webOS 26, piattaforma smart che introduce funzionalità “Multi AI” come AI Concierge e ricerca vocale integrata con Google Gemini e Microsoft Copilot, oltre a 7 livelli di sicurezza LG Shield. Il tutto è gestito dal nuovo AI Magic Remote MR26GB, con puntatore e sensore di movimento.

Per i gamer, la dotazione è completa: 4 porte HDMI 2.1, supporto a 4K/120fps, NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium, ALLM, QFT e accesso diretto a NVIDIA GeForce NOW tramite il Game Dashboard. L’audio integrato è un sistema 2.0 da 20W con Dolby Atmos, sufficiente per un uso quotidiano ma migliorabile con una soundbar dedicata. Da segnalare anche gli 8 aggiornamenti software futuri garantiti da LG, un dettaglio non scontato in questa fascia di prezzo.

Offerta lampo: quasi metà prezzo su Amazon

Il prezzo originale di 2299€ scende oggi a 1199€, con uno sconto di circa 48% e un risparmio concreto di 1100€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, disponibile direttamente su Amazon. Considerando il comparto tecnico, con processore AI di terza generazione, pannello OLED certificato e piattaforma webOS 26 aggiornata, l’occasione appare particolarmente conveniente per chi vuole fare il salto di qualità verso l’OLED senza spendere una cifra folle. La disponibilità dell’offerta potrebbe essere limitata nel tempo o nelle quantità, quindi conviene verificare subito lo stato dello stock.

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