Il chip M6 a 2 nanometri è arrivato da appena due settimane sul mercato e già si presenta un’opportunità che farebbe gola a chiunque segua da vicino i prodotti Apple. Il nuovo MacBook Pro 14″ con chip M6 in colorazione Nero Siderale tocca infatti un prezzo che non si era mai visto prima d’ora, scendendo sensibilmente rispetto al listino ufficiale. Per chi aspettava il momento giusto per aggiornare il proprio setup di lavoro o studio, questa potrebbe essere la finestra temporale ideale. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo portatile e quanto conviene realmente l’affare targato Amazon.

MacBook Pro M6: il salto generazionale che cambia le regole

Il cuore pulsante di questo portatile è il chip Apple M6, prodotto con processo a 2 nanometri e capace di ridefinire gli standard della gamma Pro entry-level. La CPU a 12 core (contro i 10 del precedente M5) raggiunge clockspeed vicini ai 4,8 GHz, mentre la GPU a 12 core integra Neural Accelerator su ogni singolo core per accelerare i workload di machine learning, oltre a un motore di ray tracing hardware di terza generazione.

Le prestazioni dichiarate da Apple parlano chiaro: fino al 30% in più nella grafica rispetto a M5, 25% di velocità aggiuntiva nei carichi AI on-device, e un doppio Neural Engine da 16 core ciascuno che può risultare fino a 1,9 volte più rapido.

Questa configurazione specifica abbina 16GB di memoria unificata e 1TB di SSD, archiviazione che rappresenta il doppio rispetto alla base del modello M5 precedente. Il display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici offre risoluzione 3024×1964 pixel, luminosità fino a 1600 nit di picco in HDR e refresh rate ProMotion a 120Hz, garantendo una resa visiva di livello professionale per editing fotografico e video.

Non meno rilevante l’autonomia: la batteria da 72,4 Wh assicura fino a 24 ore di streaming video, la migliore mai registrata su un Mac. A completare il pacchetto, connettività all’avanguardia con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e tre porte Thunderbolt 4, HDMI, MagSafe 3 e slot SDXC.

Prezzo minimo storico: l’occasione da non perdere

Il prezzo di listino di 2.349€ scende ora a 1.999€ su Amazon, un calo che porta il dispositivo sotto la soglia psicologica dei duemila euro per la prima volta da quando è stato lanciato. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questa configurazione, un’opportunità che difficilmente si ripresenterà a breve considerando che il prodotto è uscito da pochissime settimane.

Lo sconto del 15% equivale a un risparmio di 350€ netti rispetto al prezzo ufficiale Apple, rendendo questo MacBook Pro M6 decisamente più accessibile per chi cerca potenza di calcolo professionale senza dover investire nei chip Pro o Max della gamma superiore. L’offerta è disponibile su Amazon.it, ma vista la recentissima uscita del prodotto la disponibilità potrebbe essere limitata nel tempo.

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