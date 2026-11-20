Da giugno in Italia le aziende che vendono luce e gas non possono più chiamare per proporre i propri contratti, salvo poche eccezioni, ma alla Camera c’è chi vorrebbe andare molto oltre.

Due emendamenti al DDL Concorrenza 2026, il disegno di legge che in questi giorni è all’esame della commissione Attività produttive, propongono infatti di vietare chiamate e messaggi commerciali per qualsiasi prodotto o servizio, mentre altri tre si limiterebbero a estendere il divieto agli operatori telefonici. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Cosa prevedono le due proposte per un divieto totale

I due emendamenti più radicali sono stati presentati da tre deputati della Lega, Luca Toccalini, Giorgia Andreuzza e Salvatore Marcello Di Mattina, e da due di Forza Italia, Luca Squeri e Giorgio Lovecchio. Entrambi modificherebbero l’articolo 51 del Codice del consumo, quello che dal 19 giugno vieta le telefonate commerciali soltanto per le forniture di energia, e il nuovo divieto scatterebbe 60 giorni dopo l’entrata in vigore della legge.

Oltre ad allargare il divieto a ogni settore, le due proposte cancellerebbero anche le due eccezioni che oggi permettono ai fornitori di luce e gas di fare telemarketing, cioè la chiamata chiesta direttamente dal consumatore attraverso il sito o l’app del venditore e quella rivolta ai propri clienti che hanno dato un consenso specifico. In pratica, nessuna azienda potrebbe più chiamare o mandare messaggi a qualcuno per vendergli qualcosa.

Cambierebbe anche il potere dell’AGCOM, l’autorità per le comunicazioni, di far sospendere le linee telefoniche delle aziende, perché oggi può farlo soltanto se un’azienda chiama da un numero diverso da quello con cui è identificata, mentre con questi emendamenti basterebbe una qualsiasi violazione del divieto, anche una chiamata fatta dal numero ufficiale, per bloccare le linee da cui partono le telefonate.

Le tre proposte che riguardano solo le telecomunicazioni

Gli altri tre emendamenti sono più limitati e si fermerebbero alle telecomunicazioni, aggiungendo quindi gli operatori telefonici alle aziende di luce e gas a cui oggi è vietato il telemarketing. A firmarli sono di nuovo i tre deputati della Lega, Mauro Del Barba di Italia Viva ed Eliana Longi e Fabio Pietrella di Fratelli d’Italia.

Tutte e tre le proposte allargherebbero però l’eccezione per i clienti che hanno dato il consenso, che oggi vale solo per luce e gas, a tutti i clienti dell’azienda, e le versioni di Lega e Italia Viva la estenderebbero anche ai clienti delle altre società dello stesso gruppo. Le chiamate richieste dal consumatore attraverso il sito o l’app del venditore resterebbero ammesse, e il potere di AGCOM di sospendere le linee non cambierebbe rispetto a oggi.

Si tratta del terzo tentativo dall’inizio dell’anno di estendere il divieto alle telecomunicazioni, dal momento che a maggio gli emendamenti presentati al decreto Fiscale erano stati ritirati o bocciati, mentre a giugno l’estensione era stata approvata in commissione al Senato all’interno del decreto Accise, salvo poi essere tolta dal testo alla Camera.

Il problema che gli emendamenti vogliono correggere

Alla base di questi tentativi c’è uno squilibrio delle regole attuali, segnalato a settembre anche dall’Antitrust, perché un fornitore di energia può chiamare i propri clienti per proporre offerte di telefonia, mentre un operatore telefonico che vende anche luce e gas non può chiamare i suoi clienti di telefonia per proporre l’energia, nemmeno se questi hanno dato il loro consenso.

Le tre proposte sulle telecomunicazioni intervengono proprio su questo punto, perché l’eccezione varrebbe per tutti i clienti dell’azienda, a prescindere dal servizio che hanno sottoscritto. L’Antitrust aveva però avvertito che limitarsi a estendere il divieto agli operatori telefonici potrebbe non bastare a correggere tutte le distorsioni della concorrenza create dalle regole di oggi.

Alla stessa segnalazione si rifà anche il documento con cui Assocall, l’associazione dei call center di Confcommercio, il sindacato UGL Terziario e alcune associazioni di consumatori, tra cui Codacons e Assoutenti, hanno chiesto di rivedere tutti e cinque gli emendamenti.

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Gli emendamenti

Per chi volesse seguire più da vicino la discussione, questi sono i cinque testi presentati all’articolo 10 del DDL Concorrenza, divisi tra chi propone il divieto totale e chi lo estenderebbe soltanto alle telecomunicazioni:

Emendamento 10.015 (Lega, Toccalini, Andreuzza e Di Mattina): divieto per qualsiasi prodotto o servizio, senza le eccezioni previste oggi per luce e gas, con l’eliminazione anche dell’obbligo di chiamare da un numero che identifica l’azienda e del rinvio alla conciliazione dell’ARERA

(Lega, Toccalini, Andreuzza e Di Mattina): divieto per qualsiasi prodotto o servizio, senza le eccezioni previste oggi per luce e gas, con l’eliminazione anche dell’obbligo di chiamare da un numero che identifica l’azienda e del rinvio alla conciliazione dell’ARERA Emendamento 10.017 (Forza Italia, Squeri e Lovecchio): stesso divieto del 10.015, ma elimina soltanto l’obbligo del numero identificativo

(Forza Italia, Squeri e Lovecchio): stesso divieto del 10.015, ma elimina soltanto l’obbligo del numero identificativo Emendamento 10.018 (Lega, Toccalini, Andreuzza e Di Mattina): estende il divieto alle telecomunicazioni e permette di chiamare i propri clienti che hanno dato il consenso, anche quelli di altre società dello stesso gruppo

(Lega, Toccalini, Andreuzza e Di Mattina): estende il divieto alle telecomunicazioni e permette di chiamare i propri clienti che hanno dato il consenso, anche quelli di altre società dello stesso gruppo Emendamento 10.019 (Italia Viva, Del Barba): contenuto quasi identico al 10.018

(Italia Viva, Del Barba): contenuto quasi identico al 10.018 Emendamento 10.020 (Fratelli d’Italia, Longi e Pietrella): estende il divieto alle telecomunicazioni e permette di chiamare tutti i propri clienti che hanno dato il consenso, ma solo per proporre prodotti e servizi dell’azienda stessa e non quelli delle società del gruppo

Va detto che, per il momento, si tratta soltanto di proposte, che dovranno prima superare il voto della commissione Attività produttive e solo dopo potranno arrivare in Aula. Chi vuole seguirne l’iter può consultare l’elenco ufficiale degli emendamenti al DDL Concorrenza pubblicato dalla Camera.