Una nuova violazione dei dati personali coinvolge Poste Italiane, con informazioni appartenenti a oltre 1.500 clienti finite online. A rivendicare il furto è stato un utente conosciuto con il nickname flex22, che il 17 novembre ha pubblicato su un forum underground un pacchetto di file da circa 1 GB, sostenendo di averlo sottratto agli archivi dell’azienda. La violazione è stata confermata dalla stessa Poste Italiane a Fanpage.it, che ha potuto visionare il materiale diffuso con l’aiuto di un esperto informatico.

La vicenda riguarda in particolare PosteCert Firma Digitale, il servizio che consente di sottoscrivere documenti informatici con valore legale equivalente a quello di una firma autografa. All’interno dei file condivisi sarebbero presenti contratti, documenti e anagrafiche contenenti informazioni personali dei clienti; una situazione che merita attenzione, soprattutto considerando la quantità e la tipologia dei dati coinvolti, anche se dalle prime verifiche non sarebbero emerse password o credenziali di pagamento.

Poste Italiane conferma il furto: coinvolti oltre 1.500 clienti e 2.158 contratti

Entrando nel dettaglio del materiale pubblicato online, la parte più consistente del pacchetto sarebbe costituita da 2.158 contratti relativi al servizio PosteCert Firma Digitale. I documenti conterrebbero diversi dati riconducibili ai rispettivi firmatari: nome, cognome, indirizzo di casa, indirizzo e-mail e numero di telefono personale. Informazioni che, sebbene non consentano direttamente di accedere ai conti dei clienti, possono comunque essere utilizzate per tentativi di truffa, campagne di phishing e altre forme di raggiro mirato.

A questi documenti si aggiungerebbero poi diversi elenchi di nominativi associati alla registrazione ai servizi e una lista di anagrafiche complete appartenenti a 1.561 clienti. Il pacchetto complessivo occuperebbe circa 1 GB e conterrebbe quindi una quantità significativa di informazioni personali che, come ovvio, avrebbero dovuto rimanere riservate.

C’è però un elemento importante da sottolineare, secondo quanto emerso dall’analisi dei file non sarebbero presenti credenziali di accesso, password o informazioni in grado di compromettere direttamente la sicurezza dei conti e delle carte Postepay. Anche Poste Italiane ha rassicurato su questo aspetto, precisando che l’esposizione avrebbe riguardato un numero contenuto di persone rispetto alla propria base complessiva di utenti.

L’azienda ha confermato l’esistenza dell’incidente a Fanpage, spiegando che sono ancora in corso le verifiche per ricostruire l’accaduto; nello specifico, Poste Italiane ha dichiarato:

Poste Italiane informa che sono in corso le verifiche sul caso, ad una prima analisi la violazione riguarda un numero di persone contenuto e le informazioni a cui gli hacker hanno avuto accesso non riguardano dati sensibili dei rapporti con l’azienda.

Restano tuttavia diversi interrogativi, al momento non è chiaro come l’utente flex22 sia riuscito a entrare in possesso dei documenti, né quale vulnerabilità possa essere stata eventualmente sfruttata; di conseguenza, non è ancora possibile stabilire se il problema sia stato individuato e risolto oppure se possa esserci ancora qualche rischio per i sistemi coinvolti. C’è inoltre la possibilità che il materiale pubblicato rappresenti soltanto una parte dei dati sottratti, un aspetto sul quale serviranno ulteriori verifiche.

Cosa devono fare i clienti coinvolti e quali obblighi ha Poste Italiane

La presenza online di nomi, indirizzi, numeri di telefono ed email personali non deve essere sottovalutata. Anche senza password o dati di pagamento, queste informazioni possono infatti rendere più credibili eventuali comunicazioni fraudolente, soprattutto quando i truffatori conoscono già alcuni dettagli anagrafici della vittima.

Per questo motivo, i clienti potenzialmente interessati dovrebbero prestare particolare attenzione a email, SMS e telefonate che dichiarano di provenire da Poste Italiane, evitando di aprire collegamenti sospetti o comunicare codici personali, password e altre informazioni riservate. È bene ricordare che la conoscenza di alcuni dati anagrafici da parte di chi ci contatta non rappresenta una prova della sua effettiva identità.

La vicenda apre anche una questione relativa agli obblighi previsti dalla normativa europea sulla protezione dei dati personali. In base al GDPR, il titolare del trattamento deve notificare una violazione dei dati al Garante per la protezione dei dati personali entro 72 ore da quando ne è venuto a conoscenza, salvo che sia improbabile che l’incidente comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone coinvolte.

Quando il rischio per gli interessati è elevato, è inoltre necessario informarli senza ingiustificato ritardo, così da permettere loro di adottare le precauzioni necessarie. Non esiste invece un obbligo generalizzato di rendere pubblica ogni violazione: la comunicazione individuale può essere sostituita da una comunicazione pubblica quando richiederebbe uno sforzo spropositato.

Per il momento, Poste Italiane ha confermato l’incidente e sta proseguendo le verifiche. Sarà quindi importante capire non soltanto come sia avvenuta la sottrazione dei documenti, ma anche se siano stati coinvolti ulteriori dati rispetto a quelli già diffusi e quali misure siano state adottate per impedire che episodi simili possano ripetersi.