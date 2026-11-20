Il Black Friday di MSI coinvolge anche il comparto dei componenti per PC desktop e, tra le promozioni in corso, troviamo il MPG CORELIQUID P13 360, un sistema di raffreddamento a liquido All-in-One che punta su un design particolarmente curato e su alcune soluzioni interessanti per gli appassionati di assemblaggio.

Il prodotto, che avevamo anche recensito, viene proposto con uno sconto del 22% sul prezzo di listino, un’offerta che mira soprattutto chi sta progettando una nuova build o vuole aggiornare il sistema di raffreddamento della propria CPU. La parte più caratteristica del dissipatore è senza dubbio il display LCD integrato nel waterblock, accompagnato da una struttura con cablaggio nascosto e da un radiatore da 360 mm.

MSI ha lavorato anche sulla semplicità di installazione, grazie alla staffa UNI preinstallata e alla presenza delle ventole già montate sul radiatore. Non si tratta quindi di un prodotto pensato soltanto per chi cerca prestazioni di raffreddamento, ma anche per chi presta particolare attenzione all’estetica dell’assemblaggio.

MSI MPG CORELIQUID P13 360: Display LCD, cablaggio nascosto e radiatore da 360 mm

Il MPG CORELIQUID P13 360 si distingue innanzitutto per il display IPS da 2,1 pollici integrato nel blocco pompa. Il pannello offre una risoluzione di 480 x 480 pixel e una luminosità dichiarata di 600 nit, permettendo di visualizzare informazioni sul sistema in tempo reale oppure di personalizzare l’aspetto del dissipatore con animazioni e contenuti grafici; una soluzione che aggiunge un elemento distintivo alla build, soprattutto quando il waterblock è ben visibile attraverso il pannello laterale del case.

Un’altra caratteristica da segnalare riguarda la tecnologia Streamline, attraverso cui MSI integra i cavi di alimentazione e segnale del waterblock direttamente nei tubi rivestiti; l’obiettivo è ridurre il numero di collegamenti visibili e ottenere un risultato più ordinato, senza dover gestire ulteriori cavi attorno al socket della CPU. Sul fronte del raffreddamento invece, troviamo un radiatore in alluminio da 360 mm, con struttura a 12 canali e flusso separato.

La base in rame a copertura completa utilizza micro-canali da 0,1 mm per favorire il trasferimento del calore dalla CPU al liquido refrigerante, mentre la pompa lavora a una velocità massima di 3.400 RPM (che non sono pochi). MSI ha inoltre adottato le ventole CycloBlade 9, con pale dal design ibrido per combinare flusso d’aria e pressione statica. La gestione del sistema passa anche attraverso MSI Center, che consente di selezionare i profili Silent, Game Mode e Balanced e di personalizzare le curve delle ventole quando viene utilizzata una scheda madre MSI compatibile; anche l’illuminazione ARGB Gen2 può essere configurata attraverso lo stesso ecosistema software.

Scheda tecnica MSI MPG CORELIQUID P13 360

Tipologia: dissipatore a liquido All-in-One

Dimensione radiatore: 360 mm

Materiale radiatore: alluminio

Dimensioni radiatore: 394 x 119,6 x 27,2 mm

Materiale tubi: EPDM

Ventole: MSI CycloBlade 9 da 120 mm

Velocità ventole: 500-2.050 RPM ±150 RPM

Flusso d’aria: 64,898 CFM

Illuminazione: ARGB Gen2

Velocità pompa: 3.400 RPM ±340 RPM

Rumorosità pompa: 20 dBA medi

Display: IPS da 2,1 pollici

Risoluzione display: 480 x 480 pixel

Luminosità display: 600 nit

Socket Intel: LGA 1700 e LGA 1851

Socket AMD: AM4 e AM5

Software: MSI Center

Garanzia: 5 anni

MPG CORELIQUID P13: un AiO da 360 mm per le build più curate

Il MPG CORELIQUID P13 360 si rivolge soprattutto a chi vuole abbinare un sistema di raffreddamento di grandi dimensioni a un’estetica più ricercata, senza rinunciare a funzioni di personalizzazione e monitoraggio. Il display LCD, il cablaggio nascosto e la staffa UNI già installata sono gli elementi che lo distinguono da soluzioni più essenziali, mentre la compatibilità con AM5 e LGA 1851 permette di utilizzarlo anche con le piattaforme desktop più recenti.

Il prezzo di 139,90 euro rappresenta una riduzione interessante rispetto ai 179 euro di listino, inoltre MSI mette in offerta sia la versione nera che bianca, entrambi disponibili anche su Amazon. Per comodità vi lasciamo tutti i vari link per entrambe le versioni in promozione: