Tra le offerte Black Friday presenti sullo store ufficiale MSI ci sono anche diverse periferiche per il gaming, tra queste vogliamo segnalarvi la MSI FORGE GK600 TKL W VIOLET IT, prodotto pensato per chi cerca una tastiera meccanica compatta, ma non vuole rinunciare alla connettività wireless e alla possibilità di personalizzare gli switch. Il modello in questione spicca senza dubbio per l’estetica e la particolare colorazione violet, offrendo al contempo un layout tenkeyless e tre modalità di collegamento.

La proposta è interessante soprattutto per la dotazione, considerando che il modello integra switch meccanici lineari hot-swappable, keycap in PBT, una batteria molto capiente e persino un piccolo display dedicato alla visualizzazione di alcune informazioni. MSI ha inoltre previsto una struttura con materiali fonoassorbenti e gasket, pensata per contenere vibrazioni e rumori durante la digitazione.

MSI FORGE GK600 TKL W VIOLET al Black Friday è scontata del 31%

Sul negozio online ufficiale MSI, la FORGE GK600 TKL W VIOLET IT viene proposta a 54,99 euro, contro un prezzo di listino di 79,99 euro; il risparmio è quindi di 25 euro, pari a uno sconto di circa il 31%. La pagina indica inoltre 79,99 euro come prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, per cui la riduzione attualmente mostrata risulta significativa rispetto al riferimento temporale riportato dal rivenditore.

La promozione per il Black Friday e riguarda la variante con layout italiano, un dettaglio da considerare per chi vuole acquistare una tastiera senza dover rinunciare alla disposizione dei tasti utilizzata abitualmente. Sullo store MSI ci sono anche altre versioni, come ad esempio la MSI Forge GK600 TKL Wireless SKY che avevamo provato qualche tempo fa con buone impressioni.

Layout TKL, switch hot-swap e tre modalità di connessione

La FORGE GK600 TKL W VIOLET utilizza un formato tenkeyless, opzione che elimina il tastierino numerico per ridurre l’ingombro sulla scrivania e lasciare più spazio al movimento del mouse. La configurazione prevede 83 tasti, con un numero che può variare in base al layout linguistico, e dimensioni pari a 348 x 140 x 45 mm; il peso dichiarato è di 943 grammi.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda come detto la connettività; la tastiera può essere utilizzata tramite wireless a 2,4 GHz, Bluetooth oppure collegamento cablato USB Type-C. Questa flessibilità permette di alternare diversi dispositivi e di scegliere la modalità più adatta alle proprie esigenze, passando dal gaming su PC all’utilizzo quotidiano senza essere vincolati a un singolo collegamento.

Gli switch meccanici lineari sono inoltre hot-swappable, possono essere sostituiti con modelli compatibili a 5 pin senza dover intervenire con saldature; una caratteristica da non sottovalutare per chi vuole modificare progressivamente il feeling della tastiera, sperimentando switch differenti in base alle proprie preferenze. MSI ha scelto anche keycap in PBT con stampa dye-sublimated, una soluzione pensata per offrire una maggiore resistenza all’usura rispetto a materiali più economici.

Display integrato, batteria da 4.000 mAh e illuminazione RGB

La dotazione comprende poi un display integrato da 1,06 pollici, attraverso il quale è possibile controllare informazioni come lo stato della batteria, i profili RGB e i livelli di luminosità. Non è un elemento indispensabile per il funzionamento della tastiera, ma aggiunge un piccolo livello di personalizzazione e permette di consultare alcune impostazioni senza dover ricorrere ogni volta al software.

La batteria da 4.000 mAh promette fino a 20 giorni di utilizzo con retroilluminazione disattivata; il produttore dichiara inoltre un tempo di ricarica completa di circa 6 ore tramite USB. Per quanto riguarda l’illuminazione, sono disponibili 20 effetti preimpostati e cinque livelli regolabili di velocità e luminosità; non manca il supporto al N-Key Rollover con anti-ghosting su tutti i tasti, utile soprattutto durante le sessioni di gioco in cui vengono registrate più pressioni contemporaneamente.

Scheda tecnica MSI FORGE GK600 TKL W VIOLET IT

Tipologia: tastiera meccanica gaming wireless

Layout: TKL, senza tastierino numerico

Layout linguistico: italiano

Numero di tasti: 83, variabile in base alla lingua

Switch: meccanici lineari

Hot-swap: sì, compatibile con switch di terze parti a 5 pin

Connettività: wireless 2,4 GHz, Bluetooth e USB Type-C

Keycap: PBT con stampa dye-sublimated

Struttura: gasket e strati fonoassorbenti

Display: 1,06 pollici

Batteria: 4.000 mAh

Autonomia dichiarata: fino a 20 giorni con RGB disattivato

Illuminazione: RGB con 20 effetti preimpostati

Anti-ghosting: N-Key Rollover completo

Durata dichiarata degli switch: 50 milioni di pressioni

Dimensioni: 348 x 140 x 45 mm

Peso: 943 grammi

Lunghezza cavo: 1,8 metri

Compatibilità: Windows 10/11 o successivi, macOS 11 o successivi

Garanzia: 2 anni

MSI FORGE GK600 TKL W VIOLET integra inoltre tasti rapidi per gestire effetti luminosi, controlli multimediali e widget, mentre i piedini regolabili permettono di scegliere tra due angoli di inclinazione. Una promozione secondo noi piuttosto valida; il formato TKL, la tripla modalità di connessione, gli switch sostituibili e la batteria da 4.000 mAh sono caratteristiche che la rendono interessante non soltanto per il gaming, ma anche per chi cerca una tastiera compatta da utilizzare tutti i giorni.