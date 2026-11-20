UGREEN propone già da una settimana sconti interessanti sull’intera gamma di personal cloud NASync e su tanti altri accessori in occasione del Black Friday 2026, sia su Amazon che sul sito ufficiale.

Con l’arrivo del periodo clou, il produttore cinese alza ulteriormente l’asticella, consentendo ai potenziali acquirenti di risparmiare fino al 50% sul prezzo di listino fino alle 23:59 del 30 novembre 2026. Andiamo a scoprire tutti i prodotti in offerta.

Black Friday: ecco le offerte UGREEN su Amazon e sito ufficiale

Come anticipato in apertura, UGREEN prende parte al Black Friday 2026 mettendo in sconto tantissimi prodotti del suo catalogo. Questa promozione, attiva sia su Amazon che sul sito ufficiale fino al 30 novembre 2026 (giorno del Cyber Monday), si configura come l’opportunità perfetta per coloro che puntano a creare un cloud privato sicuro per il backup di foto e file, togliendo di mezzo gli abbonamenti mensili, per coloro che desiderano rinnovare i dispositivi di ricarica o che cercano una docking station super versatile.

NAS UGREEN in offerta

Partiamo dai NAS della serie NASync in offerta per il Black Friday 2026. La promo Black Friday di UGREEN consente di risparmiare su modelli pensati per soddisfare per tutte le esigenze e le tipologie di utenti.

Dai NAS a due slot per coloro che cercano una soluzione che gli consenta di approcciare il mondo dei NAS per la prima volta, fino ai NAS pensati per quei professionisti che vogliono fare un ulteriore step in avanti con la loro configurazione.

Accessori di ricarica UGREEN in offerta

Passiamo ora agli accessori di ricarica targati UGREEN, molto apprezzati dai clienti per la loro affidabilità e versatilità. Per il Black Friday 2026, sia su Amazon che sul sito ufficiale, ce ne sono tantissimi in sconto.

Nella lista dei dispositivi in offerta figurano caricabatterie da parete, un’infinità di power bank e stazioni di ricarica da scrivania, anche MagSafe, pensate per coloro che sfruttano l’intero ecosistema Apple, da iPhone ad Apple Watch, passando per le AirPods.

Altri dispositivi UGREEN in offerta

Il Black Friday 2026 di UGREEN non è solo NAS e accessori per la ricarica: nella promozione rientrano tantissimi altri prodotti, dai localizzatori (compatibili con la rete Dov’è di Apple) alle docking station, passando per altri accessori di uso comune come porta-cellulari, cuffie e webcam.