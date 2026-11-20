UGREEN propone già da una settimana sconti interessanti sull’intera gamma di personal cloud NASync e su tanti altri accessori in occasione del Black Friday 2026, sia su Amazon che sul sito ufficiale.
Con l’arrivo del periodo clou, il produttore cinese alza ulteriormente l’asticella, consentendo ai potenziali acquirenti di risparmiare fino al 50% sul prezzo di listino fino alle 23:59 del 30 novembre 2026. Andiamo a scoprire tutti i prodotti in offerta.
Black Friday: ecco le offerte UGREEN su Amazon e sito ufficiale
Come anticipato in apertura, UGREEN prende parte al Black Friday 2026 mettendo in sconto tantissimi prodotti del suo catalogo. Questa promozione, attiva sia su Amazon che sul sito ufficiale fino al 30 novembre 2026 (giorno del Cyber Monday), si configura come l’opportunità perfetta per coloro che puntano a creare un cloud privato sicuro per il backup di foto e file, togliendo di mezzo gli abbonamenti mensili, per coloro che desiderano rinnovare i dispositivi di ricarica o che cercano una docking station super versatile.
NAS UGREEN in offerta
Partiamo dai NAS della serie NASync in offerta per il Black Friday 2026. La promo Black Friday di UGREEN consente di risparmiare su modelli pensati per soddisfare per tutte le esigenze e le tipologie di utenti.
Dai NAS a due slot per coloro che cercano una soluzione che gli consenta di approcciare il mondo dei NAS per la prima volta, fino ai NAS pensati per quei professionisti che vogliono fare un ulteriore step in avanti con la loro configurazione.
- UGREEN NASync DH2300 in offerta a 179,99 euro invece di 246,99 euro
- UGREEN NASync DH4300 Plus in offerta a 309,99 euro invece di 439,99 euro
- UGREEN NASync DXP2800 in offerta a 329,99 euro invece di 439,99 euro
- UGREEN NASync DXP2800 GT in offerta a 399,99 euro invece di 509,99 euro
- UGREEN NASync DXP4800 GT in offerta a 499,99 euro invece di 659,99 euro
- UGREEN NASync DXP4800 Plus in offerta a 519,99 euro invece di 659,99 euro
- UGREEN NASync DXP4800 Pro in offerta a 599,99 euro invece di 799,99 euro
- UGREEN NASync DXP6800 Pro in offerta a 849,99 euro invece di 1.209,99 euro
- UGREEN NASync DXP8800 Plus in offerta a 1.049,99 euro invece di 1.509,99 euro
- UGREEN NASync DXP480T Plus in offerta a 659,99 euro invece di 999,99 euro
Accessori di ricarica UGREEN in offerta
Passiamo ora agli accessori di ricarica targati UGREEN, molto apprezzati dai clienti per la loro affidabilità e versatilità. Per il Black Friday 2026, sia su Amazon che sul sito ufficiale, ce ne sono tantissimi in sconto.
Nella lista dei dispositivi in offerta figurano caricabatterie da parete, un’infinità di power bank e stazioni di ricarica da scrivania, anche MagSafe, pensate per coloro che sfruttano l’intero ecosistema Apple, da iPhone ad Apple Watch, passando per le AirPods.
- Caricabatterie UGREEN Nexode 65W USB-C in offerta a 19,42 euro invece di 29,99 euro
- Caricabatterie UGREEN Nexode Pro (100 W, 4 porte) in offerta a 39,99 euro invece di 59,99 euro
- Caricabatterie UGREEN Nexode Pro (160 W, 4 porte) in offerta a 89,99 euro invece di 129,99 euro
- Power Bank UGREEN Zapix Power Bank Magsafe 10000mAh in offerta a 24,69 euro invece di 35,99 euro
- Power Bank UGREEN Nexode 45W Power Bank 20000mAh in offerta a 23,99 euro invece di 37,99 euro
- Power Bank UGREEN Nexode Power Bank 25000mAh 145W in offerta a 49,99 euro invece di 79,99 euro
- Power Bank UGREEN Nexode Power Bank 25000mAh 200W con display in offerta a 75,99 euro invece di 119,99 euro
- Power Bank magnetico UGREEN MagFlow Pro Magnetic Power Bank (10000mAh, Qi2 25W, 45W USB-C) in offerta a 89,99 euro invece di 129,99 euro
- Stazione di ricarica MagSafe UGREEN MagFlow Pro Magnetic Wireless Charging Stand (3-in-1, Qi2 25W) in offerta a 99,99 euro invece di 159,99 euro
- Stazione di ricarica da scrivania UGREEN Nexode Pro (300 W, 8 porte) in offerta a 115,99 euro invece di 169,99 euro
Altri dispositivi UGREEN in offerta per il Black Friday 2026 su Amazon
Altri dispositivi UGREEN in offerta
Il Black Friday 2026 di UGREEN non è solo NAS e accessori per la ricarica: nella promozione rientrano tantissimi altri prodotti, dai localizzatori (compatibili con la rete Dov’è di Apple) alle docking station, passando per altri accessori di uso comune come porta-cellulari, cuffie e webcam.
- Localizzatore UGREEN FineTrack Silm (solo iOS) in offerta a 17,99 euro invece di 29,99 euro
- Localizzatore UGREEN FineTrack Smart Finder (4 pezzi) in offerta a 19,99 euro invece di 25,99 euro
- Localizzatore UGREEN FineTrack Duo (4 pezzi) in offerta a 28,49 euro invece di 45,99 euro
- Cuffie UGREEN HiTuneS3 in offerta a 17,14 euro invece di 27,99 euro
- Porta cellulare per auto UGREEEN per MagSafe con Gancio Metallo in offerta a 9,91 euro invece di 15,99 euro
- Webcam UGREEN FineCam Lite 4K in offerta a 28,48 euro invece di 46,99 euro
- Docking Station UGREEN Revodok Pro 209 9-in-1 in offerta a 115,99 euro invece di 169,99 euro
- Docking Station UGREEN Revodok Max 2131 in offerta a 279,99 euro invece di 429,99 euro
- D0cking Station UGREEN Revodok Maxidok 17-in-1 in offerta a 359,99 euro invece di 459,99 euro
Tutte le offerte UGREEN per il Black Friday 2026 sul sito ufficiale
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