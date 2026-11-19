Cambiare il cilindro della porta di casa con uno smart è uno degli upgrade più concreti che si possano fare in una casa connessa: niente più chiavi da cercare in borsa, accessi da concedere e revocare dallo smartphone e, con il giusto accessorio, controllo anche da remoto. WELOCK arriva al Black Friday con due proposte che a prima vista si somigliano, ma che servono a esigenze diverse: la nuova U81 e la Touca51 Pro. Entrambe sono in offerta sullo store ufficiale, con spedizione dal magazzino europeo e 2 anni di garanzia, a 179,00€ la prima e 149,00€ la seconda grazie a due codici sconto dedicati.

Vediamo come si differenziano, in modo da capire quale delle due conviene davvero, in base all’uso che ne farete e al budget.

BLACK FRIDAY 💰 Black Friday WELOCK: U81 a 179,00€ con il codice VD70 (risparmio fino a 70€) e Touca51 Pro a 149,00€ con il codice VD50 (risparmio di 50€). Spedizione dal magazzino europeo e garanzia di 2 anni.

Che cosa hanno in comune

Prima delle differenze, conviene chiarire il punto di partenza, perché le due serrature condividono più di quanto sembri. Entrambe sono cilindri smart con profilo Euro: si sostituisce soltanto il cilindro della serratura esistente, senza forare la porta, senza cablaggi e senza toccare il meccanismo interno. WELOCK parla di un’installazione in circa 10 minuti con attrezzi di base, su porte compatibili, e mette a disposizione sul sito uno strumento per verificare la compatibilità prima dell’acquisto: se avete dubbi sullo spessore della porta o sul tipo di cilindro, è il primo passo da fare.

Lo sblocco avviene in locale con impronta digitale, codice PIN, tessera RFID e Bluetooth tramite l’app WELOCK, per iOS e Android. Il PIN è protetto contro gli sguardi indiscreti: si possono digitare numeri casuali prima o dopo il codice corretto, così chi osserva non riesce a ricostruirlo. Tutti questi metodi funzionano anche senza connessione a Internet.

Per il controllo remoto servono in entrambi i casi il gateway WiFiBox3, venduto a parte: con questo accessorio si apre la porta da fuori casa, si consulta il registro degli accessi nell’app, si ricevono le notifiche e si integrano le serrature con Amazon Alexa e Home Assistant. Senza il gateway la serratura resta comunque perfettamente utilizzabile, ma solo in prossimità.

WELOCK U81, la serratura completa per la casa di tutti i giorni

La U81 è il modello più recente e quello pensato per chi vive la casa tutti i giorni. Il suo punto di forza è la ricchezza dei metodi di apertura e la dotazione in confezione: oltre alla serratura ci sono 3 tessere RFID e 2 chiavi meccaniche, più distanziali, prolunga del cilindro e tutto il necessario per il montaggio. Su una porta di casa è un vantaggio concreto, perché ogni componente della famiglia può avere la propria impronta, il proprio PIN o la propria tessera, e la tessera può finire anche a chi non ama il riconoscimento biometrico.

Il backup è affidato alle chiavi meccaniche: se le batterie si scaricano, si apre con la chiave come con una serratura tradizionale, e l’avviso di batteria scarica arriva con largo anticipo. Il produttore consiglia di tenere una chiave di riserva in un luogo accessibile dall’esterno. L’alimentazione è a 4 batterie AAA, non incluse, con un’autonomia dichiarata di 10-12 mesi che dipende dall’uso e dalle condizioni.

Sul piano costruttivo, la U81 dichiara una maniglia in acciaio inox e plastica PC, una temperatura di esercizio da -25 a 60 gradi e test su 100.000 cicli di apertura, dati rassicuranti per un oggetto che si usa decine di volte al giorno. La compatibilità riguarda porte con spessore minimo di 25 millimetri, con regolazioni esterne da 32,5 a 47,5 millimetri e interne da 30 a 70 millimetri, grazie alla prolunga inclusa.

Per la gestione degli ospiti, la U81 permette di registrare impronte, PIN e tessere per familiari, ospiti e addetti alle pulizie, e di rimuoverli quando non servono più. È una gestione efficace per una famiglia o per chi dà accesso a poche persone di fiducia.

Un consiglio pratico: prima di usarla, impostate subito il codice amministratore, perché in condizioni di fabbrica la serratura accetta credenziali non registrate.

Touca51 Pro, la scelta pratica per affitti brevi

La Touca51 Pro gioca un’altra partita ed è la più adatta a chi gestisce un appartamento in affitto breve, come un alloggio da proporre su Airbnb. La sua funzione chiave è quella dei codici temporanei, generabili per ospiti, visitatori, addetti alle pulizie e affitti brevi: permette di condividere un accesso a tempo senza consegnare una chiave fisica e senza doversi trovare sul posto per l’arrivo degli ospiti. Per chi gestisce check-in e check-out ogni settimana, la differenza nella gestione quotidiana è enorme.

Un’altra caratteristica utile è il blocco automatico: il cilindro si richiude da solo dopo 7-14 secondi da uno sblocco autorizzato. Non chiude la porta al posto vostro, ma riporta il cilindro in posizione bloccata, evitando che un ospite distratto lasci la porta soltanto accostata e non chiusa a chiave.

Il backup è diverso da quello della U81: la Touca51 Pro ha una porta USB-C per l’alimentazione di emergenza. Se le batterie si esauriscono, si collega un power bank e si sblocca con l’impronta, il PIN o un altro metodo autorizzato. Per un alloggio dato in affitto è comodo, perché permette di soccorrere un ospite rimasto fuori anche da remoto, guidandolo al collegamento. Le batterie sono 3 AAA e l’esterno ha una protezione classificata IP65.

Per un affitto breve il consiglio è unire la Touca51 Pro al WiFiBox3, perché solo così potete aprire la porta da lontano, consultare il registro degli accessi e ricevere le notifiche quando gli ospiti entrano.

Il confronto in sintesi

WELOCK U81 WELOCK Touca51 Pro Uso ideale Casa di tutti i giorni Affitti brevi e Airbnb Sblocco Impronta, PIN, tessera RFID, Bluetooth, chiave Impronta, PIN, tessera RFID, Bluetooth Backup 2 chiavi meccaniche Porta USB-C di emergenza Codici temporanei Si Sì Batterie 4 AAA, 10-12 mesi dichiarati 3 AAA Controllo remoto Con WiFiBox3 (venduto a parte) Con WiFiBox3 (venduto a parte) Prezzo di listino 249,00€ 199,00€ Prezzo Black Friday 179,00€ con VD70 149,00€ con VD50

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Quale scegliere

La risposta dipende da chi apre la porta. Se la serratura serve alla vostra famiglia, la U81 è la scelta più sensata: è il modello più recente, ha una dotazione completa con tessere e chiavi meccaniche, un’autonomia dichiarata di circa un anno, una costruzione pensata per durare e un prezzo, in offerta, di 179,00€ che la rende un acquisto interessante anche rispetto ai 249,00€ di listino. È l’all-rounder del duo.

Se invece dovete gestire ospiti che cambiano spesso, la Touca51 Pro è più vicina alle vostre esigenze: i codici temporanei, il blocco automatico e l’alimentazione di emergenza via USB-C risolvono proprio i problemi tipici di un alloggio in affitto, e costa 30,00€ in meno della U81 in offerta. Considerate che in entrambi i casi, per entrare davvero nella casa connessa, il WiFiBox3 è un acquisto da mettere in conto.

Prezzo e disponibilità

Le due serrature sono in offerta sullo store ufficiale WELOCK con spedizione dal magazzino europeo e 2 anni di garanzia. La U81 costa 179,00€ con il codice VD70, mentre la Touca51 Pro costa 149,00€ con il codice VD50. I codici si inseriscono nel carrello e, come sempre, conviene controllare il totale finale prima di confermare l’ordine, perché le promozioni possono cambiare.