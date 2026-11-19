Tineco, marchio del gruppo ECOVACS specializzato in prodotti smart per la pulizia della casa, partecipa al Black Friday con una selezione di cinque offerte valide dal 19 al 30 novembre 2026 su Amazon e sullo store ufficiale. Il tema è quello della campagna «Clean Less, Live More»: meno fatica, meno stress per lo sporco e meno lavoro dopo la pulizia. Ci sono lavapavimenti, un aspirapolvere senza fili e un lavamoquette, con sconti che arrivano al 50% rispetto al prezzo di listino. Ecco i prodotti in offerta.

BLACK FRIDAY 💰 Black Friday Tineco dal 19 al 30 novembre 2026: cinque prodotti in offerta su Amazon e sullo store ufficiale. Con il codice TINECOBFIT, ulteriore 6% di sconto sul prezzo promozionale su Amazon.

Le offerte Tineco per il Black Friday

Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Ultra

Il lavapavimenti e aspirapolvere senza fili FLOOR ONE S7 Stretch Ultra è il modello più accessibile della selezione. La tecnologia MHCBS mantiene il rullo sempre lavato con acqua pulita e separa l’acqua sporca, mentre il sistema DualBlock Anti-Tangle limita l’attorcigliamento dei capelli. Il design è completamente reclinabile a 180°, utile per pulire sotto i mobili. Costa 249,99€ invece di 499,00€, con uno sconto di circa il 50%. Acquistalo su Amazon.

Tineco FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro

Il FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro unisce lavaggio, aspirazione e vapore ad alta temperatura. Il sistema intelligente rileva le condizioni della superficie e adatta il funzionamento, mentre la funzione FlashDry pulisce e asciuga automaticamente il rullo, un vantaggio per evitare cattivi odori. È il modello più completo della gamma in offerta. Costa 629,00€ invece di 849,00€, con uno sconto di circa il 26%. Acquistalo su Amazon.

Tineco FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam

Il FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam punta tutto sul vapore: la tecnologia BoostSteam lo eroga in circa 20 secondi al primo utilizzo e in circa 5 secondi dopo, con temperature fino a 230 °C. La funzione ReverseScrub inverte la rotazione della spazzola per agire sulle fughe delle piastrelle, e la potenza di aspirazione arriva a 25.000 Pa. Il design HyperStretch si reclina fino a 180°. Costa 579,99€ invece di 699,00€, con uno sconto di circa il 17%. Acquistalo su Amazon.

Tineco PURE ONE A70S

Il PURE ONE A70S è l’aspirapolvere senza fili della selezione, con una potenza di aspirazione di 320 AW. Il sistema PureCyclone separa aria e polvere per mantenere il filtro pulito più a lungo, mentre ClogLess aiuta con le particelle più grandi. Il tubo pieghevole a 180° permette di raggiungere gli spazi bassi, e l’autonomia arriva a 110 minuti in modalità Eco con lo spazzolino 2 in 1 per le fessure. Costa 233,00€ invece di 399,00€, con uno sconto di circa il 42%. Acquistalo su Amazon.

Tineco CARPET ONE Spot DualHeat

Il CARPET ONE Spot DualHeat è il lavamoquette, pensato per tappeti, divani, scale e interni auto. Usa acqua fino a 70 °C e vapore fino a 100 °C, con quattro livelli di pulizia e una potenza di aspirazione fino a 17 kPa. La funzione FlipDry offre due modalità di asciugatura. Costa 209,00€ invece di 249,00€, con uno sconto di circa il 16%. Acquistalo su Amazon.

Prezzo e disponibilità

Le offerte Tineco sono valide dal 19 al 30 novembre 2026 su Amazon.it e sullo store ufficiale. Su Amazon è disponibile anche il codice TINECOBFIT, che dà un ulteriore 6% di sconto sul prezzo promozionale. Come sempre, conviene verificare il totale nel carrello prima di confermare l’ordine, perché prezzi e disponibilità possono cambiare.