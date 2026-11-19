Cercare una stampante multifunzione a meno di 20 euro nel pieno del Black Friday sembra fantascienza, eppure HP DeskJet 2920 riesce in questa impresa grazie a un meccanismo di cashback da 20€ attivabile direttamente sul sito HP. Il prezzo di listino di 69,90€ crolla fino a una cifra che normalmente si associa a un paio di cartucce d’inchiostro, non a un dispositivo completo con Wi-Fi, scanner e copiatrice integrati. Vediamo come funziona questa promozione e perché conviene muoversi in fretta.

HP DeskJet 2920, la multifunzione wireless che stampa anche dallo smartphone

HP DeskJet 2920 integra in un unico corpo compatto le tre funzioni essenziali per casa e studio: stampa, scansione e copia. La tecnologia a getto d’inchiostro termico garantisce una risoluzione fino a 4800 x 1200 dpi a colori su carta fotografica compatibile, un risultato sorprendente per una stampante entry-level pensata per un volume mensile di 50-100 pagine.

Il punto di forza del modello è senza dubbio la connettività. La dotazione comprende Wi-Fi dual band e porta USB 2.0, con piena compatibilità verso l’app HP Smart, Apple AirPrint e Mopria. Questo significa poter inviare documenti in stampa direttamente da smartphone o tablet, senza passare necessariamente dal computer. Il display LCD con icone sul pannello frontale permette inoltre di gestire le funzioni base in totale autonomia.

Tra gli extra della confezione spiccano 3 mesi gratuiti di HP Instant Ink, il servizio di abbonamento che consegna automaticamente le cartucce a domicilio prima che si esauriscano. Le cartucce incluse al primo avvio sono le HP 308 (nera e tricromia), compatibili anche con le varianti EvoMore.

Specifiche tecniche principali:

Velocità di stampa: fino a 7,5 ppm in nero e 5,5 ppm a colori

in nero e a colori Scanner piano con risoluzione ottica fino a 1200 x 1200 dpi

Vassoio di ingresso da 60 fogli, uscita da 25 fogli

Formati supportati: A4, A5, A6, buste e carta fotografica

Compatibilità Windows 10/11 e macOS

Va segnalato che il fronte/retro è solo manuale e manca l’ADF per le scansioni multiple, limiti coerenti con il posizionamento economico del prodotto.

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Sconto pazzesco con cashback: ecco come arrivare a 15€

Il meccanismo dell’offerta è semplice ma va seguito con attenzione. HP DeskJet 2920 è disponibile su Amazon e, acquistandola in questo periodo, è possibile registrarsi sul portale promozionale ufficiale HP entro 7 giorni dall’acquisto per ottenere un cashback di 20€. Il risultato finale è un prezzo netto di appena 15€ contro i 69,90€ di listino, uno sconto reale che sfiora il 78%.

Non capita spesso di vedere una stampante multifunzione Wi-Fi con app dedicata, display LCD e mesi di inchiostro inclusi scendere a una cifra così bassa. Vale la pena ricordare che il cashback richiede la registrazione entro i termini indicati, quindi conviene non rimandare la procedura dopo l’acquisto.

Per non perdere occasioni come questa durante il Black Friday, conviene iscriversi al canale Telegram PrezziTech, dove arrivano in tempo reale le migliori offerte tech, e a ErroriBomba per intercettare errori di prezzo e sconti fuori scala su qualsiasi categoria di prodotto.