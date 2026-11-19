Rinnovare la propria postazione PC per lo smart working, lo studio o il gaming competitivo senza superare la soglia psicologica dei due zeri è possibile grazie agli sconti del Black Friday Amazon. Abbiamo selezionato ben 17 monitor in offerta a meno di 100 euro firmati dai principali marchi del settore — tra cui AOC, Philips, Gigabyte, LG, MSI e Samsung — con prezzi che partono da appena 64,99€. Nella lista trovano spazio sia pannelli da 27 pollici perfetti per aumentare la superficie di lavoro quotidiana, sia schermi gaming ad altissimo refresh rate progettati per offrire fluidità assoluta negli sparatutto e nei titoli competitivi. Scopriamoli tutti suddivisi per destinazione d’uso.

Monitor Gaming Ad Alta Frequenza Sotto i 100 Euro

La parte più ricca di questa selezione riguarda i display dedicati ai videogiocatori, con modelli firmati AOC, Gigabyte, Philips Evnia e Samsung Odyssey che portano reattività estrema e pannelli fluidi nella fascia entry-level:

Gigabyte GS25F14 a 69,00€ invece di 116,70€: Uno dei ribassi più aggressivi dell’intera tornata (-41%), ideale per chi cerca un monitor gaming scattante senza spendere cifre impegnative.

Uno dei ribassi più aggressivi dell’intera tornata (-41%), ideale per chi cerca un monitor gaming scattante senza spendere cifre impegnative. AOC 24G4ZRE a 85,00€ invece di 119,00€: Taglio netto di 34 euro per un 24 pollici pensato per la massima velocità di risposta nelle sessioni competitive.

Taglio netto di 34 euro per un 24 pollici pensato per la massima velocità di risposta nelle sessioni competitive. Gigabyte GS25F2 a 89,00€ invece di 116,95€: Ottimo compromesso tra qualità costruttiva, cornici sottili e fluidità visiva a meno di novanta euro.

Ottimo compromesso tra qualità costruttiva, cornici sottili e fluidità visiva a meno di novanta euro. AOC 24G4HREAD a 94,90€ invece di 109,00€: Variante compatta della celebre famiglia G4 di AOC con base ergonomica e prestazioni solide su console e PC.

Variante compatta della celebre famiglia G4 di AOC con base ergonomica e prestazioni solide su console e PC. AOC 24G4ZR a 99,00€ invece di 113,05€: Altra declinazione da 24 pollici della serie gaming AOC al minimo del periodo.

Altra declinazione da 24 pollici della serie gaming AOC al minimo del periodo. AOC 27G4ZRE e AOC 27G4ZREAD a 99,00€ invece di 119,00€: Entrambe le versioni da 27 pollici della gamma gaming AOC scendono sotto i cento euro, offrendo una diagonale ampia e immersiva a un prezzo imbattibile.

Entrambe le versioni da della gamma gaming AOC scendono sotto i cento euro, offrendo una diagonale ampia e immersiva a un prezzo imbattibile. AOC C24G42FE (24″) a 99,00€ invece di 109,00€: La scelta giusta per chi preferisce un pannello da 24 pollici avvolgente dedicato al gaming.

La scelta giusta per chi preferisce un pannello da 24 pollici avvolgente dedicato al gaming. Gigabyte GS25F2A a 99,00€ invece di 105,34€: Versione aggiornata del 25 pollici gaming di casa Gigabyte, disponibile anch’essa entro il tetto dei 99 euro.

Versione aggiornata del 25 pollici gaming di casa Gigabyte, disponibile anch’essa entro il tetto dei 99 euro. PHILIPS Evnia 24M2N3291PL a 99,00€ invece di 119,00€: La linea gaming Evnia di Philips si distingue per design curato e reattività elevata nei giochi frenetici.

La linea gaming Evnia di Philips si distingue per design curato e reattività elevata nei giochi frenetici. Samsung Odyssey G3 G30H a 99,90€ invece di 118,35€: L’iconico stile della serie Odyssey di Samsung accessibile a meno di cento euro.

Monitor da 24″ e 27″ per Ufficio, Studio e Produttività

Per chi lavora molte ore al computer, gestisce fogli di calcolo o desidera un secondo schermo affidabile e riposante per la vista, non mancano soluzioni da 24 e 27 pollici a prezzi stracciati:

1. LG 24U411A a 64,99€ invece di 106,02€

Il più economico della selezione con quasi il 40% di sconto: compatto, essenziale e perfetto per allestire una postazione domestica o un doppio monitor spending il minimo indispensabile.

2. AOC Q27B35E (27″) a 95,00€ invece di 109,00€

Un 27 pollici generoso ed elegante proposto a soli 95 euro, ideale per chi cerca tanto spazio sullo schermo per il multitasking.

3. MSI PRO MP273WA (27″) a 99,00€ invece di 109,00€

Dalla linea professionale di MSI arriva questo 27 pollici dal look pulito (in elegante finitura chiara), progettato per ridurre l’affaticamento visivo durante le lunghe giornate lavorative.

4. Gamma Philips 24″ e 27″ a partire da 99,00€

Tripla opportunità in casa Philips con il modello compatto PHILIPS 24E1N1300AM (99,00€ invece di 119,00€) e i due ampi 27 pollici PHILIPS 27E2N1590L (99,00€ invece di 119,00€) e PHILIPS 27E2N1500L (99,90€ invece di 116,28€).

Riepilogo Completo Monitor Sotto i 100 Euro su Amazon

Di seguito il riquadro riepilogativo con tutti i 17 modelli ordinati e i rispettivi link diretti per approfittare subito delle offerte Amazon prima dell’esaurimento scorte.



📌 LG 24U411A Monitor

🛒 Su Amazon — 💰 64,99€ invece di 106,02€

👉🏼 🛒 Su Amazon — 💰invece di 106,02€👉🏼 https://prezzi.tech/go/bjug 📌 Gigabyte GS25F14

🛒 Su Amazon — 💰 69,00€ invece di 116,70€

👉🏼 https://prezzi.tech/go/bjum 📌 AOC 24G4ZRE

🛒 Su Amazon — 💰 85,00€ invece di 119,00€

👉🏼 https://prezzi.tech/go/bjuq 📌 Gigabyte GS25F2 Monitor Gaming

🛒 Su Amazon — 💰 89,00€ invece di 116,95€

👉🏼 https://prezzi.tech/go/bjup 📌 AOC 24G4HREAD

🛒 Su Amazon — 💰 94,90€ invece di 109,00€

👉🏼 https://prezzi.tech/go/bjur 📌 AOC Q27B35E

🛒 Su Amazon — 💰 95,00€ invece di 109,00€

👉🏼 https://prezzi.tech/go/bjuk 📌 AOC 24G4ZR Gaming Monitor

🛒 Su Amazon — 💰 99,00€ invece di 113,05€

👉🏼 https://prezzi.tech/go/bjuh 📌 AOC 27G4ZRE Gaming Monitor

🛒 Su Amazon — 💰 99,00€ invece di 119,00€

👉🏼 https://prezzi.tech/go/bjun 📌 AOC 27G4ZREAD

🛒 Su Amazon — 💰 99,00€ invece di 119,00€

👉🏼 https://prezzi.tech/go/bjuo 📌 AOC C24G42FE Monitor 24 Pollici

🛒 Su Amazon — 💰 99,00€ invece di 109,00€

👉🏼 https://prezzi.tech/go/bjuu 📌 Gigabyte GS25F2A Monitor Gaming

🛒 Su Amazon — 💰 99,00€ invece di 105,34€

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🛒 Su Amazon — 💰 99,00€ invece di 119,00€

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🛒 Su Amazon — 💰 99,00€ invece di 119,00€

👉🏼 https://prezzi.tech/go/bjuj 📌 PHILIPS 27E2N1590L Monitor

🛒 Su Amazon — 💰 99,00€ invece di 119,00€

👉🏼 https://prezzi.tech/go/bjui 📌 MSI PRO MP273WA Monitor

🛒 Su Amazon — 💰 99,00€ invece di 109,00€

👉🏼 https://prezzi.tech/go/bjul 📌 PHILIPS 27E2N1500L

🛒 Su Amazon — 💰 99,90€ invece di 116,28€

👉🏼 https://prezzi.tech/go/bjuf 📌 Samsung Odyssey G3 G30H

🛒 Su Amazon — 💰 99,90€ invece di 118,35€

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Trovare display da 27 pollici o modelli gaming firmati AOC, Gigabyte, Philips e Samsung sotto i 100 euro è un’occasione rara che tende a esaurirsi molto rapidamente durante il Black Friday. Vi consigliamo di non attendere troppo se avete individuato il pannello adatto alla vostra scrivania e di consultare la sezione offerte del sito per scoprire tutte le altre promozioni attive.

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