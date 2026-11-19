Il Black Friday di Amazon è ufficialmente iniziato e il comparto dell’home cinema risponde immediatamente presente con ribassi vertiginosi sui migliori pannelli organici di generazione 2026. Tra i protagonisti assoluti di questa prima giornata di sconti troviamo infatti l’intera nuova lineup LG OLED evo AI Serie C6 e Serie G6 — equipaggiata con processore α11 Gen3, Dual AI Engine, frequenza fino a 165Hz e integrazione nativa con Gemini — affiancata dalla nuovissima gamma Sony BRAVIA 6 OLED 2026 basata su Google TV. Con tagli di prezzo che toccano il 50% di sconto (arrivando a risparmiare fino a 1.800 euro sui grandi formati da 65 pollici), si parte da appena 799€ per il compatto 42 pollici ideale anche come monitor gaming fino agli imponenti schermi da 83 pollici per una vera sala cinematografica domestica.

LG OLED evo AI Serie G6 2026: L’Eccellenza Gallery e Hyper Radiant Color

Il vertice tecnologico di casa LG per il 2026 crolla di prezzo su tutti i polliciaggi più richiesti, portando in salotto luminosità estrema, trattamento antiriflesso avanzato e prestazioni da record per i videogiocatori su PC e console:

LG OLED evo AI 65″ Serie G6 (OLED65G64LW) a 1.799,00€ invece di 3.599,00€: Prezzo letteralmente dimezzato (-1.800€) per il flagship Gallery con staffa a muro inclusa nella confezione, pannello Hyper Radiant Color , rivestimento Reflection Free Premium , processore α11 Gen3 con Dual AI Engine e supporto Dolby Vision e Atmos.

Prezzo letteralmente dimezzato (-1.800€) per il flagship Gallery con staffa a muro inclusa nella confezione, pannello , rivestimento , processore α11 Gen3 con Dual AI Engine e supporto Dolby Vision e Atmos. LG OLED evo AI 55″ Serie G6S (OLED55G66LS) a 1.399,00€ invece di 2.499,00€: Dotato di base da appoggio inclusa, tecnologia Hyper Radiant Color, schermo Reflection Free e refresh rate 4K fino a 165Hz con VRR e NVIDIA G-Sync, scende di ben 1.100 euro rispetto al listino.

Dotato di base da appoggio inclusa, tecnologia Hyper Radiant Color, schermo Reflection Free e refresh rate con VRR e NVIDIA G-Sync, scende di ben 1.100 euro rispetto al listino. LG OLED evo AI 48″ Serie G6S (OLED48G66LS) a 899,00€ invece di 999,00€: Il taglio compatto della serie G6S con base da appoggio, α11 Gen3 e pannello 4K a 165Hz scende sotto la soglia dei 900 euro, perfetto per ambienti raccolti o postazioni gaming d’élite.

LG OLED evo AI Serie C6 2026: L’Equilibrio Perfetto da 42″ e 65″

La storica serie C compie un ulteriore balzo in avanti ereditando il potente chip α11 Gen3, il telecomando AI Magic Remote con tasto dedicato a Gemini e il supporto VRR/G-Sync fino a 165Hz:

1. LG OLED evo AI 42″ Serie C6 (OLED42C64LA) a 799,00€ invece di 1.399,00€

Con uno sconto netto di 600 euro (-43%), il 42 pollici si conferma il re incontrastato per chi cerca un televisore compatto o il miglior monitor OLED 4K a 165Hz da scrivania.

2. LG OLED evo AI 65″ Serie C6 (OLED65C64LA) a 1.499,00€ invece di 2.599,00€

Taglio di 1.100 euro per il formato cinematografico da 65 pollici con Brightness Booster, Dual AI Engine e comparto audio-video completo Dolby Vision e Dolby Atmos.

Sony BRAVIA 6 OLED 2026: La Magia Cinematografica di Google TV

Per chi predilige la calibrazione cromatica di Sony e la versatilità della piattaforma Google TV, i nuovi modelli 2026 della serie BRAVIA 6 (A62) con pannello 4K a 120Hz e Dolby Vision/Atmos debuttano in offerta per il Black Friday su tre tagli dimensionali:

Sony BRAVIA 6 OLED 55″ (55A62) a 999,00€ invece di 1.299,00€: Sotto la soglia psicologica dei mille euro per portarsi a casa la qualità d’immagine Sony da 55 pollici.

Sotto la soglia psicologica dei mille euro per portarsi a casa la qualità d’immagine Sony da 55 pollici. Sony BRAVIA 6 OLED 65″ (65A62) a 1.199,00€: Una quotazione aggressiva per accedere a un OLED Sony di ultima generazione da 65 pollici senza svuotare il portafoglio.

Una quotazione aggressiva per accedere a un OLED Sony di ultima generazione da 65 pollici senza svuotare il portafoglio. Sony BRAVIA 6 OLED 83″ (83A62) a 2.499,00€: Il gigante da 83 pollici pensato per trasformare la parete del soggiorno in un vero schermo IMAX domestico.

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Riepilogo Migliori Smart TV OLED Black Friday su Amazon

Di seguito il box con i collegamenti diretti alle pagine prodotto Amazon per bloccare subito il taglio desiderato prima dell’esaurimento delle scorte assegnate al Black Friday.

Considerando che i televisori OLED di generazione 2026 con tagli di prezzo fino a 1.800 euro rappresentano tra gli articoli più ambiti dell’intero Black Friday Amazon, la disponibilità dei singoli polliciaggi può variare rapidamente nel corso della giornata. Per non perdervi le migliori occasioni in arrivo, consultate costantemente le sezioni offerte di TuttoAndroid.net e TuttoTech.net.

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