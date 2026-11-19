In occasione del Black Friday, dal 19 al 30 novembre 2026, o fino a esaurimento scorte, Amazfit propone sul proprio store ufficiale, ma anche su Amazon, una selezione di sconti fino al 41% su smartwatch e wearable per sport, fitness e benessere. Ci sono modelli per chi si avvicina al movimento, per gli atleti ibridi, per chi fa trekking e spedizioni, per i runner e per chi vuole tenere d’occhio il recupero con uno smart ring. Per molti modelli abbiamo trovato le offerte corrispondenti anche su Amazon, che in diversi casi propone prezzi più bassi dello store. Ecco la selezione, con le nostre recensioni quando disponibili.

Amazfit Active 2 Round Premium è pensato per chi vuole rendere lo sport un’abitudine: monitora attività, sonno e salute, ha display AMOLED, GPS e mappe offline e offre i programmi di allenamento Zepp Coach. Il formato è compatto e si adatta bene ai polsi sottili. Sullo store costa 109,90€ invece di 129,90€ (-15%). Qui la nostra recensione di Amazfit Active 2.

Amazfit Active Max è la proposta della famiglia Active per chi preferisce dimensioni generose, con cassa da 48,5 mm e schermo da 1,5 pollici. Mantiene il monitoraggio quotidiano di attività, sonno e salute, i programmi Zepp Coach, il display AMOLED, il GPS e le mappe offline. Sullo store costa 139,90€ invece di 169,90€ (-18%). Qui la nostra recensione di Amazfit Active Max.

Amazfit Active 3 Premium è più compatto, e per questo adatto ai polsi sottili, ed è pensato anche per chi si avvicina alla corsa, grazie agli allenamenti guidati e ai piani dedicati. È lo smartwatch indossato dalla tennista Jasmine Paolini, ambassador Amazfit. Sullo store costa 139,90€ invece di 169,90€ (-18%). Qui la nostra recensione di Amazfit Active 3 Premium.

Amazfit Balance 2 è la serie per gli atleti ibridi, che alternano corsa, forza e discipline come HYROX. Ha le modalità ufficiali HYROX, i modelli di allenamento nell’app Zepp, il riconoscimento automatico degli esercizi di forza e, con HybridCharge, una visione più completa di energie e recupero. Sullo store costa 249,90€ invece di 299,90€ (-17%). Qui la nostra recensione di Amazfit Balance 2.

Amazfit Balance 3 è l’evoluzione della serie e passa dalla palestra alla corsa con le stesse funzioni dedicate agli sport ibridi. La versione Stainless Steel costa 329,90€ invece di 369,90€ (-11%), quella Titanium 429,90€ invece di 449,90€ (-4%). Qui la nostra recensione di Amazfit Balance 3.

Amazfit Balance Ultra è il modello della serie ancora più orientato alle performance. Costa 599,90€ sullo store, con le cuffie Amazfit Up in omaggio con l’acquisto.

Amazfit T-Rex 3 è lo smartwatch per le uscite outdoor di lunga durata: navigazione con mappe offline, pianificazione degli itinerari, indicazioni di svolta, GPS, modalità di risparmio energetico, materiali resistenti, bussola e altimetro. Sullo store costa 219,90€ invece di 299,90€ (-27%). Qui la nostra recensione di Amazfit T-Rex 3.

Amazfit T-Rex 3 Pro aggiunge la torcia integrata alla dotazione della famiglia ed è disponibile in due misure. La versione da 44 mm costa 319,90€ invece di 399,90€ (-20%), quella da 48 mm 349,90€ invece di 399,90€ (-13%). Qui la nostra recensione di Amazfit T-Rex 3 Pro.

Amazfit T-Rex Ultra 2 è il modello per le avventure più impegnative, con torcia integrata e fino a 30 giorni di autonomia nell’uso tipico. Costa 549,90€ sullo store, con le cuffie Amazfit Up in omaggio con l’acquisto.

Amazfit Cheetah 2 Pro è il modello per chi prepara maratone e gare su asfalto, con piani Zepp Coach, metriche avanzate di corsa e GPS dual-band, ed è quello indossato dal maratoneta Yeman Crippa. Sullo store costa 449,90€, con le cuffie Amazfit Up in omaggio con l’acquisto. Qui la nostra recensione di Cheetah 2 Pro e Cheetah 2 Ultra.

Amazfit Cheetah 2 Ultra è pensato per le lunghe distanze su terreni montani, con mappe topografiche, navigazione e autonomia prolungata, ed è indossato dalla trail runner Martina Valmassoi. Sullo store costa 599,90€ e include le cuffie Amazfit Up in omaggio. La recensione è la stessa del Cheetah 2 Pro, qui sopra.

Amazfit Helio Ring è lo smart ring per chi vuole conoscere meglio il proprio recupero: monitora recupero, sonno e alcuni parametri legati allo stato fisico con un dispositivo discreto e leggero, da indossare anche di notte. Ha lo sconto più alto della selezione: costa 99,90€ invece di 169,90€ (-41%). Qui la nostra recensione di Amazfit Helio Ring.