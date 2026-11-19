In vista del Cyber Monday, ECOVACS Robotics amplia le promozioni del Black Friday con due nuove iniziative, dedicate alla pulizia della casa e alla manutenzione della piscina, in aggiunta a una prima fase di sconti. Le nuove offerte sono su Amazon e da MediaWorld, retailer partner del brand: da una parte il robot pulitore per piscina ULTRAMARINE P1, dall’altra il robot aspirapolvere e lavapavimenti DEEBOT T90S PRO OMNI Black. Ecco i dettagli di entrambe le offerte.

BLACK FRIDAY 💰 Il robot pulitore per piscina ECOVACS ULTRAMARINE P1 è in offerta su Amazon a 379,00€ invece di 549,00€. Il DEEBOT T90S PRO OMNI Black è in promozione da MediaWorld dal 20 al 30 novembre a 499,00€ invece di 799,00€.

ECOVACS ULTRAMARINE P1

L’ULTRAMARINE P1 è pensato per rendere più semplice e regolare la manutenzione della piscina: aiuta a mantenere puliti acqua e superfici rimuovendo residui e detriti di diverse dimensioni. È un robot senza fili, che si controlla tramite app, e punta su un’aspirazione con tecnologia UltraPure Suction da 4.800 GPH e su una filtrazione a doppio strato, che secondo ECOVACS cattura oltre 10 tipi di detriti con un’efficienza fino al 99%. La navigazione SmartNavi con sensore IMU punta a garantire una copertura uniforme della vasca.

L’offerta è disponibile su Amazon dal 19 novembre: costa 379,00€ invece di 549,00€, con uno sconto di 170,00€, pari a circa il 31%. Acquistalo su Amazon.

ECOVACS DEEBOT T90S PRO OMNI Black

Il DEEBOT T90S PRO OMNI Black è una soluzione per la pulizia dei pavimenti, in colorazione nera, che unisce elevate prestazioni e tecnologie intelligenti per rendere la pulizia quotidiana più semplice e automatizzata. OZMO ROLLER 3.0 e TruEdge 3.0 assicurano un lavaggio potente e una maggiore copertura lungo bordi e battiscopa. Per l’aspirazione ci sono ZeroTangle 4.0 e BLAST, che riducono al minimo i grovigli, mentre la funzione Fresh Flow contribuisce a mantenere pulito il rullo durante il lavaggio. Completano la dotazione AGENT YIKO e PowerBoost, che rendono la gestione della pulizia più autonoma.

Da MediaWorld, dal 20 al 30 novembre, costa 499,00€ invece di 799,00€, con uno sconto di 300,00€, pari a circa il 38%. Vai all’offerta su MediaWorld.

Prezzo e disponibilità

L’offerta sull’ULTRAMARINE P1 è disponibile su Amazon.it dal 19 novembre 2026, senza una data di fine dichiarata da ECOVACS. Quella sul DEEBOT T90S PRO OMNI Black è valida da MediaWorld dal 20 al 30 novembre 2026. Come sempre, conviene verificare il totale nel carrello prima di confermare l’ordine, perché prezzi e disponibilità possono cambiare.