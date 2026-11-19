Il Black Friday è il momento giusto per fare scorta di mattoncini, tra idee regalo per Natale e set da aggiungere alla propria collezione. Abbiamo selezionato su Amazon i set LEGO più interessanti con uno sconto di almeno il 15% rispetto al prezzo consigliato, divisi per tema: Star Wars, Marvel, Harry Potter, Technic e molti altri. Cliccate sull’immagine o sul nome per vedere l’offerta aggiornata.

Star Wars

Il tema Star Wars porta in casa astronavi, droidi e personaggi della saga, dai modelli da collezione ai set più piccoli.

Marvel

Supereroi e mech dell’universo Marvel, dai set compatti ai grandi modelli da esposizione.

Harry Potter

Il mondo magico di Hogwarts e dintorni, con set per giocare e modelli da collezione.

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Technic

Auto, moto e fuoristrada con meccanismi funzionanti, per chi ama costruire con la meccanica in vista.

Speed Champions

Le auto da corsa, incluse quelle di Formula 1 e le supercar in scala ridotta, set compatti e pensati per i fan dei motori.

Icons e Ideas

Modelli da collezione per adulti, dalle auto d’epoca ai personaggi cult, nati dai progetti dei fan.

Botanicals

Fiori e piante di mattoncini che non appassiscono, ideali come idea regalo o per decorare la casa.

Disney e Pixar

I personaggi e i film Disney e Pixar in versione LEGO, tra set da esposizione e da gioco.

Super Mario e Pokémon

Due icone dei videogiochi trasformate in set da collezione.

Minecraft

Il mondo a blocchi di Minecraft diventa un set reale, con personaggi e ambientazioni del gioco.

Ninjago

Ninja, mech e veicoli mutaforma della serie Ninjago, perfetti per i più piccoli.

City

Veicoli, mezzi di soccorso e trasporti della città LEGO per il gioco di tutti i giorni.

One Piece

I protagonisti e le navi dell’anime di Cappello di Paglia in versione LEGO.

Prezzo e disponibilità

Prezzi e sconti sono quelli rilevati su Amazon.it il 19 novembre 2026 e confrontati con il prezzo consigliato indicato da Amazon. Come sempre, prezzi e disponibilità possono cambiare senza preavviso, quindi conviene controllare l’offerta prima di acquistare.

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