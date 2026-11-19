Il Black Friday è il momento giusto per fare scorta di mattoncini, tra idee regalo per Natale e set da aggiungere alla propria collezione. Abbiamo selezionato su Amazon i set LEGO più interessanti con uno sconto di almeno il 15% rispetto al prezzo consigliato, divisi per tema: Star Wars, Marvel, Harry Potter, Technic e molti altri. Cliccate sull’immagine o sul nome per vedere l’offerta aggiornata.
Star Wars
Il tema Star Wars porta in casa astronavi, droidi e personaggi della saga, dai modelli da collezione ai set più piccoli.
|LEGO Star Wars Millennium Falcon 75375
67,99€ invece di 84,99€ (-20%)
Modello da collezione per adulti con espositore e targhetta, 921 pezzi.
|LEGO Star Wars Starfighter ARC-170 75402
44,99€ invece di 69,99€ (-36%)
Il caccia stellare della Repubblica in versione da costruire.
|LEGO Star Wars Grogu e carrozzina 75403
69,99€ invece di 99,99€ (-30%)
Il piccolo Grogu sulla sua carrozzina fluttuante, set da esposizione.
|LEGO Star Wars Droide astromeccanico BB-8 75452
62,99€ invece di 89,99€ (-30%)
Il simpatico BB-8 da costruire e mettere in mostra.
|LEGO Star Wars Grogu (apprendista mandaloriano) 75446
90,99€ invece di 129,99€ (-30%)
Una versione di Grogu da collezione nei panni dell’apprendista.
|LEGO Star Wars Astronave di Jango Fett 75433
55,99€ invece di 69,99€ (-20%)
Il veicolo del cacciatore di taglie per le sfide galattiche.
|LEGO Star Wars La casa di Grogu 75443
13,99€ invece di 19,99€ (-30%)
Un set piccolo e dal prezzo contenuto, ideale come regalo.
|LEGO Star Wars Boba Fett 75455
135,99€ invece di 169,99€ (-20%)
Il cacciatore di taglie in versione da collezione.
|LEGO Star Wars R2-D2 75379
83,11€ invece di 99,99€ (-17%)
Il droide più amato della saga, da costruire ed esporre.
Marvel
Supereroi e mech dell’universo Marvel, dai set compatti ai grandi modelli da esposizione.
|LEGO Marvel Elivelivolo S.H.I.E.L.D. 76354
279,56€ invece di 369,99€ (-24%)
Il grande velivolo dell’agenzia, il set Marvel di punta della selezione.
|LEGO Marvel I Fantastici Quattro H.E.R.B.I.E. 76339
49,03€ invece di 69,99€ (-30%)
Il robot dei Fantastici Quattro in versione mattoncino.
|LEGO Marvel Captain America contro Thanos 76319
27,99€ invece di 34,99€ (-20%)
Lo scontro tra Captain America e Thanos in formato compatto.
|LEGO Marvel Battaglia mech: Spider-Man vs. Doc Ock 76338
24,99€ invece di 29,99€ (-17%)
Duello tra mech con Spider-Man e Doc Ock.
Harry Potter
Il mondo magico di Hogwarts e dintorni, con set per giocare e modelli da collezione.
|LEGO Harry Potter Pietra filosofale, Edizione del collezionista 76466
119,99€ invece di 159,99€ (-25%)
L’edizione da collezionisti dedicata al primo film.
|LEGO Harry Potter Negozi di magia di Diagon Alley 76444
169,00€ invece di 199,99€ (-15%)
La celebre via dei negozi magici, da costruire e ammirare.
|LEGO Harry Potter Il Libro Mostro dei mostri azzannante 76449
47,97€ invece di 59,99€ (-20%)
Il libro più indisciplinato di Hogwarts diventa un set.
|LEGO Harry Potter Folletto della Cornovaglia 76461
20,99€ invece di 29,99€ (-30%)
Un set piccolo e simpatico per iniziare la collezione.
|LEGO Harry Potter Edvige al numero 4 di Privet Drive 76425
20,88€ invece di 24,73€ (-16%)
La civetta di Harry davanti alla casa dei Dursley.
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Technic
Auto, moto e fuoristrada con meccanismi funzionanti, per chi ama costruire con la meccanica in vista.
|LEGO Technic Super Sports Car Lamborghini Revuelto 42214
119,69€ invece di 179,99€ (-34%)
La Lamborghini Revuelto in scala Technic, per veri appassionati.
|LEGO Technic Auto da corsa Porsche GT4 e-Performance 42176
113,04€ invece di 169,99€ (-34%)
Un’auto da corsa Porsche con il fascino delle gare elettriche.
|LEGO Technic Motocicletta Ducati Panigale V4 S 42202
159,97€ invece di 199,99€ (-20%)
La moto Ducati in versione Technic per gli adulti.
|LEGO Technic SUV Jeep Wrangler Rubicon 42227
50,86€ invece di 64,99€ (-22%)
Il fuoristrada Jeep Wrangler Rubicon da costruire.
|LEGO Technic Ferrari FXX K 42212
43,99€ invece di 59,99€ (-27%)
La supercar Ferrari in versione Technic.
|LEGO Technic Fast and Furious Toyota Supra MK4 42204
42,74€ invece di 59,99€ (-29%)
La Supra della saga Fast and Furious da costruire.
Speed Champions
Le auto da corsa, incluse quelle di Formula 1 e le supercar in scala ridotta, set compatti e pensati per i fan dei motori.
|LEGO Speed Champions Auto da corsa F1 Ferrari SF-24 77242
18,89€ invece di 26,99€ (-30%)
La monoposto Ferrari di Formula 1 in formato Speed Champions.
|LEGO Speed Champions The Fast and The Furious Toyota Supra MK4 77260
22,39€ invece di 27,99€ (-20%)
La Supra del film in formato Speed Champions.
|LEGO Speed Champions Auto da corsa Audi Revolut F1 Team R26 77259
22,39€ invece di 27,99€ (-20%)
La monoposto Audi del campionato di Formula 1.
|LEGO Speed Champions Hyper Sports Car Bugatti Centodieci 77240
21,59€ invece di 26,99€ (-20%)
L’hypercar Bugatti in scala Speed Champions.
Icons e Ideas
Modelli da collezione per adulti, dalle auto d’epoca ai personaggi cult, nati dai progetti dei fan.
|LEGO Icons Transformers: Soundwave 10358
143,99€ invece di 179,99€ (-20%)
Il Decepticon Soundwave per collezionisti adulti.
|LEGO Icons Ferrari F2004 e Michael Schumacher 11375
71,75€ invece di 89,99€ (-20%)
La Ferrari di Michael Schumacher con il suo pilota.
|LEGO Ideas Peanuts: la cuccia di Snoopy 21368
66,49€ invece di 79,99€ (-17%)
La cuccia più famosa dei fumetti, tratta dal progetto dei fan.
Botanicals
Fiori e piante di mattoncini che non appassiscono, ideali come idea regalo o per decorare la casa.
|LEGO Botanicals Bouquet di rose 10328
41,99€ invece di 59,99€ (-30%)
Un bouquet di rose che non appassisce.
|LEGO Botanicals Bouquet di girasoli 11502
47,90€ invece di 59,99€ (-20%)
Girasoli di mattoncini per decorare la casa.
|LEGO Botanicals Ninfee 11511
31,99€ invece di 39,99€ (-20%)
Una composizione di ninfee da esporre.
Disney e Pixar
I personaggi e i film Disney e Pixar in versione LEGO, tra set da esposizione e da gioco.
|LEGO Disney Pixar WALL-E e EVE 43279
48,99€ invece di 69,99€ (-30%)
I due robot del film Pixar da costruire.
|LEGO Disney Angel 43257
43,99€ invece di 64,99€ (-32%)
Angel, il personaggio di Lilo & Stitch, da costruire.
|LEGO Disney Casa sulla spiaggia di Lilo e Stitch 43268
67,99€ invece di 89,99€ (-24%)
La casa di Lilo & Stitch a due passi dal mare.
Super Mario e Pokémon
Due icone dei videogiochi trasformate in set da collezione.
|LEGO Super Mario Game Boy 72046
44,99€ invece di 59,99€ (-25%)
La console portatile Nintendo in versione mattoncino.
|LEGO Pokémon Pikachu e Poké Ball 72152
139,99€ invece di 199,99€ (-30%)
Pikachu e la sua Poké Ball in un set da esposizione.
Minecraft
Il mondo a blocchi di Minecraft diventa un set reale, con personaggi e ambientazioni del gioco.
|LEGO Minecraft Spedizione nella miniera dell’armadillo 21269
20,99€ invece di 29,99€ (-30%)
Un’avventura tra le miniere per i fan di Minecraft.
|LEGO Minecraft La Volpe 21588
29,92€ invece di 44,99€ (-33%)
La volpe di Minecraft in formato da costruzione.
Ninjago
Ninja, mech e veicoli mutaforma della serie Ninjago, perfetti per i più piccoli.
|LEGO Ninjago Auto mutaforma di Jay 71856
33,64€ invece di 49,99€ (-33%)
Il veicolo che cambia forma del ninja Jay.
|LEGO Ninjago Mech drago mutaforma di Wyldfyre 71868
72,00€ invece di 89,99€ (-20%)
Un mech drago che si trasforma.
City
Veicoli, mezzi di soccorso e trasporti della città LEGO per il gioco di tutti i giorni.
|LEGO City Autotrasportatore F1 con monoposto RB20 e AMR24 F1 60445
78,99€ invece di 99,99€ (-21%)
Un trasportatore con due monoposto di Formula 1.
|LEGO City Elicottero della Guardia Costiera 60503
46,99€ invece di 59,99€ (-22%)
Un elicottero di soccorso per le missioni in mare.
One Piece
I protagonisti e le navi dell’anime di Cappello di Paglia in versione LEGO.
|LEGO ONE PIECE La nave pirata Going Merry 75639
99,90€ invece di 129,99€ (-23%)
La nave della ciurma di Cappello di Paglia.
|LEGO ONE PIECE TonyTony Chopper 75643
53,90€ invece di 69,99€ (-23%)
Il medico della ciurma, da costruire.
Prezzo e disponibilità
Prezzi e sconti sono quelli rilevati su Amazon.it il 19 novembre 2026 e confrontati con il prezzo consigliato indicato da Amazon. Come sempre, prezzi e disponibilità possono cambiare senza preavviso, quindi conviene controllare l’offerta prima di acquistare.
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