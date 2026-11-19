Aqara, marchio specializzato in domotica, partecipa al Black Friday 2026 con una campagna su Amazon che coinvolge buona parte del catalogo: serrature smart, telecamere e videocitofoni, hub, termostati, sensori di ogni tipo, interruttori e illuminazione. Le promozioni sono segnalate per il periodo dal 19 al 30 novembre, con sconti che vanno dal 5% al 26% sui prezzi di listino e che superano il 20% su diversi prodotti. Qui sotto trovate la selezione completa delle offerte disponibili in Italia, divisa per categoria, con il link diretto alla scheda su Amazon. Come sempre, prezzi e disponibilità possono cambiare durante la campagna, quindi conviene controllare la scheda prima di acquistare.
I prodotti in evidenza
Tra le offerte del Black Friday segnaliamo in particolare il sensore di presenza FP300, le telecamere G100 e G350, il termostato per radiatori W600, la serratura Smart Lock U200 e i sensori per porte e finestre.
- Presence Multi-Sensor FP300: 47,59€ (-15%)
- Camera G100, bianca: 41,99€ (-16%)
- Camera G100, confezione da 2, bianca: 79,99€ (-16%)
- Camera G100, nera: 41,99€ (-16%)
- Camera Hub G350: 116,79€ (-20%)
- Raditor Thermostat W600: 44,79€ (-20%)
- Smart Lock U200, argento: 179,99€ (-22%)
- Smart Lock U200, nera: 179,99€ (-22%)
- Door & Window Sensor: 18,99€ (-21%)
- Door & Window Sensor P2: 32,29€ (-15%)
- Door & Window Sensor, confezione da 3: 45,59€ (-24%)
Serrature smart
Le serrature smart sono tra le proposte più interessanti della campagna: il modello Lite scende a 99,99€ con uno sconto del 26%.
- Smart Lock U200 Lite, nera: 99,99€ (-26%)
- Smart Lock U200 Lite, bianca: 99,99€ (-26%)
Telecamere e videocitofoni
Il capitolo più ricco riguarda la videosorveglianza, con le telecamere Camera Hub G5 Pro, in versione Wi-Fi e PoE, i videocitofoni e diversi altri modelli.
- Camera Hub G5 Pro (PoE), bianca: 172,49€ (-25%)
- Camera Hub G5 Pro (PoE), grigia: 172,49€ (-25%)
- Camera Hub G5 Pro (Wi-Fi), bianca: 149,99€ (-25%)
- Camera Hub G5 Pro (Wi-Fi), grigia: 149,99€ (-25%)
- Doorbell Camera Hub G410, grigio: 108,74€ (-25%)
- Doorbell Camera Hub G410, nero: 108,74€ (-25%)
- Doorbell Camera G400: 83,99€ (-20%)
- Camera E1: 54,25€ (-20%)
- Camera Protect Kit Y100: 118,99€ (-15%)
- Camera Hub G3 (versione EU): 94,99€ (-20%)
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Hub e termostati
Per costruire la base di una casa smart ci sono gli hub Aqara e i termostati per radiatori e riscaldamento a pavimento.
- Hub M3: 119,99€ (-25%)
- Hub M200: 58,39€ (-20%)
- Floor Heating Thermostat W500: 59,99€ (-20%)
Sensori
I sensori sono il cuore di ogni impianto di domotica, e in promozione c’è un’ampia scelta, dai modelli di presenza a quelli per porte e finestre, fumo, perdite d’acqua e vibrazioni, anche in confezioni da più pezzi.
- Spatial Multi-Sensor FP400: 71,99€ (-16%)
- Presence Sensor FP2: 64,49€ (-25%)
- Climate Sensor W100: 35,99€ (-20%)
- Temperature & Humidity Sensor: 18,99€ (-21%)
- Temperature & Humidity Sensor, confezione da 3: 45,59€ (-24%)
- Motion & Light Sensor P2: 33,99€ (-15%)
- Motion Sensor P1: 21,59€ (-20%)
- Motion Sensor P1, confezione da 2: 39,19€ (-20%)
- Smoke Detector: 40,79€ (-20%)
- Smoke Detector, confezione da 3: 116,79€ (-20%)
- Water Leak Sensor: 21,24€ (-15%)
- Water Leak Sensor, confezione da 3: 50,99€ (-15%)
- Vibration Sensor: 21,24€ (-15%)
- Multi-State Sensor P100, bianco: 31,44€ (-15%)
- Multi-State Sensor P100, grigio: 31,44€ (-15%)
Interruttori, prese e controller
Completano l’offerta interruttori, prese smart e controller per tende, tapparelle e valvole, con sconti più contenuti.
- Wireless Mini Switch: 20,39€ (-15%)
- Wireless Switch H1 EU: 26,23€ (-20%)
- Wall Outlet H2 EU: 39,59€ (-10%)
- Smart Power Plug H2 EU: 35,99€ (-10%)
- Smart Plug: 27,54€ (-5%)
- Dual Relay Module T2: 32,79€ (-20%)
- Roller Shade Driver E1: 52,79€ (-20%)
- Curtain Driver E1, versione per asta: 91,79€ (-10%)
- Curtain Driver E1, versione per binario: 91,79€ (-10%)
- Valve Controller T1: 67,49€ (-10%)
Illuminazione
- LED Strip T1: 49,29€ (-15%)
Prezzo e disponibilità
I prezzi indicati sono quelli delle offerte Black Friday di Aqara su Amazon.it, con le percentuali di sconto calcolate sul prezzo di listino riportato nella campagna. Le promozioni sono previste dal 19 al 30 novembre 2026, ma prezzi e disponibilità possono cambiare senza preavviso: conviene sempre controllare la scheda del prodotto prima dell’acquisto.
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