Aqara, marchio specializzato in domotica, partecipa al Black Friday 2026 con una campagna su Amazon che coinvolge buona parte del catalogo: serrature smart, telecamere e videocitofoni, hub, termostati, sensori di ogni tipo, interruttori e illuminazione. Le promozioni sono segnalate per il periodo dal 19 al 30 novembre, con sconti che vanno dal 5% al 26% sui prezzi di listino e che superano il 20% su diversi prodotti. Qui sotto trovate la selezione completa delle offerte disponibili in Italia, divisa per categoria, con il link diretto alla scheda su Amazon. Come sempre, prezzi e disponibilità possono cambiare durante la campagna, quindi conviene controllare la scheda prima di acquistare.

I prodotti in evidenza

Tra le offerte del Black Friday segnaliamo in particolare il sensore di presenza FP300, le telecamere G100 e G350, il termostato per radiatori W600, la serratura Smart Lock U200 e i sensori per porte e finestre.

Serrature smart

Le serrature smart sono tra le proposte più interessanti della campagna: il modello Lite scende a 99,99€ con uno sconto del 26%.

Telecamere e videocitofoni

Il capitolo più ricco riguarda la videosorveglianza, con le telecamere Camera Hub G5 Pro, in versione Wi-Fi e PoE, i videocitofoni e diversi altri modelli.

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Hub e termostati

Per costruire la base di una casa smart ci sono gli hub Aqara e i termostati per radiatori e riscaldamento a pavimento.

Sensori

I sensori sono il cuore di ogni impianto di domotica, e in promozione c’è un’ampia scelta, dai modelli di presenza a quelli per porte e finestre, fumo, perdite d’acqua e vibrazioni, anche in confezioni da più pezzi.

Interruttori, prese e controller

Completano l’offerta interruttori, prese smart e controller per tende, tapparelle e valvole, con sconti più contenuti.

Illuminazione

Prezzo e disponibilità

I prezzi indicati sono quelli delle offerte Black Friday di Aqara su Amazon.it, con le percentuali di sconto calcolate sul prezzo di listino riportato nella campagna. Le promozioni sono previste dal 19 al 30 novembre 2026, ma prezzi e disponibilità possono cambiare senza preavviso: conviene sempre controllare la scheda del prodotto prima dell’acquisto.