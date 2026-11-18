HyperX ha costruito la propria reputazione sulle cuffie da gaming di fascia media e alta, ma con Cloud Stinger II Core dimostra che anche l’ingresso di gamma può riservare sorprese. Il prezzo è sceso in modo deciso, toccando quello che sembra essere il punto più basso mai registrato per questo modello su Amazon, proprio nelle ore che precedono l’avvio del Black Friday. Una combinazione che raramente capita di vedere, soprattutto su un prodotto già economico di suo. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo headset e quali sono le cifre esatte dell’offerta.

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HyperX Cloud Stinger II Core: comfort e audio immersivo senza spendere una fortuna

Alla base di Cloud Stinger II Core c’è un driver dinamico da 40mm con magneti al neodimio, capace di coprire una risposta in frequenza che va da 10 Hz a 25 kHz. Non è un dettaglio da poco per una cuffia entry-level, perché garantisce bassi corposi e una resa sonora bilanciata anche nei titoli più concitati. A impreziosire ulteriormente l’esperienza d’ascolto ci pensano 2 anni di DTS Headphone:X Spatial Audio inclusi, una funzionalità che normalmente si trova su prodotti ben più costosi e che qui regala un palcoscenico sonoro sorprendentemente ampio per percepire con precisione la direzione dei passi nemici o degli spari.

Sul fronte del comfort, HyperX ha puntato sulla Signature Memory Foam, i celebri cuscinetti in schiuma rivestiti in tessuto che caratterizzano da anni la gamma Cloud. Il peso contenuto, intorno ai 275 grammi, rende le sessioni di gioco prolungate molto più gestibili rispetto a modelli più pesanti e ingombranti.

Il microfono a condensatore electret con cancellazione del rumore integra la pratica funzione flip-to-mute: basta ruotarlo verso l’alto per silenziarlo istantaneamente, senza bisogno di controlli aggiuntivi. Non manca una rotella per la regolazione del volume direttamente sul cavo, utile per gestire l’audio senza staccare gli occhi dallo schermo.

Dal punto di vista costruttivo, pur trattandosi di un telaio prevalentemente in plastica, lo slider di regolazione è realizzato in acciaio solido, una scelta che aumenta sensibilmente la durata nel tempo rispetto ad altre soluzioni concorrenti nella stessa fascia di prezzo.

Sconto record proprio alla vigilia del Black Friday

Il prezzo di listino di HyperX Cloud Stinger II Core è fissato a 49,99€, ma su Amazon.it è ora disponibile a 24,99€, con uno sconto del 50% che si traduce in un risparmio secco di 25€. Si tratta del prezzo più basso mai visto per questo modello sulla piattaforma, un’occasione che arriva peraltro proprio a ridosso della mezzanotte di apertura del Black Friday di Amazon, quando solitamente le offerte si moltiplicano ma non sempre migliorano quelle già presenti. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, con spedizione rapida per gli abbonati Prime.

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