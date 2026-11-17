Controllare chi ha suonato al cancello o dare un’occhiata al giardino, senza dover cercare lo smartphone e aprire un’app. È l’idea alla base di SwitchBot Solar Pan/Tilt Cam 2K ViewStation Kit, il nuovo sistema di videosorveglianza che SwitchBot lancia in Europa e che abbina una videocamera da esterno alimentata a energia solare a un piccolo schermo dedicato da tenere in casa. Insieme al kit debutta anche SwitchBot Lock Ultra Max Doorbell, il pacchetto che unisce il campanello con riconoscimento del volto alla serratura smart più evoluta del marchio.

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Uno schermo in cucina al posto dello smartphone

Il cuore del sistema è ViewStation, un display da 4,3 pollici che si può appoggiare su un piano o fissare a una parete. Non è un tablet: ha dei pulsanti fisici, pensati perché chiunque in famiglia possa usarlo senza configurare nulla sul proprio telefono. Da qui si passa da una videocamera all’altra, fino a un massimo di otto tra quelle compatibili (una alla volta), si ruota l’inquadratura, si parla con chi è all’esterno e, se in casa c’è una serratura SwitchBot compatibile, si apre la porta.

Si può quindi partire con l’ingresso e aggiungere in un secondo momento altre videocamere per il giardino o il vialetto. Quando si è fuori casa, le stesse operazioni si fanno dall’app SwitchBot.

Videocamera solare con inseguimento a 360 gradi

La videocamera registra in risoluzione 2K, ha un campo visivo di 137 gradi in diagonale e una testa motorizzata che ruota di 360 gradi in orizzontale e 75 in verticale. Questo le permette di seguire una persona lungo tutto il percorso dal cancello alla porta di casa. Di notte si può scegliere tra la visione a infrarossi e l’accensione di una luce bianca, che consente di vedere a colori. Il corpo è certificato IP66, quindi resiste a pioggia e polvere.

L’installazione non richiede cavi di alimentazione. La batteria è da 13.500 mAh e, secondo SwitchBot, da sola dura circa sei mesi, mentre il pannello solare riesce a compensare il consumo quotidiano con un paio d’ore di sole diretto al giorno. Sono stime calcolate su cinque minuti di registrazione al giorno, quindi i risultati reali dipendono dall’esposizione, dal meteo e da quanto movimento c’è davanti all’obiettivo. Un dettaglio pratico ben pensato: il pannello è collegato con un cavo di tre metri, così la videocamera può stare al riparo sotto una grondaia e il pannello dove batte il sole.

Registrazioni in locale, senza abbonamento

Uno degli aspetti più interessanti riguarda l’archiviazione. I filmati attivati dal movimento vengono salvati su una scheda microSD inserita nel ViewStation, quindi dentro casa e non nella videocamera, e si possono rivedere sullo schermo o nell’app senza pagare alcun canone. La scheda (FAT32, fino a 512 GB) va acquistata a parte.

C’è poi un vantaggio non scontato: se la connessione a Internet cade, la visione in diretta e la comunicazione vocale continuano a funzionare, purché i due dispositivi siano alimentati e collegati tra loro in locale.

Chi vuole qualcosa in più può attivare il piano facoltativo AI Guard. Le notifiche con immagine indicano subito se è stata rilevata una persona, un veicolo, un animale o un pacco, e si possono cercare gli eventi passati descrivendoli a parole, per esempio «un pacco al cancello». Nel piano più completo, una funzione di riepilogo raggruppa i filmati collegati per ricostruire una visita dall’arrivo alla partenza.

Il campanello che riconosce il volto e apre la porta

Il secondo prodotto è pensato per completare il primo. SwitchBot Lock Ultra Max Doorbell mette insieme il campanello Vision Doorbell e la serratura Lock Ultra Max, con l’Hub Mini compatibile con Matter incluso nella confezione. Il campanello riconosce il volto in 3D e sblocca la serratura, comodo quando si rientra con le mani occupate, e conserva sul dispositivo i dati biometrici usati per il controllo. In alternativa si può avvicinare una tessera NFC, senza dover installare un tastierino separato.

Per gli ospiti è possibile generare un codice QR temporaneo, valido da un’ora a sette giorni, che non richiede di scaricare alcuna app. Se qualcuno suona, si risponde dall’app e si vede l’ingresso con un campo visivo di 165 gradi in diagonale. La serratura si monta su un cilindro compatibile, il campanello si fissa con adesivo o viti e ha una batteria rimovibile, da ricaricare lasciando al suo posto quella interna.

Due precisazioni utili. Al momento le chiamate e il video in diretta del campanello passano solo dall’app: arriveranno su ViewStation con un aggiornamento futuro. E per conservare le registrazioni del campanello serve l’abbonamento AI Guard, che le archivia nel cloud, a differenza di quelle della videocamera.

Di serrature SwitchBot ci siamo occupati spesso: se volete approfondire trovate la nostra recensione di SwitchBot Lock Ultra Max Vision Pro Combo, oltre a quelle di SwitchBot E-Ink Home Dashboard e di SwitchBot AI Hub.

Prezzo e disponibilità

I due prodotti sono disponibili dal 17 novembre 2026 sullo store ufficiale SwitchBot, mentre l’arrivo su Amazon è previsto in un secondo momento.

SwitchBot Solar Pan/Tilt Cam 2K ViewStation Kit è proposto in tre configurazioni:

1 videocamera e 1 ViewStation: 199,99€

2 videocamere e 1 ViewStation: 299,99€

4 videocamere e 1 ViewStation: 499,99€

SwitchBot Lock Ultra Max Doorbell, con Vision Doorbell, Lock Ultra Max e Hub Mini, costa 319,99€.