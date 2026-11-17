Le offerte del Black Friday sono già numerose, nonostante al vero e proprio venerdì nero manchi ancora una decina di giorni. Tra le iniziative tech valide da subito troviamo la promozione Netatmo, che su sito ufficiale e Amazon propone sconti fino al 50% su una selezione di prodotti: le offerte sono valide fino al 30 novembre 2026, salvo esaurimento, e coinvolgono prodotti per la sicurezza, l’energia e il comfort abitativo.

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Netatmo lancia le sue offerte del Black Friday su sito ufficiale e Amazon

Per questo Black Friday 2026, Netatmo mette a disposizione offerte con sconti fino al 50% che coinvolgono praticamente tutte le linee, dalla sorveglianza intelligente alla gestione dell’energia, fino al monitoraggio della qualità dell’aria. La promozione è partita in queste ore e proseguirà fino alla fine del mese, salvo esaurimento.

Partendo dalla sicurezza, tra i prodotti protagonisti della promozione spiccano la Videocamera Esterna Intelligente Original nella confezione da 2 (bianca o nera): offre il monitoraggio costante degli spazi esterni, con invio di notifiche immediate sullo smartphone, e permette di tenere sotto controllo la proprietà in ogni momento. Viene proposta in offerta a 409,99 euro invece di 459,99, con uno sconto di oltre il 10%.

Per gli interni troviamo invece la Videocamera Interna Advance, che integra un sistema evoluto di riconoscimento facciale e invia avvisi istantanei per proteggere gli ambienti domestici. Può archiviare le registrazioni in locale e in modo sicuro, senza abbonamenti. Viene proposta in offerta a 199,99 euro invece di 249,99, con uno sconto del 20%.

Sempre utile anche il Rilevatore di Fumo Intelligente, che abbina un allarme acustico alla notifica istantanea su smartphone alla prima presenza di fumo, anche quando non c’è nessuno in casa. Viene proposto in offerta a 69,99 euro invece di 99,99, con uno sconto del 30%.

All’interno della selezione di sconti del Black Friday spiccano poi alcuni prodotti per la gestione intelligente e il comfort della casa. La Valvola Termostatica Intelligente permette di regolare la temperatura stanza per stanza per una gestione termica precisa e personalizzata, unendo comfort domestico e risparmio energetico: è disponibile in offerta a 49,99 euro invece di 89,99, con uno sconto del 45%, ma ci sono anche i kit con 3 o 4 pezzi e lo Starter Pack.

Troviamo poi il Misuratore di Qualità dell’Aria Intelligente di Netatmo: monitora costantemente i livelli di CO₂, umidità, temperatura e rumore; con avvisi in tempo reale e consigli personalizzati, aiuta a creare un ambiente domestico più salubre e piacevole. Viene proposto in offerta a 59,99 euro invece di 119,99, con uno sconto del 50%.

Infine vale la pena dare uno sguardo alla Stazione Meteo Intelligente Original di 2a generazione: misura temperatura, umidità, qualità dell’aria e pressione atmosferica per offrire un quadro completo delle condizioni interne ed esterne. Viene proposta in offerta a 99,99 euro invece di 149,99, con uno sconto del 33,3%.

Queste erano dunque le principali offerte sui prodotti Netatmo del Black Friday 2026. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Ai link qui sotto potete consultare tutti i prodotti in sconto.

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