Trovare un notebook da 16 pollici con schermo a 144Hz e processore di ultima generazione sotto i 700€ sembrava impossibile fino a poco tempo fa. ASUS Vivobook S16 S5652MA cambia le carte in tavola, proponendo una combinazione di display fluido, chassis in alluminio e potenza di calcolo targata Intel Core 7 350 a un prezzo che definire aggressivo è poco. Il calo di prezzo registrato in queste ore su Amazon porta il notebook a toccare il suo minimo storico, con una cifra che raramente si vede per una configurazione così completa. Vediamo come un dispositivo pensato per produttività e studio riesca a distinguersi in una fascia di mercato sempre più affollata.

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Asus vivobook s16: schermo da 144hz e cuore intel core 7

Il punto di forza di questo notebook è senza dubbio il display da 16 pollici WUXGA (1920 x 1200), formato 16:10, con pannello IPS a 144Hz, luminosità 300 nits e copertura 100% sRGB. Una frequenza di aggiornamento così elevata è una rarità in questa fascia di prezzo e rende l’esperienza visiva estremamente fluida, sia per il lavoro quotidiano sia per un uso videoludico leggero, grazie anche al supporto VRR (Variable Refresh Rate) da 30 a 144Hz.

A muovere il tutto troviamo un processore Intel Core 7 350, parte della nuova piattaforma “Wildcat Lake“, con 6 core e 6 thread, frequenza base di 1,5 GHz che può salire fino a 4,8 GHz in turbo, affiancato da una NPU Intel integrata fino a 17 TOPS per l’elaborazione locale delle funzioni di intelligenza artificiale come Copilot. La dotazione si completa con 16GB di RAM LPDDR5X e un veloce SSD NVMe PCIe 4.0 da 512GB, con uno slot aggiuntivo M.2 per eventuali espansioni dello storage.

Il design non è da meno: scocca interamente in alluminio color Cool Silver, peso contenuto a 1,50 kg e spessore di soli 1,58 cm, il tutto certificato MIL-STD-810H per resistere a urti e condizioni d’uso gravose. Completano il quadro una batteria da 52,5Wh con autonomia dichiarata superiore alle 15 ore e ricarica rapida USB-C fino a 48W, oltre a una connettività ricca con due porte USB-C, due USB-A e HDMI 2.1.

Tra i limiti da segnalare, la RAM saldata non espandibile e la sola grafica integrata Intel Xe3, che esclude workload intensivi o gaming competitivo, ma che per studio, ufficio e intrattenimento leggero risulta più che sufficiente.

Sconto bomba: -30% sul vivobook s16

Il prezzo di listino di 999€ scende ora a soli 699€ su Amazon, con uno sconto del 30% che porta il notebook al suo prezzo più basso di sempre. Un calo di prezzo davvero significativo per una configurazione che include Intel Core 7, 16GB di RAM e 512GB di SSD, difficilmente reperibile a queste condizioni in altri periodi dell’anno. La disponibilità è però legata alle scorte del momento, quindi conviene muoversi in fretta per non perdere questa occasione.

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