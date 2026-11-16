La Settimana del Black Friday su Amazon non è ancora iniziata, ma sul sito sono già disponibili tantissime offerte anticipate sulla tecnologia (e non solo). Troviamo proposte che riguardano PC, informatica, smartwatch, cuffie wireless, robot aspirapolvere e lavapavimenti, prodotti per la smart home e non solo. Andiamo a scoprire una prima selezione degli sconti migliori del momento.

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Le offerte in anticipo su Amazon: una selezione di sconti già attivi

Amazon ha annunciato qualche giorno fa le date della sua Settimana del Black Friday: l’iniziativa prenderà il via alla mezzanotte del 19 novembre 2026 e proseguirà fino al Cyber Monday di lunedì 30 novembre (coinvolgendo naturalmente il vero e proprio Black Friday di venerdì 27 novembre).

Tanti sconti Amazon sono in realtà già partiti attraverso le Offerte in anticipo, che toccano praticamente ogni categoria tech del sito (e non solo). Ancora prima di scoprire le occasioni della Settimana del Black Friday, sul sito sono dunque accessibili tantissime proposte riguardanti la tecnologia, che spaziano tra PC, monitor, tastiere, smartwatch, cuffie wireless, prodotti per la smart home, robot aspirapolvere e lavapavimenti, aspirapolvere senza fili e non solo.

Durante Prime Day e Festa delle Offerte Prime è obbligatorio essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti; durante il Black Friday e queste offerte anticipate non bisogna sempre disporre dell’abbonamento, anche se sono presenti alcuni sconti riservati (quelli della categoria “Offerte esclusive Prime” del sito).

Abbonati ad Amazon Prime

Senza ulteriori indugi, ecco la nostra selezione delle migliori offerte in anticipo di questo Black Friday Amazon, suddivise per categoria.

Offerte informatica

 

 

Offerte wearable

 

 

Offerte per la pulizia smart

 

 

Offerte per la smart home

 

 

Altre offerte da non perdere

 

 

Queste erano dunque le principali offerte in anticipo del Black Friday 2026 di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima dell’inizio della Settimana del Black Friday. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Per scoprire altri sconti in anticipo del Black Friday Amazon potete seguire il link qui sotto. Per non perdervi le migliori offerte durante questo Black Friday (e nel resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.

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Tutte le offerte in anticipo del Black Friday Amazon 

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