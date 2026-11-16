La Settimana del Black Friday su Amazon non è ancora iniziata, ma sul sito sono già disponibili tantissime offerte anticipate sulla tecnologia (e non solo). Troviamo proposte che riguardano PC, informatica, smartwatch, cuffie wireless, robot aspirapolvere e lavapavimenti, prodotti per la smart home e non solo. Andiamo a scoprire una prima selezione degli sconti migliori del momento.
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Le offerte in anticipo su Amazon: una selezione di sconti già attivi
Amazon ha annunciato qualche giorno fa le date della sua Settimana del Black Friday: l’iniziativa prenderà il via alla mezzanotte del 19 novembre 2026 e proseguirà fino al Cyber Monday di lunedì 30 novembre (coinvolgendo naturalmente il vero e proprio Black Friday di venerdì 27 novembre).
Tanti sconti Amazon sono in realtà già partiti attraverso le Offerte in anticipo, che toccano praticamente ogni categoria tech del sito (e non solo). Ancora prima di scoprire le occasioni della Settimana del Black Friday, sul sito sono dunque accessibili tantissime proposte riguardanti la tecnologia, che spaziano tra PC, monitor, tastiere, smartwatch, cuffie wireless, prodotti per la smart home, robot aspirapolvere e lavapavimenti, aspirapolvere senza fili e non solo.
Durante Prime Day e Festa delle Offerte Prime è obbligatorio essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti; durante il Black Friday e queste offerte anticipate non bisogna sempre disporre dell’abbonamento, anche se sono presenti alcuni sconti riservati (quelli della categoria “Offerte esclusive Prime” del sito).
Senza ulteriori indugi, ecco la nostra selezione delle migliori offerte in anticipo di questo Black Friday Amazon, suddivise per categoria.
Offerte informatica
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Lenovo LOQ 15" 144Hz Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Intel Core i7-13645HX, RAM 16GB DDR5, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0, FHD, Windows 11, Tastiera retroilluminata
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-17%
ASUS V16 F3607VM#B0H37C8553, Notebook con display 16" LED, Anti-glare, 144Hz, Intel® Core™ 7 Processor 240H, NVIDIA® GeForce RTX™ 5060, RAM 16GB, 1TB SSD, WIN11 Home, Nero
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-12%
OPPO Pad 5 Pro tablet 13,2 Pollici 3,4K, 8+256 GB, 13380 mAh, Mocha Brown | Snapdragon 8 Elite Gen 5, tablet Wi-Fi, risoluzione 3392 × 2400, 144 Hz, batteria capiente, funzioni IA per il lavoro
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-22%
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15" IPS, Intel Core Ultra 7 355, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, WiFi 6, Laptop per Casa, Ufficio, Studio, Multitasking, Uso Quotidiano - Caricatore non incluso
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-30%
ASUS Vivobook S16 S5652MA#B0H25NG1JK, Notebook con display 16" IPS, Anti-glare,144Hz, Intel® Core™ 7 Processor 350,RAM 16GB, 512GB SSD, WIN11 Home, Argento
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-11%
SANDISK Extreme PRO SSD portatile 2TB, Velocità fino a 4.000MB/s in lettura | SSD esterno, Connettività USB-C e USB4, Resistenza all’acqua e alla polvere con valutazione IP65, Unità Tascabile
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-9%
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 con Google Gemini - Tablet 13" | 3.5K 144Hz IPS, 8GB RAM, 256GB, WiFi 7, Tab Pen Plus Inclusa, Snapdragon 8s Gen4, Android 16,ideale per Studio e Multitasking
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-20%
AOC Gaming Monitor Q27G4ZDRAD 27 pollici 2560x1440, WQHD, 240Hz, QD-OLED Panel, 0.03ms GtG, USB Hub Height Adjustment, (HDMI2x 2.1 DP 1x 1.4) HDR10, G-Sync Compatible, Nero
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-8%
Intel® Core™ i5-14500 Processore per sistemi desktop 14500 14 core (6 P-core + 8 E-core) fino a 5,0 GHz
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-8%
HP Chromebook 14a-nm0002slx 14" FHD, Kompanio 540, 4GB, 64GB, ChromeOS | ChromeOS, MediaTek Kompanio 540, Mali Grafica, FHD IPS 300 Nits, chromebook, chromebook per scuola, QWERTY Italiano
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-3%
Intel® Core™ i5-14400 Processore per sistemi desktop 14400 10 core 6 P-core + 4 E-core fino a 4,7 GHz
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-21%
AOC Monitor CQ27G4Z2AD 27 pollici Curvo 2560x1440, WQHD, 260Hz (OC, Native 240Hz), Fast VA Panel, 1ms GtG, Height Adjustment, (HDMI2x 2.0 DP 1x 1.4) Adaptive Sync, HDR400, FreeSync Premium, Nero
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-21%
AOC Gaming Monitor CQ32G4VEAD 32 pollici Curvo 2560x1440, WQHD, 180Hz, Fast VA Panel, 1ms GtG, (HDMI2x 2.0 DP 1x 1.4) HDR10, FreeSync, Nero
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-7%
ASUS TUF GAMING VG279QM5FZ, Monitor Gaming Serie 5 da 27" FHD, Nero | Fast IPS (1920x1080) 260Hz(OC), 0.3ms, Compatibile con G-SYNC, FreeSync Premium e ELMB SYNC, DisplayWidget Center, Gaming AI
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-20%
Samsung Monitor Gaming Odyssey G4, 25'', (S25HG402EU) | Flat, 1920x1080 FHD, Fast IPS, 300Hz, 1ms, HDR10, AMD FreeSync Premium, HAS, Pivot, Tilt, Swivel, HDMI, Display Port
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-8%
HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro(1 Confezione per 1-3 Stanze) M Router, Wi-Fi 7 Dual-Band BE3600, Copertura per tutta la casa, Roaming senza interruzioni, Configurazione semplice, Garanzia di 30 mesi
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-17%
PHILIPS Monitor 27E2N1590L 27 pollici 2560x1440, WQHD, 75Hz, IPS Panel, 4ms GtG, (HDMI1x 1.4 DP 1x 1.4) HDR10, Nero
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-6%
PHILIPS Monitor 27E1N1190A 27 pollici 1920x1080, FHD, 120Hz, IPS Panel, 4ms GtG, Speakers, (HDMI1x 1.4) Nero
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Logitech MX Keys Mini Tastiera Illuminata Wireless, ITA QWERTY | Tastiera minimal, compatta, Bluetooth, retroilluminata, USB-C, Mac/iOS/Windows/Linux/Android, metallo - Rosa
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-13%
Samsung Monitor S30GD (S24D302), Flat, 24'', 1920x1080 (Full HD), IPS, 100Hz, 5ms (GtG), D-Sub, HDMI, Eye Saver Mode, Flicker Free
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-30%
MSI FORGE GK600 TKL WIRELESS SKY QWERTY IT Layout – Switch Meccanici Lineari Keycaps PBT Dye-Sublimated Base Antiscivolo LED RGB USB Type-C 2.0 Bluetooth e Wireless 2.4GHz
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-21%
msi FORGE GK600 TKL Wireless Violet, QWERTY, IT Layout – Tastiera Meccanica Lineare Hot-Swappable, Keycap PBT Dye-Sublimated, RGB LED, Base Antiscivolo, USB Type-C, Bluetooth, 2.4 GHz – Tenkeyless
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Router 4G LTE TP-Link TL-MR110 N300Mbps, CAT4, SIM, 2 antenne | Nessuna configurazione richiesta, per casa e ufficio, controllo genitori, rete guest, fino a 32 dispositivi
Offerte wearable
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-28%
Samsung Galaxy Watch8 Classic (Black, BT, 46mm), Smartwatch Galaxy AI | Smartwatch Galaxy AI, Design Resistente agli Urti, Ghiera Girevole, Processore 3nm, Monitoraggio Attività Fisica e Sonno
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-2%
SUUNTO Vertical Orologio Sportivo, Smartwatch Impermeabile GPS Activity Tracker Mappe Offline, Monitoraggio Salute 24/7, 95+Sport, Cardiofrequenzimetro Altimetro Barometro, Ricarica Solare Opzionale
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-22%
Google Pixel Watch 5 (45mm) Smartwatch Nero/Nero Ossidiana, Wi-Fi | Con display bombato, tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini
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-2%
Amazfit T-Rex 3 Pro Smartwatch Outdoor 44mm, Torcia Built-in, Mappe Offline | Display AMOLED in Zaffiro, Ghiera in Titanio, GPS Dual-Band, Fino a 17 Giorni di Autonomia, 10 ATM, 180+ Modalità Sportive
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-18%
Garmin vívoactive 6, Esclusiva Amazon, 42mm, Smartwatch GPS, Pebble Grey | Display AMOLED 1,2" 2.000 nit, Musica, Pay, +80 Sport, Cardio, Coach, Dinamiche di corsa, Autonomia 11 giorni
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-28%
Samsung Galaxy Watch8 (Silver, BT, 40mm), Galaxy AI [Versione Italiana] | Smartwatch Galaxy AI, Allenatore Personale, Design Resistente agli Urti, Processore 3nm, Monitoraggio Attività Fisica e Sonno
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-20%
Sony WH-1000XM4C Cuffie Wireless con Cancellazione Rumore | Noise cancelling bluetooth audio Hi-Res processore HD QN1 34h batteria connessione Multipoint iOS e Android – Nero
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-15%
Bose Auricolari open-ear Sport: auricolari wireless a clip ricarica USB-C fino a 22 h di audio resistenti al sudore IP54 ideali per allenarsi microfoni per chiamate nitide nero
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-37%
Google Pixel Buds Pro 2 - Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore - Cuffie Bluetooth - Grigio creta
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-12%
HUAWEI WATCH GT 5 46mm Smartwatch, Design Elegante, Blu | Nuova Modalità Corsa e Ciclismo, Monitoraggio della Salute, 14 Giorni di Durata della Batteria, iOS e Android
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-13%
Bose QuietComfort Earbuds Auricolari Wireless Bluetooth con Cancellazione del Rumore Attiva Microfono Durata della Batteria Fino a 85 Ore Deep Bass IPX4 Nero
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HUAWEI FreeClip Design innovativo con clip per un comfort senza pari Ascolta con open-ear Cancellazione del rumore AI per chiamate Batteria lunga durata Android & iOS Loss Care Rose Gold
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HUAWEI FreeClip Innovative Clip Design for Unparalleled Comfort Listen with Open-Ear AI Noise Cancellation for Calls Long Battery Life Android & iOS Italy Black
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-38%
Nothing Headphone (a) Cuffie Wireless Over Ear con Cancellazione Attiva del Rumore, fino a 135h Autonomia, Hi-Res, Spatial Audio, Controlli Tattili – Nero
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-41%
HUAWEI WATCH FIT 4 Smartwatch, 100 Modalità di Allenamento, Ultra-sottile, Fitness Tracker, iOS & Android, Cassa in Alluminio, Batteria fino a 10 Giorni, 1.82”Display AMOLED, GPS, 30 mesi di Garanzia
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-34%
vivo Watch GT2 Smartwatch Uomo Donna, Batteria 25 Giorni, Display AMOLED 2,07'', Chiamate Bluetooth e GPS, 100+ Sport incl. Padel, 5ATM Impermeabile, Cardio SpO2 Sonno, NFC, Bianco
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-37%
Google Pixel Buds 2a - Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore - Leggeri, comodi e sicuri - Resistenti all'acqua - Compatibili con Bluetooth - Grigio verde
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CMF Watch 3 Pro – Smartwatch con Display AMOLED da 1,43", 13 giorni di autonomia, Dual-band GPS integrato, chiamate Bluetooth e monitoraggio della frequenza cardiaca – Grigio scuro
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HUAWEI FreeBuds 6i Cancellazione attiva del rumore 3.0 Compatibile con iOS e Android Bassi potenti Ricarica rapida batteria fino a 35 ore Bluetooth 5.3 Connessione a doppio dispositivo Purple
Offerte per la pulizia smart
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-29%
DREAME X60 Pro Ultra Matrix Robot Aspira e Lava 42.000 Pa | Cambio Automatico Moci Triplo Scomparto Detergenti 2 Bracci UltraExtend 2 Telecamere con IA Ostacoli 10 cm Antigroviglio
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-31%
NARWAL Flow 2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con FlowWash Track Mop | 31.000 Pa, Antigroviglio, VLM OmniVision, Doppia Fotocamera AI, Lavaggio Mocio 100 °C, Asciugatura 60 °C, Bianco
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-36%
NARWAL Flow Robot Aspirapolvere con Stazione Base Compatta, Track Mop | 22000Pa, Lavaggio a 80°C, 0 Grovigli, CarpetFocus, 2 Telecamere IA, Riconoscimento di 200+ Oggetti, Freo Mind 4.0
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-16%
roborock Saros 20 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 36.000Pa 795cm | Supera Ostacoli da 88cm Anti-Groviglio Evita Oltre 300 Oggetti Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C Nuovissima RockDock
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-47%
ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO Robot Tagliaerba senza Filo Perimetrale 1600m² | Dual-LiDAR 360°, Tagliabordi TruEdge, 400 M²/H, Ricarica Rapida ed Evitamento Ostacoli AI 3D
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-38%
ECOVACS X12S OMNICYCLONE Care kit Robot Aspirapolvere Lavapavimenti | Pulizia Potente e Continua, Rimuove Macchie, Polvere e Peli, Anche Lungo Bordi e Tappeti, FocusJet anti-macchie
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-47%
roborock Saros 20 Flow Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo | 898cm 36.000Pa Supera Ostacoli da 88cm Anti-Groviglio Evita Oltre 300 Oggetti Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C Bianco
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-7%
Tineco Floor ONE Station S9 Artist Lavapavimenti Serbatoio acqua 5 L | Serbatoio dell'acqua capiente HydroBurst StreakFree
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-30%
NARWAL Freo 20 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, AI Evitamento Ostacoli | 31.000 Pa, Mop a Rullo Autopulente FlowWash, 100 °C Lavaggio Mocio,60 °C Asciugatura,Videochiamata,Modalità Animali Domestici
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-13%
ECOVACS X11S OMNICYCLONE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 30000 Pa | Pulizia Potente e Continua con Lavaggio Intelligente Ricarica Rapida e Superamento Ostacoli 4 cm Rullo Anti-Groviglio
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-6%
roborock Saros Z70 Robot Aspirapolvere con Braccio Meccanico OmniGrip | 798cm Ultrasottile 22.000Pa Tecnologia FlexiArm Telaio AdaptiLift Stazione Multifunzionale 4.0 Hello Rocky Argentato
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-7%
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot aspirapolvere Aspir. 30.000 Pa | Mocio AquaRoll Superamento Ostacoli 8 cm Protezione Rullo Anti-Groviglio Evitamento con IA 240+ Oggetti
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-20%
ECOVACS X12 OMNICYCLONE Care Kit Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 22000Pa | FocusJet anti-macchie PowerBoost Ultrarapido OZMO ROLLER Gen 3 Rullo Esteso PureCyclone Gen 2 AGENTE YIKO
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roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 22.000Pa 798 cm | Antigroviglio Telaio AdaptiLift Rimozione Automatica dei Moci Pulizia degli Angoli e dei Bordi Stazione Multifunzionale
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-29%
ECOVACS WINBOT W3 OMNI Robot Lavavetri con Stazione Multifunzione | Lavaggio Automatico del Panno, Pulizia Intelligente fino al Bordo, Nebulizzazione a Triplo Ugello, Controllo tramite App
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-9%
ECOVACS WINBOT W2S PRO Omni Robot lavavetri con stazione multifunzione | Pulizia da bordo a bordo Navigazione intelligente Serbatoio capiente Funzionamento silenzioso Adatto a diverse superfici
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-38%
DREAME L60 Ultra CE Robot Aspira e Lava 35.000 Pa Spazzola Antigroviglio | Auto-pulizia Moci 100 ℃ Spazzola Laterale e Mocio Estensibili Sollevamento Mocio 105 mm e Controllo Tramite App e Voce
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-14%
dreame L50s Pro Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Autosvuotamento per 100 Giorni e Autopulizia ad Alta Temperatura Aspirazione da 30.000 PaPulizia di Bordi e AngoliSpazzola Antigroviglio
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-17%
ECOVACS T90S Pro OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO Roller Gen 3.0 Lavaggio Mocio Autom. Spazzola anti-groviglio Navigazione. AI Ricarica PowerBoost Stazione All-in-One
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Narwal Freo 20 Edge Robot Aspirapolvere Lavapavimenti,Track Mop Autopulente | 31.000 Pa, Stazion Senza Manutenzione, Pulizia Bordi e Angoli, Anti-Groviglio, 120 Giorni di Svuotamento, 12N Lavaggio
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-8%
roborock Qrevo Edge 2 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25.000Pa | LDS Retrattile 798 cm FlexiArm Antigroviglio Autopulizia Panno 80°C Evita Oltre 280 Oggetti Videochiamata Bianco
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NARWAL Freo Z10 Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti,Pulizia Adattiva IA | Mocio Estensibile per Angoli, Aspirazione 18.000 Pa, Antigroviglio, Autopulizia Mocio a 75°C, Autosvuotamento per 120 Giorni (con COUPON)
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-16%
roborock F25 Ultra Aspirapolvere Lavapavimenti a Vapore 86°C Senza Fili | Vapore Senza fili Riscaldamento a 180 °C Asciugatura 90 °C in 5 min Aspirazione 22 kPaSistema Anti-groviglio
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-33%
ECOVACS T90 MAX PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO ROLLER 3.0, Lavaggio auto., ZeroTangle 4.0 con TruEdge, Lavaggio con Acqua Calda 100 °C, Stazione OMNI Upgrade del T50
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-17%
ECOVACS T90 MAX PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO ROLLER 3.0 Lavaggio auto. ZeroTangle 4.0 con TruEdge Lavaggio con Acqua Calda 100 °C Stazione OMNI Upgrade del T50
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-16%
roborock Qrevo 2 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25.000Pa Nero | Panno Estensibile Antigroviglio Autopulizia Panno 75°C Rimozione Automatica dei Panni Evita Ostacoli
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DREAME H15 Pro Heat Aspirapolvere Lavapavimenti Lavaggio 85 °C | Braccio Robotico IA GapFree RGB 22.000 Pa 0 Grovigli Lav. Spazzola 100 °C Asciugatura 5 min 90 °C Navigazione e App
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-31%
roborock F25 Pro Turbo Aspirapolvere Lavapavimenti Senza Fili Tecnologia di Pulizia HyperScrub 25.000 Pa Autopulizia e Asciugatura a 95 °C Design Piatto a 180° Anti-Groviglio 60 min Wi-Fi
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-24%
Narwal V50 Cube Aspirapolvere Senza Fili Sistema Anti-groviglio，210AW | Scopa Elettrica, Sistema Anti-groviglio, Ricarica con un tocco, LED 145° per polvere, Fino a 180 min, peli e pavimenti duri
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-22%
roborock Qrevo Curv 2 Flow Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo | 270mm Protezione Rullo per Tappeti Asciutti 20.000Pa Antigroviglio Stazione Multifunzionale Videochiamata Hello Rocky
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-15%
ECOVACS T90 MAX OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 30000Pa OZMO ROLLER | ZeroTangle Gen 4.0 TruEdge 3.0 Lavaggio con Acqua Calda e Asciuga Aria Calda Stazione OMNI Auto Svuota 95 mm Ultra-sott
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Tineco PURE ONE A70S Aspirapolvere senza Fili Aspirazione 320AW | Tecnologia PureCyclone Separa efficacemente aria e polvere
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-13%
DREAME L10s Ultra Gen 3 Kit-A Robot Aspirapolvere e LavapavimentiAspirazione da 25.000 PaSpazzola Laterale e Moci EstensibiliStazione di Pulizia Automatica All-in-OneControllo Vocale e tramite App
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-9%
dreame L40 Ultra A Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Aspirazione 24.000 Pa | Spazzola TriCut Sollevamento Mocio 105 mm Stazione Base Multifunzione Auto-Pulizia Mocio e Rilevamento Intellig. Ostacoli
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-2%
dreame V20 Pro-A Aspirapolvere senza Fili 24.000 Pa/210 AW 0 mm dai Bordi | Spazzola TangleCut Pieghevole 90° Estensibile 4 Posizioni Autonomia 90 min Filtrazione 9999% Adatto a Peli di Animali
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-22%
Narwal V50 Aspirapolvere Senza Fili, Base di ricarica, 210AW | Scopa Elettrica con Sistema Anti-groviglio, Ricarica automatica, LED 145° rileva polvere, peli di animali e allergeni
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DREAME H14 Pro Aspirapolvere Lavapavimenti Design Piatto a 180° | Asciugatura in 5 min Dosaggio Automatico del Detergente Controllo Tramite App Aspirazione da 18.000 Pa
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-8%
Tineco PURE ONE S50 PRO Pet Aspirapolvere senza Fili Aspirazione 220AW | Spazzola ZeroTangle HEPA 13 Filtrazione a 6 Stadi Tubo Pieghevole 180° fino a 90 min 3 Modalità Dock da Parete
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-5%
dreame H12 Pro FlexReach Aspirapolvere Lavapavimenti Design Piatto a 180° | 18.000 Pa 5 min di Asciugatura Pulizia a Caldo a 90 °C Pulizia dei Bordi su Due Lati 50 Minuti di Pulizia Continua
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-33%
roborock F25 LT GEN2 Aspirapolvere Lavapavimenti 20.000Pa Design Piatto a 180° Autopulizia ad alta temperatura a 90 °C Design Piatto 180°Fino a 38 min di autonomia Design Piatto 125 cm
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-6%
Tineco Floor ONE i5 Stretch Lavapavimenti 20.000Pa Potente aspirazione | Design anti-groviglio Design piatto a 180° Autopulizia Pulizia dei bordi su entrambi i lati
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-6%
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roborock H60 Hub Aspirapolvere Senza Fili con Base di Auto-Svuotamento | 60 min Scopa Elettrica da 27000Pa/300W per Peli di Animali Domestici Spazzola Anti-Groviglio LED Verde
Offerte per la smart home
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-21%
SwitchBot Lock Ultra Max con SwitchBot Tastierino Vision Pro, riconoscimento 3D di volto e vene del palmo, sblocco in 1,1 s, facile installazione, autonomia 9 mesi, accesso remoto e Matter
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-28%
SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra Con Tastierino Touchscreen, Serratura Smart Con Impronte Digitali, Serratura Elettronica Con Batteria Ricaricabile, Adatta A Porte Europee, Matter/Alexa/Google
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-14%
EZVIZ CP4 Spioncino Digitale WiFi 1080P con Schermo Touch 4,3" | Batteria 4600mAh, Campo Visivo 166°, Rilevazione Umana PIR, Audio Bidirezionale, Visione Notturna 5m, 2.4 GHz
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-27%
Reolink 4K Telecamera Wi-Fi Esterno con Batteria e Pannello Solare 360° PTZ | Senza Fili, 2,4/5 GHz WiFi, Rilevamento Uomo/Auto/Animale, 8MP Visione Notturna a Colori, Sirena/SD/Cloud, Argus PT Ultra
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-8%
Reolink Videocitofono 2K 4MP HDR Video Doorbell a Batteria (2nd Gen) | Archiviazione Locale senza Abbonamento Mensile Visualizzazione Testa-piedi 1:1 Wi-Fi 24 e 5 GHz Tilevamento Intelligente
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-15%
SwitchBot Videocitofono WiFi con Schermo a Colori da 4,3'', 2K Video Campanello con grandangolo di 165°, Citofono Senza fili da Esterno, 5000 mAh, Audio Bidirezionale, Compatibile Alexa
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-15%
Reolink Telecamera Wi-Fi di Sicurezza Magnetica Senza Fili | IA Rilevamento Persone Visione Notturna Memoria Locale Senza Abbonamento Wi-Fi Dual Band Argus MagiCam 2-Pack
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-27%
Tapo C460 4K 8MP Telecamera WiFi Esterno Batteria 200 Giorni Base Magnetica | Per Cancello e Vialetto Installazione senza Fili Visione Notturna Starlight Rilevamento AI Registrazione Continua 24/7
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-29%
Tapo C630 KIT 3K 5MP Telecamera WiFi Esterno Solare 360° PTZ Batteria | Per Cancello e Vialetto Visione Notturna a Colori Rilevamento e Tracking AI Batteria 180 Giorni Registrazione 24/7 IP65
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-25%
SwitchBot Hub 2, Termometro di WiFi, Igrometro, Telecomando con IR, collega SwitchBot alla Rete Wi-Fi (2,4 GHz), compatibile con Alexa&Google Assistant
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-26%
Tapo C610 KIT 2K 3MP Telecamera WiFi Esterno con Pannello Solare 360° PTZ | Alimentazione Continua Rilevamento Persone Tracciamento di Movimento Visione Notturna a Colori IP65 MicroSD fino a 512GB
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-23%
SwitchBot Matter RGBICWW Lampada da Terra, Luce Calda/Fredda, Piantana Lampada da Terra LED funziona con Apple Home, Alexa, Google Home, 16 Mln Colori, Sincronizzazione Musicale, Modalità Scen
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-22%
Tapo C246D 3MP+3MP Telecamera WiFi Esterno Doppio Obiettivo 360° Pan/Tilt | Per Ingresso e Cortile Due Visuali su Uno Schermo AI Persone/Animali/Veicoli/Bimbi Tracking Smart Notte a Colori IP65
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-31%
SwitchBot Hub Mini, telecomando intelligente IR Wi-Fi per dispositivi a infrarossi compatibili, controllo tramite app, Alexa, Google Assistant, Siri e IFTTT, Wi-Fi 2,4 GHz
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-30%
Tapo C500 FHD Telecamera WiFi Esterno Videocamera Sorveglianza 360° PTZ | Per Giardino e Ingresso Visione Notturna a Colori Rilevamenti Smart AI Audio Bidirezionale Allarme Sonoro IP65
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Tapo C200 FHD Telecamera WiFi Interno Videocamera Sorveglianza 360° PTZ | Telecamera per Bambini/Animali Rilevamento/Tracciamento di Movimento Allarme Visione Notturna Alexa MicroSD fino a 512GB
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Tapo T110 Sensore Contatto Smart Porte Finestre Avvisi Hub Richiesto | Per Porta Finestra e Garage Avvisi Apertura/Chiusura Automazioni Luci Avvisi Intrusi Domotica e Risparmio Energetico
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Tapo T310 Sensore Temperatura Umidità Smart Alta Precisione Hub Richiesto | Per Cameretta Cantina e Serra Sensore Svizzero Automazioni Clima Avvisi da App Aiuta a Risparmiare Energia
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Tapo P110 Presa Smart WiFi Monitoraggio Energia 16A 3680W Alexa Google | Per Elettrodomestici e Lampade Monitora i Consumi Controllo da App Tapo Programmazione Oraria Timer Spegnimento
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Tapo L530E Lampadina Smart WiFi E27 Multicolore 806lm 9W 60W Alexa Google | Per Soggiorno Camera e Atmosfera RGB Multicolore Dimmerabile Controllo da App Programmazione Oraria Alexa e Google
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Tapo L510E Lampadina Smart WiFi E27 Luce Calda 806lm 9W Alexa Google | Per Soggiorno e Camera Luce Calda 2700K Dimmerabile 1%-100% Controllo da App Programmazione Oraria Senza Hub
Altre offerte da non perdere
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UGREEN NASync DXP4800 Pro NAS 4 vani per creator e uffici (senza HDD) | Intel Core i3-1315U, 10GbE + 2,5GbE, 8GB DDR5 fino a 96GB, SSD 128GB, 2×M.2 NVMe, HDMI 4K
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UGREEN NASync DXP2800 NAS 2 vani per home office e utenti tech (senza HDD) | Intel N100 quad-core, 2,5GbE, 8GB DDR5 fino a 16GB, 2×M.2, HDMI 4K; per Docker, VM e album foto AI
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70mai Dash Cam A810S, 4K+1080P, Dual STARVIS 2, 4G LTE, GPS Integrato | Micro SD 128GB, Sorveglianza AI Parcheggio 24h, Visione Notturna, ADAS, Wi-Fi e App, Supporta 512GB
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UGREEN NASync DH2300 NAS 2 vani per principianti e privati (senza HDD) | RK3576 8-core, 1GbE, 4 GB di RAM integrata; ideale per backup smartphone, file privati e condivisione familiare
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70mai A900 Doppia Dash Cam Auto 4K+4K, Anteriore e Posteriore con HDR | 4G LTE, Visione Notturna, Pre-Registrazione Emergenza, Supercondensatore, Parcheggio 24H, Wi-Fi 6 5GHz, GPS, Controllo App
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UGREEN Docking Station 14 in 1 Hub USB C Triplo Display per Windows | 2 HDMI 4K60Hz, DisplayPort 8K30Hz, 10Gbps, Ricarica PD 100W, Multi USB 3A2C, RJ45 Gigabit, SD TF, Audio 3,5mm
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-23%
70mai A800SE Dashcam 4K+1080P GPS WiFi, HDR Doppia Telecamera con SD 128GB | F1.55, Visione Notturna, ADAS, Schermo 3", Monitoraggio Parcheggio 24/7, Supercondensatore, Registrazione in Loop,
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UGREEN Nexode Pro 160W Caricatore Retrattile USB C Ricarica Schermo TFT | PD 3.1 Allimentatore 140W Max 4 Porte Compatibile con MacBook iPad iPhone Duo 18 Pro Max 17 16 PPS 45W Galaxy S26 Steam Deck
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70mai Dash Cam M310 Plus 3K, 1620P Dashcam Auto, WiFi, Visione Notturna, Registrazione Time-lapse, WDR, Registrazione in Loop, Modalità Parcheggio, WiFi, APP, Max 256 GB
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UGREEN Nexode Pro Caricatore USB C 45W PPS Ricarica Rapida Schermo(Grigio) | GaN Caricabatterie Compatibile con iPhone 18 Pro Max iPhone Duo 17 Air 16 Pixel 10 Pro Galaxy S26 S25 Ultra iPad MacBook Neo
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UGREEN Nexode 65W Caricatore USB C Ricarica Rapida Alimentatore (Nero) | 3 Porte PD 3.0 Compatibile con iPhone Duo 18 Pro Max 17 16 15 14 13 PPS 45W Galaxy S26 Pixel 11 iPad MacBook M5 M4 Steam Deck
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UGREEN FineTrack Smart Finder Localizzatore Supporto iOS 4 pezzi | SmartTag Tracker ,Bluetooth Localizzazione, per Chiavi Bagaglio Portafoglio Bicicletta Zaino Borsa
Queste erano dunque le principali offerte in anticipo del Black Friday 2026 di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima dell’inizio della Settimana del Black Friday. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.
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