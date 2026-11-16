Mancano pochissimi giorni al via ufficiale dell’evento Black Friday Amazon del 19 novembre, ma il colosso dell’e-commerce ha già aperto le danze anticipando sconti clamorosi sui propri ecosistemi di sicurezza domestica. In queste ore, infatti, una valanga di bundle e dispositivi smart Ring e Blink è crollata di prezzo con tagli che toccano e superano l’80% di sconto rispetto al valore commerciale complessivo. Si parte da appena 24,99€ per portarsi a casa kit completi di videocamera esterna, videocitofono 2K+ o videocamera interna con modulo di sincronizzazione incluso, fino alle soluzioni avanzate con proiettore LED, spioncino digitale e Ring Intercom. Per non perdersi le prossime segnalazioni in vista del 19 novembre, vi invitiamo a seguirci sul canale Telegram e nelle sezioni offerte di TuttoAndroid.net e TuttoTech.net.
Indice:
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Bundle Blink Outdoor 4 & Serie 2K+: Sicurezza Totale a Partire da 24,99€
L’ecosistema Blink domina questa ondata di sconti pre-Black Friday grazie a pacchetti doppi dal rapporto qualità-prezzo praticamente imbattibile, tutti completi di modulo di sincronizzazione e caratterizzati da un’autonomia fino a due anni con batterie standard:
- Blink Outdoor 4 + Videocitofono 2K+ a Pile (24,99€ invece di 149,98€): Un taglio netto di 125 euro (oltre l’83% di sconto) per coprire contemporaneamente l’ingresso di casa e l’esterno senza bisogno di cavi elettrici.
- Blink Outdoor 4 + Videocamera Mini 2K+ (24,99€ invece di 124,98€): La combinazione ideale per monitorare giardino o cortile insieme a una stanza interna con risoluzione nitida 2K+ alla cifra simbolica di meno di 25 euro.
- Blink Outdoor 4 + Videocitofono 2K+ Cablato (30,49€ invece di 158,58€): Perfetto per chi dispone già della predisposizione cablata al campanello e vuole aggiungere una telecamera esterna senza fili.
- Kit Full 2K+ (Videocamera Esterna 2K+ con Videocitofono a Pile, Cablato o Mini 2K+ a 34,99€): Con soli 10 euro in più si accede ai bundle con la nuova Videocamera esterna 2K+ Blink abbinata a scelta al Videocitofono 2K+ a pile (listino 169,98€), al Videocitofono 2K+ cablato (listino 149,98€) oppure alla Mini 2K+ (listino 144,98€).
- Videocamera Esterna con Proiettore Blink (37,99€ invece di 94,99€): L’ultimo modello dotato di fari LED integrati da 700 lumen che si attivano al rilevamento del movimento per dissuadere intrusioni e illuminare vialetti o garage.
Ecosistema Ring: Intercom, Spioncino Digitale e Bundle Indoor/Outdoor da 29,99€
Anche la linea premium Ring risponde presente all’appello del pre-Black Friday con offerte mirate per appartamenti, condomini e villette:
1. Ring Intercom + Ring Indoor Camera 2ª Gen. (29,99€ invece di 129,98€)
Uno dei best buy assoluti per chi vive in condominio: con meno di 30 euro si rende smart il citofono tradizionale (rispondendo e aprendo il portone da smartphone ovunque ci si trovi) e si riceve in abbinamento anche la videocamera interna di seconda generazione.
2. Ring Spioncino Digitale Door View Cam (34,99€ invece di 129,99€)
Progettato per porte con spessore tra 54 e 75 mm, sostituisce il classico spioncino ottico senza forare la porta, offrendo video HD 1080p, rilevamento bussate e 30 giorni di prova gratuita di Ring Home.
3. Bundle Ring Stick Up Cam Battery / Videocitofono + Indoor Camera (da 34,99€)
Per la sorveglianza completa dentro e fuori casa troviamo il kit Stick Up Cam Battery + Indoor Camera a 34,99€ (invece di 124,98€) e l’accoppiata Ring Videocitofono a batteria + Ring Indoor Camera a 49,99€ (invece di 144,98€).
Riepilogo Offerte Dispositivi Amazon Ring e Blink Pre-Black Friday
Di seguito il box completo con tutti i bundle e i dispositivi in sconto immediato su Amazon prima dell’inizio ufficiale del Black Friday del 19 novembre.
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-78%
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-84%
Videocamera Blink Outdoor 4 con modulo di sincronizzazione, Videocitofono 2K+ a pile (ultimo modello) incluso
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-81%
Videocamera Blink Outdoor 4 con Videocitofono 2K+ cablato (ultimo modello), modulo di sincronizzazione incluso
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-81%
Videocamera Blink Outdoor 4 con videocamera Mini 2K+ Blink, Modulo di sincronizzazione di base incluso
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-80%
Videocamera esterna 2K+ Blink con modulo di sincronizzazione, Videocitofono 2K+ a pile (ultimo modello) incluso
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-77%
Videocamera esterna 2K+ Blink con modulo di sincronizzazione, Videocitofono 2K+ cablato (ultimo modello) incluso
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-76%
Videocamera esterna 2K+ Blink con Modulo di sincronizzazione di base, videocamera Mini 2K+ Blink incluso
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-74%
Ring Spioncino digitale con videocamera (Door View Cam) | Spessore porta: 54-75 mm (versione consigliata) | Videocitofono senza fili, HD a 1080p e wi-fi | Ring Home: 30 gg. prova gratuita
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-73%
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-66%
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-61%
Videocamera esterna con proiettore Blink (ultimo modello), Videocamera di sicurezza smart senza fili, LED da 700 lumen, durata delle pile di due anni, Modulo di sincronizzazione di base incluso
Considerando che i bundle Amazon con sconti superiori all’80% vanno tradizionalmente a ruba già nelle prime ore del pre-Black Friday, il consiglio è di bloccare subito il pacchetto più adatto alla propria abitazione senza attendere necessariamente il 19 novembre. Per rimanere aggiornati minuto per minuto su tutti i prossimi ribassi, consultate costantemente le sezioni offerte di TuttoAndroid.net e TuttoTech.net.
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