Mancano pochissimi giorni al via ufficiale dell’evento Black Friday Amazon del 19 novembre, ma il colosso dell’e-commerce ha già aperto le danze anticipando sconti clamorosi sui propri ecosistemi di sicurezza domestica. In queste ore, infatti, una valanga di bundle e dispositivi smart Ring e Blink è crollata di prezzo con tagli che toccano e superano l’80% di sconto rispetto al valore commerciale complessivo. Si parte da appena 24,99€ per portarsi a casa kit completi di videocamera esterna, videocitofono 2K+ o videocamera interna con modulo di sincronizzazione incluso, fino alle soluzioni avanzate con proiettore LED, spioncino digitale e Ring Intercom. Per non perdersi le prossime segnalazioni in vista del 19 novembre, vi invitiamo a seguirci sul canale Telegram e nelle sezioni offerte di TuttoAndroid.net e TuttoTech.net.

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Bundle Blink Outdoor 4 & Serie 2K+: Sicurezza Totale a Partire da 24,99€

L’ecosistema Blink domina questa ondata di sconti pre-Black Friday grazie a pacchetti doppi dal rapporto qualità-prezzo praticamente imbattibile, tutti completi di modulo di sincronizzazione e caratterizzati da un’autonomia fino a due anni con batterie standard:

Blink Outdoor 4 + Videocitofono 2K+ a Pile (24,99€ invece di 149,98€): Un taglio netto di 125 euro (oltre l’83% di sconto) per coprire contemporaneamente l’ingresso di casa e l’esterno senza bisogno di cavi elettrici.

Un taglio netto di 125 euro (oltre l’83% di sconto) per coprire contemporaneamente l’ingresso di casa e l’esterno senza bisogno di cavi elettrici. Blink Outdoor 4 + Videocamera Mini 2K+ (24,99€ invece di 124,98€): La combinazione ideale per monitorare giardino o cortile insieme a una stanza interna con risoluzione nitida 2K+ alla cifra simbolica di meno di 25 euro.

La combinazione ideale per monitorare giardino o cortile insieme a una stanza interna con risoluzione nitida 2K+ alla cifra simbolica di meno di 25 euro. Blink Outdoor 4 + Videocitofono 2K+ Cablato (30,49€ invece di 158,58€): Perfetto per chi dispone già della predisposizione cablata al campanello e vuole aggiungere una telecamera esterna senza fili.

Perfetto per chi dispone già della predisposizione cablata al campanello e vuole aggiungere una telecamera esterna senza fili. Kit Full 2K+ (Videocamera Esterna 2K+ con Videocitofono a Pile, Cablato o Mini 2K+ a 34,99€): Con soli 10 euro in più si accede ai bundle con la nuova Videocamera esterna 2K+ Blink abbinata a scelta al Videocitofono 2K+ a pile (listino 169,98€), al Videocitofono 2K+ cablato (listino 149,98€) oppure alla Mini 2K+ (listino 144,98€).

Con soli 10 euro in più si accede ai bundle con la nuova abbinata a scelta al Videocitofono 2K+ a pile (listino 169,98€), al Videocitofono 2K+ cablato (listino 149,98€) oppure alla Mini 2K+ (listino 144,98€). Videocamera Esterna con Proiettore Blink (37,99€ invece di 94,99€): L’ultimo modello dotato di fari LED integrati da 700 lumen che si attivano al rilevamento del movimento per dissuadere intrusioni e illuminare vialetti o garage.

Ecosistema Ring: Intercom, Spioncino Digitale e Bundle Indoor/Outdoor da 29,99€

Anche la linea premium Ring risponde presente all’appello del pre-Black Friday con offerte mirate per appartamenti, condomini e villette:

1. Ring Intercom + Ring Indoor Camera 2ª Gen. (29,99€ invece di 129,98€)

Uno dei best buy assoluti per chi vive in condominio: con meno di 30 euro si rende smart il citofono tradizionale (rispondendo e aprendo il portone da smartphone ovunque ci si trovi) e si riceve in abbinamento anche la videocamera interna di seconda generazione.

2. Ring Spioncino Digitale Door View Cam (34,99€ invece di 129,99€)

Progettato per porte con spessore tra 54 e 75 mm, sostituisce il classico spioncino ottico senza forare la porta, offrendo video HD 1080p, rilevamento bussate e 30 giorni di prova gratuita di Ring Home.

3. Bundle Ring Stick Up Cam Battery / Videocitofono + Indoor Camera (da 34,99€)

Per la sorveglianza completa dentro e fuori casa troviamo il kit Stick Up Cam Battery + Indoor Camera a 34,99€ (invece di 124,98€) e l’accoppiata Ring Videocitofono a batteria + Ring Indoor Camera a 49,99€ (invece di 144,98€).

Riepilogo Offerte Dispositivi Amazon Ring e Blink Pre-Black Friday

Di seguito il box completo con tutti i bundle e i dispositivi in sconto immediato su Amazon prima dell’inizio ufficiale del Black Friday del 19 novembre.

Considerando che i bundle Amazon con sconti superiori all’80% vanno tradizionalmente a ruba già nelle prime ore del pre-Black Friday, il consiglio è di bloccare subito il pacchetto più adatto alla propria abitazione senza attendere necessariamente il 19 novembre. Per rimanere aggiornati minuto per minuto su tutti i prossimi ribassi, consultate costantemente le sezioni offerte di TuttoAndroid.net e TuttoTech.net.

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