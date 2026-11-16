Il countdown al Black Friday è ufficialmente partito, ma c’è chi ha deciso di non aspettare il 19 novembre per muoversi. Logitech MX Master 3S, uno dei mouse wireless più apprezzati da professionisti e creativi, scende a un prezzo che anticipa già lo spirito delle grandi promozioni stagionali. Dopo settimane in cui il prezzo medio si è attestato sopra i 90€, il modello Graphite con sensore da 8.000 DPI e rotella MagSpeed silenziosa torna a un valore vicino ai minimi mai registrati su Amazon. Vediamo nel dettaglio cosa rende questo dispositivo una scelta solida per chi trascorre ore al computer ogni giorno.

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Logitech MX Master 3S: precisione, silenzio e produttività senza compromessi

Erede diretto del celebre MX Master 3, questo modello introduce clic più discreti e un sensore ottico ancora più raffinato, senza rinunciare all’ergonomia e alla personalizzazione software che hanno reso la serie un punto di riferimento. Il sensore Darkfield da 8.000 DPI garantisce un tracciamento impeccabile su qualsiasi superficie, vetro incluso (spessore minimo 4 mm), una caratteristica rara nella categoria e particolarmente utile per chi lavora con grafica, video editing o design.

Tra le novità più apprezzate c’è il sistema di clic silenziosi, con una riduzione del rumore del 90% rispetto al modello precedente, misurata a un metro di distanza. A questo si affianca la rotella MagSpeed elettromagnetica, pensata per uno scroll rapidissimo e silenzioso, ideale su documenti lunghi e fogli di calcolo.

Le specifiche principali includono:

  • Sensore ottico Darkfield, risoluzione 8.000 DPI regolabile a step di 50
  • 7 pulsanti completamente programmabili tramite Logi Options+
  • Connettività Bluetooth Low Energy o ricevitore Logi Bolt (non compatibile con Unifying)
  • Batteria LiPo da 500 mAh, autonomia fino a 70 giorni, ricarica rapida USB-C (1 minuto = 3 ore d’uso)
  • Peso di circa 141 grammi, portata wireless fino a 10 metri
  • Compatibilità con Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS e Android

Non è un mouse pensato per il gaming, ma per chi cerca un’esperienza premium nelle lunghe sessioni di lavoro, con passaggio fluido tra più dispositivi collegati contemporaneamente.

Sconto del 30% su Amazon: i dettagli dell’offerta

Il prezzo di listino di MX Master 3S si attesta normalmente intorno ai 99,99€, con oscillazioni frequenti dovute alle promozioni dei vari rivenditori. In questo momento, su Amazon.it, il mouse è disponibile a 69,99€, con uno sconto del 30% e un risparmio concreto di 30€. Si tratta di un prezzo interessante se confrontato con la media recente, che spesso ha superato i 90€, rendendo questa un’occasione da considerare per chi aspettava il momento giusto per portarsi a casa un accessorio da produttività di questo livello.

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