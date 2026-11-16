Pulire casa senza pensarci è il sogno di molte famiglie con animali domestici o tappeti. ECOVACS DEEBOT T90 MAX PRO OMNI porta a casa un’aspirazione da 40.000 Pa unita a un sistema di lavaggio a rullo che promette di lasciare i pavimenti puliti senza aloni. La stazione OMNI All-in-One si occupa di lavare, asciugare e svuotare tutto automaticamente, riducendo drasticamente l’intervento manuale. Vediamo come questo robot aspirapolvere lavapavimenti si comporta nel dettaglio e quali sono le sue caratteristiche distintive.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

ECOVACS T90 MAX PRO OMNI, potenza e automazione in un solo robot

Il cuore pulsante del prodotto è il sistema di aspirazione BLAST da 40.000 Pa, progettato per rimuovere efficacemente polvere fine, capelli, peli di animali e detriti di diverse dimensioni, sia dai pavimenti duri sia dai tappeti. Il sistema OZMO ROLLER 3.0 utilizza un rullo rotante da 27 cm, continuamente risciacquato con acqua pulita durante il funzionamento, mentre l’acqua sporca viene raccolta separatamente. In questo modo il robot limita la ridistribuzione dello sporco sulle superfici, offrendo una pulizia più uniforme. Sui tappeti, il robot si solleva automaticamente di 15 mm per mantenerli asciutti, mentre il sistema ZeroTangle 4.0 riduce drasticamente l’aggrovigliamento dei capelli grazie alla spazzola Airflow-Directed.

Tra le specifiche tecniche più rilevanti:

Dimensioni compatte 353×351× 95 mm , ideali per passare sotto letti e divani

, ideali per passare sotto letti e divani Batteria agli ioni di litio da 5.200 mAh

Contenitore polvere da 250 ml e serbatoio acqua da 110 ml

Navigazione dToF con rilevamento ostacoli TrueDetect 3D

con rilevamento ostacoli TrueDetect 3D Rumorosità contenuta a 58.9 dBA

Il sistema TruEdge 3.0 estende il rullo di 1,5 cm per raggiungere bordi e battiscopa, mentre un feltro protettivo evita danni a mobili e pareti. La stazione OMNI lava il rullo con acqua calda fino a 100°C, lo asciuga e svuota il contenitore della polvere senza bisogno di alcun intervento manuale, rendendo la manutenzione quotidiana praticamente nulla.

Sconto del 33% su Amazon per il pre-black friday

ECOVACS T90 MAX PRO OMNI passa da 599€ a 399€ su Amazon, con uno sconto del 33% che corrisponde a un risparmio di 200€. L’offerta rientra negli sconti pre-Black Friday 2026 di Amazon: la promozione parte dal 16 novembre per il modello base e dal 19 novembre per la versione Care Kit, e termina il 30 novembre 2026. La disponibilità è limitata al periodo promozionale, quindi conviene tenere d’occhio il prezzo nei prossimi giorni.

A 399€, ECOVACS T90 MAX PRO OMNI rappresenta un’interessante opportunità per chi cerca un robot completo, con aspirazione potente, lavaggio a rullo e gestione automatizzata della manutenzione, senza dover investire nel prezzo di un modello di fascia premium.

Per non perdere le prossime offerte sul mondo tech vale la pena iscriversi al canale PrezziTech, mentre per gli errori di prezzo più clamorosi su qualsiasi categoria di prodotto è utile seguire ErroriBomba.