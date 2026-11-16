Dal 16 al 30 novembre, per due settimane, la gamma DREO per il comfort domestico si acquista su Amazon.it a prezzi ridotti fino al 15%. La promozione legata al Black Friday 2026 comprende riscaldatori, umidificatori, purificatori d’aria, un deumidificatore e, novità di quest’anno, anche un montalatte.

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Riscaldatori: cinque modelli per esigenze diverse

I riscaldatori sono la categoria più affollata dell’iniziativa, con cinque apparecchi che vanno dalla postazione di lavoro agli ambienti ampi. Il più economico è Atom 320, che scende da 49,99 a 42,49 euro; Atom One costa 53,99 euro (era 59,99). Per chi ha bisogno di scaldare una stanza con più continuità ci sono Solaris Slim H3 a 63,74 euro, in luogo di 74,99, e WH517S a 101,99 euro, in luogo dei 119,99 di listino. In cima alla famiglia resta il Convection Heater 711S, il modello più completo, proposto a 129,99 euro invece di 149,99.

Umidificatori e purificatori d’aria

Per la qualità dell’aria l’offerta comprende tre apparecchi per ciascuna delle due tipologie. Tra gli umidificatori, Humidifier 311S passa a 53,99 euro (era 59,99), Humidifier 311 a 42,49 euro (era 49,99) e Humidifier 306 a 39,99 euro (era 45,99). I purificatori partono da Smart Air Purifier 338S a 84,99 euro, che scende dai 99,99 di listino, e arrivano ad Air Purifier 539S a 110,49 euro (era 129,99) e Air Purifier 530S a 118,99 euro (era 139,99). Diversi modelli restano quindi sotto la soglia dei 100 euro, tra cui Atom 320, Humidifier 311 e lo stesso Smart Air Purifier 338S. Prezzi e disponibilità vanno comunque verificati sulle pagine prodotto di Amazon.it, perché possono cambiare nel corso del periodo promozionale.

Dal deumidificatore al montalatte

Il prodotto di fascia più alta è il Dehumidifier 733S, che da 269,99 scende a 229,49 euro: serve a contrastare l’umidità in eccesso, tra le cause più comuni di muffe e condensa nei mesi freddi. A chiudere il listino è il BaristaMaker Air, a 49,99 euro invece di 59,99: un prodotto pensato per la cucina, che porta la promozione fuori dal perimetro del comfort ambientale.