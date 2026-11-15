Un robot aspirapolvere che si infila sotto i mobili più bassi, supera soglie fino a 4 cm di altezza e aspira con una potenza di 22.000 Pa sembra uscito da un listino per pochi eletti. Eppure Roborock Saros 10R, il modello che ha debuttato in Italia a marzo 2025 come secondo in gamma dopo il top di linea Saros Z70, oggi si presenta con uno sconto che sfiora il 67% rispetto al prezzo di lancio. Una percentuale che normalmente si vede solo su prodotti di fascia media, applicata invece a uno dei robot più sofisticati del 2025. Vediamo cosa lo rende così particolare e quanto si risparmia davvero.

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Roborock Saros 10R: il robot sottile che non rinuncia alla potenza

Il tratto distintivo di Roborock Saros 10R è il profilo ultra sottile di appena 7,98 cm, il più piatto mai realizzato dal brand. Questo risultato è possibile grazie al sistema di navigazione StarSight 2.0, una tecnologia 3D ToF a stato solido che elimina la classica torretta LiDAR rotante, permettendo al robot di raggiungere zone normalmente inaccessibili sotto letti e mobili bassi.

Il telaio AdaptiLift rappresenta un’altra soluzione “prima nel settore”: consente al dispositivo di sollevarsi autonomamente per superare tappeti e soglie, singole o doppie, fino a 4 cm di altezza. A completare il quadro aspirante c’è il motore HyperForce da 22.000 Pa, tra i più potenti attualmente disponibili, efficace su polvere, detriti e peli di animali anche sui tappeti.

Sul fronte lavaggio, Saros 10R adotta due moci rotanti che si sollevano automaticamente sui tappeti, evitando di bagnarli, insieme al braccio estensibile FlexiArm che raggiunge angoli e bordi riducendo le classiche strisce non pulite lungo le pareti. Il doppio sistema anti-groviglio, composto da spazzola DuoDivide e spazzola laterale sollevabile, mantiene le setole libere da capelli e peli anche dopo settimane di uso intensivo.

Non meno rilevante la Stazione Multifunzionale 4.0: lava i moci in acqua calda a 80°C, li rimuove e asciuga automaticamente, svuota il contenitore della polvere e ricarica il robot in circa 2,5 ore. Autonomia dichiarata di 180 minuti continuativi, compatibilità con Alexa, Google Home e Siri Shortcuts, oltre al comando vocale “Hello, Rocky!”.

Sconto shock: da 1499,99€ a 499,99€

I numeri parlano chiaro: Roborock Saros 10R passa dal prezzo di listino di 1.499,99€ a soli 499,99€, con un risparmio di 1.000€ e uno sconto che arriva al 67%. Una riduzione di questa portata, applicata a un prodotto lanciato pochi mesi fa con dotazione hardware di fascia alta, è rara da trovare anche durante le campagne stagionali più aggressive. L’offerta è disponibile su Amazon.it, ma considerando la frequenza con cui cambiano le promozioni su questo genere di prodotti, conviene muoversi senza perdere troppo tempo.

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