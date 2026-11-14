Un mouse da esports professionisti che crolla a un prezzo mai visto prima d’ora. Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED rappresenta il punto di riferimento per chi cerca precisione assoluta e personalizzazione estrema, ma fino a qualche settimana fa il suo prezzo rimaneva una barriera per molti appassionati. Oggi la situazione cambia radicalmente: il calo di prezzo registrato su Amazon è tra i più significativi degli ultimi mesi per questa categoria di prodotto, trasformando un investimento importante in un’opportunità da cogliere al volo. Vediamo come un mouse pensato per gli atleti esports professionisti diventa improvvisamente accessibile a tutti.

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Logitech G Pro 2 LightSpeed, la precisione che si adatta a voi

Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED nasce dalla collaborazione diretta con atleti esports di alto livello, e questo si traduce in un design pensato per prestazioni competitive reali. Il tratto distintivo è sicuramente la forma ambidestra e modulare, con pulsanti laterali magnetici intercambiabili che permettono di configurare il mouse sia per destrimani che per mancini. Una soluzione rara nel panorama gaming, dove la maggior parte dei prodotti top di gamma si rivolge esclusivamente a un tipo di impugnatura.

Al cuore del dispositivo troviamo il sensore ottico HERO 2, capace di raggiungere fino a 32.000 DPI con una sensibilità regolabile a partire da 100 DPI. Le prestazioni tecniche parlano chiaro: velocità di tracciamento oltre i 500 pollici al secondo, report rate di 1000 Hz, tempo di risposta di appena 1 ms e accelerazione massima di 40G. Numeri che garantiscono zero smoothing, zero filtraggio e massima fedeltà nei movimenti, caratteristiche imprescindibili per chi gioca a livello competitivo.

I pulsanti sinistro e destro utilizzano switch ottici ibridi LIGHTFORCE, una tecnologia che riduce drasticamente la latenza mantenendo però la tattilità tipica degli switch meccanici. Il risultato è una risposta immediata e precisa a ogni click, senza compromessi.

Sul fronte connettività, il mouse supporta la tecnologia wireless LIGHTSPEED a bassissima latenza tramite ricevitore USB dedicato, con possibilità di utilizzo cablato tramite USB-C per la ricarica. È inoltre compatibile con il tappetino di ricarica wireless POWERPLAY, un dettaglio che lo rende ancora più versatile per setup gaming evoluti. Non manca l’illuminazione RGB LIGHTSYNC personalizzabile tramite il software Logitech G HUB, che sblocca anche la gestione completa di DPI e pulsanti programmabili, con memoria onboard per salvare i propri profili.

Con un peso di circa 80 grammi, non è il mouse più leggero della categoria, ma compensa con una costruzione solida e piedini in PTFE per uno scorrimento fluido su qualsiasi superficie.

Prezzo minimo del periodo su Amazon

Il prezzo di listino di Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED si attesta normalmente intorno ai 145€, ma su Amazon oggi è disponibile a soli 79,99€, con uno sconto che sfiora il 45%. Si tratta del prezzo più basso registrato nel periodo recente, un calo netto rispetto alle quotazioni viste nei mesi scorsi su questo e altri store italiani.

Questa è l’occasione giusta per chi aspettava il momento ideale per portarsi a casa un mouse da gaming professionale con sensore HERO 2, switch LIGHTFORCE e design ambidestro modulare, senza dover affrontare il prezzo pieno. La disponibilità su Amazon è confermata, ma considerando l’entità dello sconto è consigliabile non aspettare troppo prima di completare l’acquisto.

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