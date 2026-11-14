Un dock USB-C che si separa letteralmente in due dispositivi distinti non si vede tutti i giorni. Anker Nano Docking Station 13-in-1 nasce da un’idea semplice: chi lavora sia alla scrivania sia in mobilità può avere una postazione completa e un hub da viaggio in un unico prodotto. Il prezzo è sceso di recente, e per un dock con queste specifiche la cifra attuale è interessante. Vediamo come funziona questa soluzione ibrida e perché può valere la pena approfittarne ora.

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Anker Nano Docking Station, il dock che si trasforma in hub da viaggio

Il punto di forza di questa docking station sta nel suo design modulare 2-in-1. Il corpo principale integra un hub frontale 6-in-1 rimovibile con pulsante di sgancio dedicato: basta un click per estrarlo e portarlo in borsa come hub compatto, utile a chi lavora spesso fuori ufficio.

In configurazione desktop completa, il dock offre 13 porte totali, tra cui:

una porta USB-C upstream con host charging fino a 100W

due porte dati USB-C e tre porte USB-A

doppia uscita HDMI più DisplayPort, per gestire fino a tre display esterni

porta Ethernet Gigabit

jack audio da 3,5mm

slot per schede SD e microSD

La porta dati USB-C da 10Gbps consente di trasferire un file da 1GB in meno di 2 minuti, mentre il sistema di alimentazione restituisce fino a 85W di passthrough al laptop collegato, alimentando con un solo cavo USB-C computer, accessori e monitor.

Quando si stacca l’hub mini, resta una dotazione utile: porta dati USB-C, USB-A, uscita HDMI 4K@60Hz e slot per schede, sufficiente per lavorare in mobilità.

Va tenuto presente che la banda a 10Gbps è condivisa tra dati e video, quindi la modalità a tre monitor è pensata per un uso da ufficio standard, non per workflow 4K simultanei su tutti e tre gli schermi. Su macOS, inoltre, solo un display esterno può mostrare contenuti indipendenti, mentre gli altri restano in mirroring. Il prodotto è compatibile con Windows 10/11 e macOS 13.5+ e si integra bene con i laptop USB-C che supportano DP Alt Mode e Power Delivery.

Nella confezione troviamo il cavo USB-C da 90cm, un alimentatore da 140W e il foglietto con QR code per manuale e garanzia.

Un prezzo interessante per il dock 13 in 1 più versatile

Il prezzo di listino scende ora a 99,99€ su Amazon, con uno sconto del 29% rispetto ai 139,99€ indicati. Un risparmio di circa 40€ per un dock che unisce in un solo prodotto postazione fissa e hub da viaggio, con 13 porte, ricarica PD 100W e trasferimento dati a 10Gbps.

L’offerta è disponibile sul marketplace Amazon e non è detto che resti attiva a lungo. Chi cerca una soluzione stabile per la propria scrivania, senza rinunciare alla portabilità quando serve, troverà difficilmente un’alternativa così completa a questa cifra.

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