Trovare 32GB di RAM in un notebook sotto i 600€ sembra utopia negli ultimi tempi, specialmente considerando il periodo di forte rincaro dei moduli di memoria che sta caratterizzando il mercato tech globale. Acer Aspire Go 15 AG15-72P rompe questo schema proponendo una configurazione che normalmente si trova su macchine ben più costose, abbinando il tutto a un processore Intel di nuova generazione e uno storage SSD veloce. Il prezzo scende a un livello che rende questa configurazione particolarmente appetibile per chi cerca potenza di multitasking senza svenarsi. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo notebook e quali sono le condizioni dell’offerta.

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Acer Aspire Go 15: tanta RAM e processore moderno in un corpo compatto

Il punto di forza assoluto di questa configurazione è senza dubbio la quantità di memoria disponibile. 32GB di RAM DDR4 rappresentano infatti il massimo supportato dal sistema, un valore che normalmente si trova su notebook da lavoro professionali o workstation, non certo su un dispositivo entry-mid range come questo. In un momento storico in cui la produzione di memoria RAM fatica a tenere il passo con la domanda e i prezzi dei moduli salgono costantemente, trovare questa quantità già integrata in un notebook a prezzo contenuto è un’opportunità da non sottovalutare.

A muovere il tutto troviamo un Intel Core 5 120U, processore deca core con 12 thread che raggiunge frequenze turbo fino a 5 GHz sui core ad alte prestazioni. La cache intelligente da 12 MB garantisce una gestione efficiente dei processi, mentre la grafica integrata Intel Iris Xe (G7, 80EU) permette di gestire senza problemi applicazioni di produttività, editing leggero e streaming multimediale.

Lo storage è affidato a un SSD da 512GB con interfaccia NVMe PCIe 4.0, decisamente più veloce rispetto alle unità SATA tradizionali, garantendo tempi di avvio rapidi e caricamento applicazioni praticamente istantaneo. Il display Full HD da 15,6 pollici con risoluzione 1920×1080 offre una resa visiva adeguata per lavoro e intrattenimento quotidiano.

Tra le dotazioni degne di nota:

Connettività Wi-Fi 6 per velocità di rete elevate

Porte USB-C 3.2 Gen 2 con Power Delivery e supporto DisplayPort

HDMI 2.1 per collegamento a monitor esterni

Webcam FHD con riduzione del rumore

Peso contenuto di soli 1,53 kg

Le recensioni degli acquirenti confermano il buon rapporto qualità-prezzo di questa famiglia di prodotti Acer, sottolineando come questi notebook riescano a coprire ampiamente le esigenze di chi lavora con ufficio, posta elettronica e navigazione, offrendo oltre 8 ore di autonomia secondo i test professionali condotti su modelli simili della stessa serie.

Sconto del 21% su Acer Aspire Go 15, occasione da non perdere

Il prezzo di listino di 749€ scende a 594,15€ su MediaWorld, con uno sconto del 21% che si traduce in un risparmio concreto di 154,85€. Considerando che altri rivenditori propongono configurazioni simili a prezzi ben più alti, spesso superiori agli 850€, questa offerta rappresenta una delle migliori opportunità attualmente disponibili per questa specifica configurazione con 32GB di RAM.

L’offerta è attiva direttamente sullo store MediaWorld, dove il notebook viene proposto nella colorazione Argento con Windows 11 Home preinstallato in italiano. La disponibilità potrebbe essere limitata, considerando la richiesta crescente per dispositivi con elevate quantità di memoria in un mercato dove questi componenti stanno diventando sempre più costosi da reperire.

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