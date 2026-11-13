Un robot aspirapolvere con corpo spesso 7,98 cm che si infila sotto letti e divani dove nessun altro dispositivo riesce ad arrivare, abbinato a una potenza di aspirazione da 25.000Pa, sembrerebbe già un prodotto fuori portata per molti budget. Eppure Roborock Qrevo Edge 2 Set in colorazione Nero sta per toccare un prezzo mai visto prima su Amazon, in vista del Black Friday del 19 novembre. Lo sconto applicato è tra i più aggressivi registrati finora su questo modello di fascia alta, e considerando quanto Roborock abbia investito in tecnologie come il FlexiArm e il riconoscimento ostacoli Reactive AI, l’occasione merita attenzione. Vediamo come questo robot lavapavimenti riesce a coniugare design ultrasottile e prestazioni da top di gamma.

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Roborock Qrevo Edge 2: il robot che si fa sottile per pulire ovunque

La particolarità che distingue Qrevo Edge 2 da qualsiasi altro robot aspirapolvere sul mercato è il suo spessore di soli 79,8 mm, reso possibile dal sistema di navigazione RetractSense. Il LDS retrattile si abbassa quando necessario, mentre un sensore dToF individua in anticipo gli spazi ridotti e un modulo di visione a 100 gradi mantiene la precisione di orientamento anche a torretta chiusa. Il risultato è un robot capace di infilarsi sotto termosifoni a parete e mobili bassi dove altri dispositivi semplicemente si bloccano.

Sul fronte aspirazione il motore HyperForce raggiunge 25.000Pa, un salto netto rispetto ai 18.500Pa del modello precedente, affiancato da una tecnologia anti-groviglio pensata per chi convive con animali domestici. Il lavaggio pavimenti sfrutta doppi panni rotanti a 230 RPM con 8N di pressione, capaci di sollevarsi fino a 12 mm sui tappeti e di lavarsi autonomamente in stazione con acqua calda a 80°C.

Non meno interessante è il FlexiArm Arc Side Brush, che estende la spazzola laterale per garantire una copertura del 100% su bordi e angoli, rilevando anche i toe-kick sotto i mobili fino a 2,5 cm. Il riconoscimento ostacoli Reactive AI identifica oltre 280 tipi di oggetti domestici, mentre il sistema SmartPlan 3.0 ottimizza autonomamente i percorsi di pulizia. Completano il quadro una batteria da 5.200 mAh con autonomia fino a 190 minuti, il superamento di soglie fino a 4 cm e persino una funzione di videochiamata integrata per monitorare la casa a distanza.

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Prezzo minimo in arrivo: ecco quanto si risparmia

Il listino ufficiale di Roborock Qrevo Edge 2 Set è di 899,99€, ma in occasione del pre Black Friday del 19 novembre il prezzo crolla a 455,99€ su Amazon, con uno sconto di circa il 49%. Si tratta del prezzo più basso registrato per questo modello su Amazon. Una condizione vantaggiosa per chi punta a un robot lavapavimenti di fascia alta senza spendere una cifra proibitiva. L’offerta è disponibile sul marketplace Amazon.it, con le consuete garanzie di reso e spedizione rapida.

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