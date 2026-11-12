Un pannello OLED da 77 pollici che scende sotto quota 2000€ non capita tutti i giorni, soprattutto quando si parla dell’ultima generazione Samsung. Samsung QE77S92HATXZT rappresenta il punto più alto della gamma OLED 2026, con processore NQ4 AI Gen3 e design LaserSlim, e dopo un progressivo calo di prezzo raggiunge ora un livello davvero conveniente su Amazon. Vediamo insieme cosa rende questo televisore un acquisto da considerare seriamente.

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Samsung QE77S92HATXZT, quando l’OLED incontra l’intelligenza artificiale

Il cuore pulsante di questo televisore è il nuovo processore NQ4 AI Gen3, capace di sfruttare 128 reti neurali AI per ottimizzare in tempo reale immagine e audio. Il pannello OLED 4K da 77 pollici offre risoluzione 3840 x 2160 con refresh rate di 165 Hz VRR (100 Hz nativo), un dato che pochi concorrenti riescono a eguagliare su diagonali così generose. Il trattamento Anti Reflection Glare Free e il sistema Real Depth Enhancer garantiscono neri profondi e angoli di visione ampi, caratteristiche tipiche della tecnologia OLED portate al massimo livello.

Tra le funzionalità più interessanti spicca il Vision AI Companion, un assistente visivo integrato che risponde direttamente a domande sullo schermo, una novità assoluta per la gamma 2026. Non mancano poi il supporto HDR10+ completo, il Filmmaker Mode e il Color Booster Pro per una resa cromatica fedele in ogni condizione di visione.

Sul fronte gaming, il televisore si rivela una vera macchina da guerra grazie a:

Auto Game Mode (ALLM) e VRR

Supporto FreeSync Premium Pro e G-SYNC

Game Bar con Mini Map Zoom

Ultimate Gaming Pack e Gaming Hub integrato

L’audio non è da meno, con Dolby Atmos e tecnologia Object Tracking Sound che segue il movimento sullo schermo, oltre all’Active Voice Amplifier Pro che amplifica automaticamente i dialoghi. Il design LaserSlim con cornice Bezel-less e colorazione Graphite Black completa un pacchetto estetico raffinato, mentre la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 assicura compatibilità con i dispositivi più recenti, Alexa integrata compresa.

Il prezzo scende, l’occasione sale

Dopo un calo progressivo rispetto al prezzo di listino, Samsung QE77S92HATXZT si trova ora disponibile su Amazon a 1999€, contro un prezzo originale di 3499€. Si tratta di uno sconto del 43%, equivalente a un risparmio di ben 1500€. Per un OLED di questa diagonale con processore di ultima generazione, si tratta di un prezzo decisamente competitivo rispetto a quanto visto nei mesi precedenti. La disponibilità è attualmente confermata su Amazon.it, ma considerando la fascia alta del prodotto è consigliabile valutare l’acquisto senza attendere troppo.

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