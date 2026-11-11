Alexa.com è disponibile in Italia dal 10 novembre per tutti i clienti di Alexa+ che hanno già ottenuto l’accesso anticipato: da adesso l’assistente di Amazon si usa direttamente dal browser, senza dover passare da un dispositivo Echo o dall’app.

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Che cosa si può fare su Alexa.com

Dal sito si possono digitare le proprie richieste oppure scegliere uno dei suggerimenti che compaiono sotto la finestra della chat. Arrivano risposte rapide, si affrontano argomenti complessi, si creano contenuti e si può chiedere una mano con i compiti. Alexa+ va oltre le informazioni: gestisce la to-do list, aggiorna il calendario di famiglia, prenota un ristorante e porta a termine molte altre attività della giornata. Con Chat Recenti si ritrovano e si riprendono le conversazioni già avviate, comprese quelle iniziate su un dispositivo Echo o nell’app.

Alexa.com serve anche a mettere in ordine documenti, e-mail e immagini: dai file caricati l’assistente estrae i dati che contano, aggiunge appuntamenti al calendario e tiene a mente i dettagli su richiesta. Va bene per la data dell’ultima vaccinazione del cane, per gli orari dei corsi di nuoto dei figli o per i prossimi impegni con amici e parenti. Il programma della giornata si può consultare su un Echo Show, oppure aprire e modificare il calendario ovunque ci si trovi.

La casa intelligente e la continuità tra dispositivi

I comandi per i dispositivi connessi stanno nella stessa finestra, accanto alla conversazione: si passa dalla chat al controllo in un attimo. Si vede chi è alla porta, si accendono le luci, si regola il termostato e si dà un’occhiata alle telecamere di sicurezza quando si è fuori casa, tutto dal browser e senza telefono né comandi vocali.

Alexa+ ricorda il contesto: le conversazioni, le preferenze e le personalizzazioni restano le stesse passando da un dispositivo all’altro. Si può iniziare un’attività sul web e riprenderla dall’app o da un Echo, e lo stesso vale per le liste della spesa, da spuntare dal telefono mentre si è al supermercato, e per i promemoria degli appuntamenti più importanti.

Chi può usarlo e quanto costa

Per entrare basta andare su Alexa.com e accedere con l’account Amazon già abilitato all’accesso anticipato. L’apertura riguarda chi è già dentro al programma e quindi non tutti i clienti italiani; Amazon non ha indicato una data per il debutto al pubblico generale.

Durante la fase di accesso anticipato il servizio è senza costi aggiuntivi e non è stata fissata una scadenza. Quando il periodo si chiuderà, Alexa+ sarà compresa nell’abbonamento Amazon Prime oppure disponibile con una sottoscrizione separata da 22,99 euro al mese. Il lancio interessa anche un altro paese: Alexa.com è arrivato lo stesso giorno in Germania. In Italia Alexa+ era approdata il 15 aprile 2026, con inviti distribuiti poco alla volta ai possessori di un Echo compatibile e accesso immediato per chi acquistava un nuovo dispositivo; la versione web era stata annunciata fin da allora ed è arrivata con questo debutto.