Trovare una PlayStation 5 a un prezzo che non faccia storcere il naso è diventato quasi un’impresa nel 2024. Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition da 825 GB rompe questa tendenza con un’offerta che riporta la console a cifre interessanti, lontane dai rincari che hanno colpito molti store ufficiali italiani. Il modello compatto, 100% digitale, con prestazioni hardware identiche alla versione standard, torna disponibile a un prezzo che vale la pena analizzare nel dettaglio.
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Sony playstation 5 slim digital edition: potenza invariata, ingombro ridotto
Sotto la scocca compatta si nasconde l’hardware che ha reso PS5 una delle console più potenti della sua generazione. Il processore AMD Ryzen Zen 2 con 8 core/16 thread lavora a 3,5 GHz, mentre la GPU AMD RDNA 2 con supporto Ray Tracing offre circa 10,3 TFLOPs di potenza grafica. A completare il quadro ci sono 16 GB di RAM GDDR6 e un SSD da 825 GB, che garantisce tempi di caricamento quasi istantanei rispetto alle console della generazione precedente.
Il design Slim rappresenta un’evoluzione concreta rispetto al modello 2020: dimensioni ridotte del 30% e peso inferiore fino al 24% rispetto alla variante Digital originale. Nonostante questo, l’esperienza visiva resta di altissimo livello grazie al supporto per 4K a 120 Hz, 8K, VRR su HDMI 2.1 e l’immersivo audio 3D Tempest.
Tra le caratteristiche che meritano attenzione:
- Controller DualSense incluso, con feedback aptico e grilletti adattivi
- Design modulare, con possibilità di aggiungere in futuro il lettore Blu-ray opzionale
- Retrocompatibilità con la maggior parte dei titoli PS4
- Gioco ASTRO’s PLAYROOM preinstallato
Va segnalato che si tratta della variante da 825 GB, oggi meno diffusa nei canali retail ufficiali italiani poiché sostituita dalla revisione da 1 TB. Proprio questa minore disponibilità rende l’offerta attuale particolarmente interessante per chi cerca il modello originale della gamma Slim, nuovo e sigillato, con certificato CE.
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Sconto ps5 slim digital: ecco quanto si risparmia
Il prezzo di listino di questa variante si attesta attorno ai 699€, cifra che riflette la scarsità di stock nuovo sul mercato italiano. Grazie all’offerta attuale su AliExpress, il prezzo scende a 548€, con un risparmio di 151€ e uno sconto che sfiora il 22%.
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