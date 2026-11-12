Trovare una PlayStation 5 a un prezzo che non faccia storcere il naso è diventato quasi un’impresa nel 2024. Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition da 825 GB rompe questa tendenza con un’offerta che riporta la console a cifre interessanti, lontane dai rincari che hanno colpito molti store ufficiali italiani. Il modello compatto, 100% digitale, con prestazioni hardware identiche alla versione standard, torna disponibile a un prezzo che vale la pena analizzare nel dettaglio.

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Sony playstation 5 slim digital edition: potenza invariata, ingombro ridotto

Sotto la scocca compatta si nasconde l’hardware che ha reso PS5 una delle console più potenti della sua generazione. Il processore AMD Ryzen Zen 2 con 8 core/16 thread lavora a 3,5 GHz, mentre la GPU AMD RDNA 2 con supporto Ray Tracing offre circa 10,3 TFLOPs di potenza grafica. A completare il quadro ci sono 16 GB di RAM GDDR6 e un SSD da 825 GB, che garantisce tempi di caricamento quasi istantanei rispetto alle console della generazione precedente.

Il design Slim rappresenta un’evoluzione concreta rispetto al modello 2020: dimensioni ridotte del 30% e peso inferiore fino al 24% rispetto alla variante Digital originale. Nonostante questo, l’esperienza visiva resta di altissimo livello grazie al supporto per 4K a 120 Hz, 8K, VRR su HDMI 2.1 e l’immersivo audio 3D Tempest.

Tra le caratteristiche che meritano attenzione:

Controller DualSense incluso, con feedback aptico e grilletti adattivi

incluso, con feedback aptico e grilletti adattivi Design modulare , con possibilità di aggiungere in futuro il lettore Blu-ray opzionale

, con possibilità di aggiungere in futuro il lettore Blu-ray opzionale Retrocompatibilità con la maggior parte dei titoli PS4

Gioco ASTRO’s PLAYROOM preinstallato

Va segnalato che si tratta della variante da 825 GB, oggi meno diffusa nei canali retail ufficiali italiani poiché sostituita dalla revisione da 1 TB. Proprio questa minore disponibilità rende l’offerta attuale particolarmente interessante per chi cerca il modello originale della gamma Slim, nuovo e sigillato, con certificato CE.

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Sconto ps5 slim digital: ecco quanto si risparmia

Il prezzo di listino di questa variante si attesta attorno ai 699€, cifra che riflette la scarsità di stock nuovo sul mercato italiano. Grazie all’offerta attuale su AliExpress, il prezzo scende a 548€, con un risparmio di 151€ e uno sconto che sfiora il 22%.

Per ottenere il prezzo più basso è necessario applicare il coupon ITD1180 al momento del checkout. Questa promozione rappresenta una delle occasioni più convenienti attualmente disponibili per il modello da 825 GB nuovo e sigillato.

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