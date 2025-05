Da alcune settimane Poste Italiane sta invitando i suoi clienti a passare all’omonima sua app Poste Italiane, che è stata appena rinnovata e ora integra tutti i servizi digitali dell’azienda. Lo sta comunicando via email, e, da qualche giorno, anche con delle notifiche all’apertura delle app Postepay e BancoPosta e direttamente sulle relative pagine degli store di Apple e Google a queste ultime dedicate, applicazioni che verranno dismesse a breve per via dell’integrazione dei loro servizi nell’app Poste Italiane che diventa così l’app unica di Poste.

La nuova app unica di Poste Italiane, per tutti i servizi digitali di Poste

“A partire dal 30 giugno l’App BancoPosta sarà progressivamente sostituita dall’App Poste Italiane”. “Nei prossimi mesi l’App Postepay sarà progressivamente sostituita dall’App Poste Italiane”.

È quanto riportano le notifiche in-app e le descrizioni nelle cronologie degli aggiornamenti delle due app nel Google Play Store e nell’App Store, ultimi update che segnalano con alcune settimane di anticipo la prossima dismissione delle app BancoPosta e Postepay, che verranno pertanto sostituite dall’app unica in questione.

I vari servizi delle due app in via di accantonamento sono già accessibili dall’app unica Poste Italiane che permette innanzitutto di pagare e gestire il denaro, sia dei conti BancoPosta che delle carte Postepay collegate: è possibile pagare bollettini, il bollo, effettuare pagamenti tramite PagoPA, inviare e ricevere denaro tramite bonifici, Postagiro, Girofondo e P2P, oltre che prelevare senza carta fisica, domiciliare le bollette e autorizzare gli acquisti online.

L’app Poste Italiane fornisce anche vari servizi di protezione sia per investimenti che per veicoli con la possibilità di segnalare sinistri e consultare le varie polizze RC Auto e gestire le polizze Vita. Presenti anche le opzioni per controllare le proprie linee mobili e fisse, per gestire ad esempio i pagamenti e la ricezione delle fatture o per verificare la quantità di giga, minuti, SMS o il credito residui.

Ci sono anche delle funzioni per l’invio di pacchi, raccomandate e lettere, per seguire lo stato delle spedizioni e per ritirare in digitale le raccomandate. O ancora, le opzioni per risparmiare gestendo i libretti, acquistando o rimborsando i buoni fruttiferi postali, oltre all’amministrazione delle forniture di energia.

La nuova app Poste Italiane integra anche Pwallet, una funzionalità che raggruppa le carte di pagamento e i dati dei documenti di identità dell’utente oltre alle sue carte fedeltà e prenotazioni negli uffici postali. Per inciso, sia le immagini che i dati dei documenti di identità inseriti nel Pwallet non hanno valore legale, ovvero non possono sostituire i documenti originali, possibilità offerta invece dalla funzione Documenti su IO dell’IT-Wallet, per inciso.

Per una panoramica più completa delle funzioni della nuova app unica Poste Italiane potete fare riferimento sulla pagina dedicata del sito web di Poste, app che si può configurare velocemente avendo già le app BancoPosta e Postepay installate sullo smartphone, che permettono di autenticare direttamente l’utente in pochi istanti, utente che ha a disposizione anche un tutorial per scoprire come utilizzare le varie funzionalità dell’applicazione.

link per scaricare l’app Poste Italiane dal Google Play Store

link per scaricare l’app Poste Italiane dall’App Store