Sembra che la piattaforma social e la recentissima app stand-alone dedicata alle compravendite non bastino più a ByteDance, la compagnia cinese dietro TikTok che sembrerebbe spingersi anche sul fronte dell’intelligenza artificiale, un business che negli anni sta diventando sempre più profittevole. Secondo un report trapelato in Rete nelle ultime ore, infatti, la compagnia sarebbe al lavoro su un agente AI proprietario, che entrerebbe direttamente in competizione con i prodotti già presenti sul mercato: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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ByteDance: un agente AI proprietario è in arrivo?

ByteDance starebbe attivamente lavorando alla realizzazione di un agente AI proprietario, che competerebbe direttamente con Muse, l’agente AI recentemente lanciato da Meta negli ultimi mesi: secondo il portale Bloomberg, l’annuncio del nuovo agente AI proprietario potrebbe arrivare “nel corso delle prossime settimane”.

Il report in questione non svela ulteriori dettagli sul suo nome nè sul suo funzionamento, dichiarando al contempo che svolgerà mansioni simili a Muse, che già ad oggi conta 10 milioni di utenti all’attivo (il numero è in crescita), un dato impressionante considerando il lancio avvenuto appena lo scorso settembre: secondo Mark Zuckerberg (CEO di Meta), Muse potrebbe generare profitti perfino superiori a quelli delle app dell’azienda già esistenti da tempo.

Al momento non è dato sapere se ByteDance avrà intenzione di integrare il suo agente proprietario anche all’interno di soluzioni hardware. In una recente intervista Zhang Yiming (cofondatore di ByteDance) avrebbe dichiarato ai dipendenti dell’azienda che sarà necessario attendere almeno fino al 2029 (o al 2030, addirittura) per arrivare ai risultati della concorrenza nel settore dell’intelligenza artificiale. Nell’ambito dell’intelligenza artificiale, ad oggi ByteDance è infatti conosciuta esclusivamente per il suo generatore proprietario di video, Seedance, i cui contenuti sono spesso diventati virali nei primi mesi di quest’anno grazie alla condivisione sulle principali piattaforme social.

Ma non è tutto “rosa e fiori” e un’incognita è senz’ombra di dubbio rappresentata dalla questione sicurezza: nel caso in cui la compagnia effettivamente lanciare un nuovo agente AI proprietario da qui ai prossimi anni a venire, questo solleverebbe preoccupazioni in merito alla privacy dei dati condivisi dagli utenti e il livello di accesso che quegli stessi agenti dovrebbero avere.

Come al solito vi invitiamo a prendere tali informazioni con la dovuta cautela, trattandosi per ora di report non ancora confermati in via ufficiale dalla compagnia cinese: attendiamo quindi ulteriori aggiornamenti in merito direttamente da ByteDance, che potrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.