Su AliExpress spunta una proposta che ribalta completamente lo scenario del prezzo della console, con un ulteriore sconto PayPal che rende l’affare ancora più interessante. Vediamo come funziona questa offerta e cosa include esattamente.

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Nintendo Switch 2: lo schermo cresce, le prestazioni pure

Rispetto alla Switch originale, il salto generazionale si vede innanzitutto nel display IPS touch da 7,9 pollici Full HD, con 120Hz di refresh rate, supporto VRR e HDR10. Numeri lontani anni luce dai 6,2 pollici a 720p della prima console ibrida Nintendo. In modalità docked, grazie al chip NVIDIA proprietario, la Switch 2 può spingersi fino alla risoluzione 4K, garantendo un’esperienza su TV decisamente più nitida.

Sul fronte memoria, i 256GB di storage interno UFS rappresentano un salto di otto volte rispetto al modello precedente, con velocità di lettura superiori che si traducono in caricamenti più rapidi dei titoli. Per chi necessita di ulteriore spazio, è possibile espandere la memoria tramite microSD Express fino a 2TB.

I nuovi Joy-Con 2 introducono una delle funzioni più innovative dell’intera console: il sensore mouse integrato, che trasforma i controller in dispositivi di puntamento per alcuni titoli. A questo si aggiungono accelerometro, giroscopio e la tecnologia Rumble HD 2 per il feedback aptico. La batteria da 500mAh garantisce circa 20 ore di autonomia, con ricarica completa in 3,5 ore.

Un punto a favore non trascurabile è la retrocompatibilità: sia i Joy-Con originali che il Pro Controller della prima generazione funzionano perfettamente con la nuova console, così come la maggior parte della libreria software Switch, con prestazioni migliorate. Le nuove funzioni GameChat e GameShare completano il pacchetto, permettendo chat vocali e video durante le sessioni di gioco e la condivisione dei titoli con altri utenti.

La confezione in vendita include Joy-Con 2, impugnatura, laccetti, base di ricarica, cavo HDMI ad alta velocità e alimentatore USB-C.

Sconto del 28% e bonus PayPal extra

Il prezzo scende da 479€ a 343€, con uno sconto del 28% che porta il risparmio a ben 136€. Non serve alcun coupon per sbloccare questa cifra, ma c’è di più: scegliendo l’opzione “Paga in 3 rate con PayPal” si ottengono ulteriori 20€ di sconto, mentre con il pagamento diretto PayPal il bonus è di 10€. Questo significa che il prezzo finale può scendere fino a 323€, una cifra che rende l’offerta su AliExpress particolarmente competitiva rispetto ai canali ufficiali italiani, dove la console standard resta ferma sopra i 497€.

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