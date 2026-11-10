Tineco anticipa ufficialmente le promozioni del Black Friday. Il marchio specializzato nella cura della casa taglia il prezzo del PURE ONE S50 Pro Pet, aspirapolvere senza fili orientato a chi convive con animali domestici. La promozione riduce il costo a 199€ rispetto al listino di 299€, segnando un risparmio netto di 100€ disponibile sia su Amazon che sul canale di vendita ufficiale fino al 30 novembre.

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Caratteristiche tecniche: sensore iLoop, faro LED e autonomia estesa

Il modello PURE ONE S50 Pro Pet integra una serie di accorgimenti strutturali e tecnologici mirati alla gestione quotidiana di peli, capelli e sporco sottile. Il sistema di illuminazione frontale sfrutta un faro verde grandangolare a 120°, progettato per evidenziare le particelle di polvere non visibili a occhio nudo.

La gestione della potenza d’aspirazione è affidata al sensore intelligente iLoop, che rileva autonomamente la densità di sporco presente sulla superficie e regola la forza aspirante in tempo reale, ottimizzando l’uso della batteria. Il corpo macchina presenta una struttura snodabile pensata per reclinarsi agevolmente sotto letti e arredi bassi.

L’autonomia operativa raggiunge fino a 95 minuti di utilizzo continuo. Completano il profilo tecnico la spazzola principale dotata di pettine anti-groviglio (specifico per evitare che i peli si avvolgano attorno al rullo) e un meccanismo di svuotamento rapido del serbatoio con un singolo gesto.

In sintesi, le specifiche salienti del dispositivo:

Sensore iLoop: Regolazione automatica della potenza in base al livello di sporco

Regolazione automatica della potenza in base al livello di sporco Illuminazione: Faro LED verde grandangolare a 120° per individuare micro-polvere

Faro LED verde grandangolare a 120° per individuare micro-polvere Spazzola: Sistema anti-groviglio per peli di animali e capelli

Sistema anti-groviglio per peli di animali e capelli Autonomia: Fino a 95 minuti di sessione continua

Fino a 95 minuti di sessione continua Struttura: Design reclinabile per la pulizia sotto i mobili

I dettagli della promozione e i modelli coinvolti

Il taglio di prezzo colloca l’aspirapolvere nella fascia sotto i 200€. La campagna promozionale rimarrà attiva fino al 30 novembre. Oltre al modello S50 Pro Pet, la selezione promozionale del brand include altri dispositivi della gamma, tra cui il pulitore per tessuti CARPET ONE Spot DualHeat.

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