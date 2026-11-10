Chi vuole passare ai 144Hz senza svuotare il portafoglio si trova spesso davanti a un bivio: pannelli TN economici ma con colori scialbi, oppure IPS di qualità a prezzi che lievitano velocemente. KTC H24B9S-2 prova a rompere questo schema con un pannello IPS Full HD da 23,8 pollici che punta tutto su fluidità e fedeltà cromatica, il tutto condito da uno sconto che fa scendere il prezzo sotto i 70€. Vediamo come si comporta sulla carta e quali sono i dettagli dell’offerta.

Il cuore di questo monitor è un pannello IPS Full HD (1920×1080) da 23,8 pollici, capace di raggiungere una frequenza di aggiornamento di 144Hz affiancata da tecnologia Adaptive-Sync per eliminare screen tearing e stuttering durante le sessioni di gioco. A differenza dei classici pannelli TN economici, l’IPS garantisce un angolo di visione di 178° sia in orizzontale che verticale, mantenendo colori stabili anche quando il display viene osservato lateralmente.

Sul fronte colore, il modello dichiara una copertura sRGB (i valori riportati variano a seconda delle fonti, tra il 99% e il 116%) con 16,7 milioni di colori, valori che lo rendono adatto non solo al gaming ma anche a un uso creativo o di produttività quotidiana. La luminosità si attesta sui 280 cd/m², mentre il tempo di risposta rapido (tra 3 e 5ms a seconda delle fonti) supportato dalla tecnologia Flicker Free riduce l’affaticamento visivo durante le lunghe sessioni davanti allo schermo.

Tra le caratteristiche che meritano attenzione:

Pannello IPS FHD 23,8″ con refresh rate 144Hz

Copertura colore sRGB, 16,7 milioni di colori

Bassa emissione di luce blu per il comfort visivo

Connettività HDMI e VGA

Supporto VESA 75x75mm per il montaggio a parete

Design frameless con inclinazione regolabile da -5° a 15°

La dotazione di porte, limitata a HDMI e VGA, rappresenta forse l’unico vero compromesso di questo modello entry-level, ma considerando la fascia di prezzo risulta comunque adeguata per la maggior parte degli utilizzi domestici e d’ufficio. Chi cerca un secondo monitor economico o vuole fare il primo salto verso i 144Hz troverà in KTC H24B9S-2 una proposta bilanciata tra prestazioni e convenienza.

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