Quando un robot aspirapolvere di fascia alta crolla di prezzo poco prima del Black Friday, la domanda non è se conviene comprarlo, ma quanto si rischia di aspettare per rivedere un’offerta simile. ECOVACS T90S Pro OMNI sta facendo esattamente questo: un calo di prezzo così marcato da trasformarlo in uno dei robot lavapavimenti più interessanti sul mercato italiano. Con una potenza di aspirazione da 40.000 Pa e un sistema di lavaggio a rullo di nuova generazione, il dispositivo targato ECOVACS si candida a sostituire completamente le pulizie manuali quotidiane. Vediamo come questa promozione limitata renda il prodotto ancora più allettante.

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Ecovacs T90S Pro Omni, la pulizia spinta all’estremo

Il cuore del modello T90S Pro OMNI è il sistema BLAST, un motore brushless ad alta coppia abbinato a una batteria di grado automotive capace di generare un flusso d’aria di 16 L/s e una potenza di aspirazione record di 40.000 Pa. Questo si traduce in una rimozione del 100% dei peli dai tappeti e una cattura totale delle particelle più grandi, risultato raramente visto in questa fascia di prezzo.

La tecnologia PowerBoost di DEEBOT T90S Pro OMNI è progettata per ricaricare la batteria quando il robottino torna alla stazione per rifornirsi di acqua e risciacquare il rullo, così da aumentare l’autonomia (in appena 3 minuti la batteria si ricarica del 6%) e completare le pulizie senza perdite di tempo.

Il vero elemento distintivo resta però OZMO ROLLER 3.0, il rullo lavante da 27 cm, il 50% più lungo rispetto alla generazione precedente. Con 260 giri al minuto e una pressione di 4.000 Pa, il sistema risciacqua costantemente il panno con acqua pulita, asciugando subito dopo il pavimento e riducendo del 67% gli aloni d’acqua. È un prodotto

Tra le caratteristiche che meritano attenzione:

TruEdge 3.0 : pulizia dei bordi fino a 1,5 cm oltre il profilo del robot

: pulizia dei bordi fino a 1,5 cm oltre il profilo del robot ZeroTangle 4.0 : spazzola anti-groviglio con rimozione del 100% dei capelli lunghi

: spazzola anti-groviglio con rimozione del 100% dei capelli lunghi AI Stain Detection 2.0: riconoscimento intelligente delle macchie

Molto interessante anche la tecnologia AGENT YIKO 2.0, un assistente intelligente che ottimizza la gestione delle pulizie in base alle esigenze e alle abitudini domestiche. La stazione OMNI All-in-One completa l’esperienza, lavando il panno con acqua calda a 75°C e asciugandolo con aria calda a 63°C, eliminando ogni intervento manuale. Con un’autonomia fino a 350 minuti e una rumorosità ridotta rispetto ai modelli precedenti, il robot si adatta sia alle pulizie diurne che a quelle serali senza disturbare.

Sconto shock: ecco quanto si risparmia

Il prezzo di listino di 799€ per la versione Care Kit scende drasticamente a 499€ su Amazon, con uno sconto del 37,55% che corrisponde a un risparmio secco di 300€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, un’occasione che raramente si ripresenta con questa intensità.

La promozione è attiva per un periodo limitato, legata alle offerte Black Friday 2026, e la disponibilità potrebbe esaurirsi rapidamente vista la richiesta crescente per i robot di fascia alta ECOVACS. Chi cerca un sistema di pulizia domestica completo, dall’aspirazione al lavaggio fino alla manutenzione automatica, difficilmente troverà condizioni migliori nei prossimi mesi.

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