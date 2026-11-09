Gli OPPO Enco Buds3soffrono un eccezionale rapporto qualità-prezzo grazie a un’autonomia record e a un audio curato. Disponibili in offerta su Amazon a 29,99€ invece di 49,90€, completano un pacchetto tecnico particolarmente versatile per l’uso quotidiano. Scopriamo i dettagli dell’offerta.

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OPPO Enco Buds3s, autonomia record e audio di qualità in formato tascabile

Il punto di forza principale di OPPO Enco Buds3s è senza dubbio la batteria: 12 ore di riproduzione con i soli auricolari e ben 54 ore complessive grazie alla custodia di ricarica, un balzo di oltre il 40% rispetto alla generazione precedente. Per le chiamate si arriva invece a 7 ore singole e 30 ore totali, numeri che rendono questi auricolari adatti a chi non vuole pensare costantemente alla ricarica.

Proprio sul fronte ricarica, il prodotto brilla per rapidità: bastano 60 minuti per gli auricolari e 120 minuti per la custodia completa, mentre appena 10 minuti di carica regalano fino a 8 ore di ascolto. Un dato tecnico degno di nota è la resistenza della batteria anche dopo 1000 cicli di ricarica, segno di una longevità pensata per durare nel tempo.

Dal punto di vista sonoro, il driver dinamico da 12,4 mm con diaframma rivestito in titanio garantisce bassi profondi e alti cristallini, supportato dalla tecnologia proprietaria OPPO Alive Audio che crea un paesaggio sonoro a 360°, ideale sia per il gaming che per lo streaming multimediale. Tra le specifiche spiccano:

Sensibilità driver di 114 dB@1kHz

Risposta in frequenza 20 Hz~20 KHz

Bluetooth 5.4 con codec AAC e SBC

Certificazione IP55 contro sudore, polvere e pioggia

contro sudore, polvere e pioggia Doppio microfono IA con cancellazione del rumore in chiamata

Modalità gaming Low-Latency (47ms sugli auricolari)

Non manca la funzione di traduzione IA in tempo reale, utile per chi viaggia o comunica con lingue diverse, mentre la tecnologia Aqua Touch 2.0 assicura controlli touch reattivi anche con dita bagnate. Va segnalato che manca la cancellazione attiva del rumore (ANC) durante l’ascolto, presente solo come riduzione per le chiamate, e che alcune funzioni avanzate richiedono uno smartphone OPPO con ColorOS 15.0.1 o superiore.

Sconto deciso per OPPO Enco Buds3s, occasione da cogliere ora

Il prezzo di listino di 49,90€ scende attualmente a 29,99€ su Amazon, con una riduzione del 40% che rappresenta un’ottima opportunità per chi cerca auricolari completi senza spendere cifre elevate. La promozione risulta verificata e attiva, con disponibilità in entrambe le colorazioni Nebula Blue e Twilight Black, vendute e spedite direttamente da Amazon. È inoltre possibile dilazionare il pagamento in 3 rate da 16,64€ senza costi aggiuntivi, rendendo l’acquisto ancora più accessibile.

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