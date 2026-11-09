Logitech porta la sua idea di edizione speciale di mouse anche nel mondo creativo. Da oggi è disponibile la MX Master 4 Creator Edition, versione limitata del suo mouse di punta pensata per designer, fotografi, video editor e chiunque lavori con le immagini. Il prezzo consigliato è di 119€, fino a esaurimento scorte, e la vendita parte in esclusiva da MediaWorld.

La novità è tutta estetica. Sulla scocca compaiono gli elementi che chi lavora con i software di grafica e video conosce bene: griglie di impaginazione, bande per la calibrazione del colore e linee di allineamento. Non mancano date e ricorrenze legate a design e fotografia, nascoste come piccoli omaggi alla cultura visiva. L’intento dichiarato è fare del mouse un oggetto riconoscibile sulla scrivania, e non soltanto uno strumento di lavoro.

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Sotto la scocca non cambia nulla

Come già accaduto con la versione per sviluppatori, la parte tecnica resta quella dell’MX Master 4 standard. Per chi lo conosce, questo è un punto a favore, perché è un mouse molto apprezzato per la produttività. Ecco le caratteristiche principali:

Feedback aptico: il pannello sotto il pollice vibra in modo personalizzabile mentre si naviga tra finestre e progetti. L’intensità si regola da Logi Options+.

il pannello sotto il pollice vibra in modo personalizzabile mentre si naviga tra finestre e progetti. L’intensità si regola da Logi Options+. Actions Ring: un menu circolare richiamabile dal mouse, che raccoglie scorciatoie, macro e strumenti di intelligenza artificiale. Si può configurare per ogni programma, ad esempio per scegliere gli strumenti di Photoshop o per le funzioni di Excel.

un menu circolare richiamabile dal mouse, che raccoglie scorciatoie, macro e strumenti di intelligenza artificiale. Si può configurare per ogni programma, ad esempio per scegliere gli strumenti di Photoshop o per le funzioni di Excel. Rotella MagSpeed: scorre fino a 1.000 righe al secondo e può fermarsi con precisione al pixel.

scorre fino a 1.000 righe al secondo e può fermarsi con precisione al pixel. Sensore da 8.000 DPI: funziona anche sul vetro, purché abbia almeno 4 mm di spessore.

funziona anche sul vetro, purché abbia almeno 4 mm di spessore. Autonomia e connessioni: fino a 70 giorni con una carica via USB-C. Una carica di un minuto garantisce circa tre ore di utilizzo. Il mouse si collega a tre dispositivi.

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I clic silenziosi riducono il rumore del 90% rispetto all’MX Master 3. Ci sono anche limiti già noti. Il mouse è grande e pesante (circa 150 grammi), è pensato solo per la mano destra e ha una frequenza di polling di 125 Hz, quindi non è un mouse da gaming. Funziona solo in wireless, con dongle Bolt o Bluetooth, e il cavo USB-C serve solo per la ricarica.

Il precedente: la Developer Edition

La Creator Edition segue la MX Master 4 Developer Edition, la prima edizione speciale della serie MX, presentata il 27 ottobre. Ha una finitura opaca con incisioni laser che richiamano sintassi e linguaggi di programmazione, tra cui il celebre {Hello, World}. Logitech ha inserito anche alcuni easter egg, come il Linux Kernel Day e il World Backup Day.

Prezzi e disponibilità

MX Master 4 Creator Edition è disponibile da oggi in esclusiva su MediaWorld, al prezzo consigliato di 119€, fino a esaurimento scorte.

MX Master 4 Developer Edition è invece già disponibile dalla fine di ottobre sul sito ufficiale Logitech, al prezzo consigliato di 129€, fino a esaurimento scorte.