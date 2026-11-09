Trovare un robot aspirapolvere lavapavimenti capace di gestire case di grandi dimensioni e famiglie con animali domestici senza compromessi non è così scontato. ECOVACS T90 PRO OMNI Care Kit si presenta con un sistema di aspirazione da 30.000 Pa, un rullo lavapavimenti di terza generazione e una stazione che si occupa praticamente di tutto da sola. Il dettaglio più interessante, però, riguarda il prezzo: la riduzione applicata in queste ore lo rende uno dei robot più convenienti della sua categoria. Vediamo come.

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ECOVACS T90 PRO OMNI, tecnologia BLAST e rullo OZMO di terza generazione

ECOVACS T90 PRO OMNI Care Kit monta il sistema di aspirazione BLAST con potenza massima di 30.000 Pa e flusso d’aria di 16 L/s, abbastanza da catturare detriti pesanti e peli di animali incastrati nei tappeti. A supportare questa potenza c’è una batteria EV-Grade con durata 1,6 volte superiore agli standard precedenti.

La vera novità è il rullo OZMO ROLLER 3.0, allungato del 50% fino a raggiungere i 27 cm, che garantisce un’azione di strofinamento fino a 200 volte al minuto con risciacquo in tempo reale durante il lavaggio. A questo si affianca TruEdge 3.0 con Triple Lift, che estende il rullo di 1,5 cm per pulire fino ai battiscopa senza graffiare mobili, sollevando automaticamente le spazzole sui tappeti.

Tra le funzionalità più apprezzate troviamo:

Ricarica PowerBoost: ripristina il 10% della batteria in soli 3 minuti durante le pause di routine

ZeroTangle 4.0: sistema ciclonico anti-aggrovigliamento pensato per case con animali domestici

Navigazione AIVI 3D 4.0: distingue bordi di mobili da oggetti instabili come cavi, superando ostacoli fino a 4 cm

AGENTE YIKO: assistente vocale con integrazione GPT per piani di pulizia personalizzati

Stazione OMNI Fresh-Flow: acqua riscaldata fino a 75°C con 32 ugelli per lavare il rullo e dosaggio automatico del detergente

L’autonomia raggiunge i 96 minuti in condizioni normali, estendibile fino a 350 minuti su superfici di 500 m² grazie al PowerBoost. La versione Care Kit include inoltre una spazzola principale extra, tre griglie filtranti antibatteriche e 260 ml di soluzione detergente dedicata, accessori pensati per allungare la vita del dispositivo senza acquisti separati.

Sconto del 53% su ECOVACS T90 PRO OMNI Care Kit

Il prezzo di listino di 849€ scende ora a 399€, con un risparmio di ben 450€ e uno sconto percentuale del 53%. L’offerta è disponibile su Amazon, ma la disponibilità potrebbe esaurirsi rapidamente vista l’entità della riduzione applicata su un prodotto di fascia alta della gamma ECOVACS. Per chi cerca un robot completo, con stazione di manutenzione automatizzata e accessori inclusi, questa si configura come una delle occasioni più interessanti viste finora sul modello.

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