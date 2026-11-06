Octopus Energy abbassa il prezzo della materia prima per luce e gas nell’offerta Octopus Fissa 24M: la nuova tariffa, valida fino al 10 novembre 2026, scende a 0,1738 euro/kWh per l’energia elettrica e a 0,79 euro/Smc per il gas.

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Quanto costano adesso luce e gas

Per la componente energia il listino passa da 0,1848 a 0,1738 euro/kWh: il taglio è di 0,0110 euro/kWh, cioè il 6 per cento. Sul gas la riduzione è ancora più marcata, da 0,85 a 0,79 euro/Smc, ossia 0,06 euro in meno per metro cubo standard, pari al 7,1 per cento. I nuovi valori restano in vigore fino al 10 novembre, cinque giorni in più rispetto alla scadenza precedente, fissata al 5 novembre.

Quello attuale è l’ultimo di una serie di ritocchi: la stessa offerta era già stata aggiornata con scadenze al 16 ottobre e al 2 novembre, prima dell’ultima versione, quella con 0,1848 euro/kWh per la luce e 0,85 euro/Smc per il gas. La durata contrattuale resta di 24 mesi e l’azienda continua a presentarla come la più scelta del suo catalogo.

Spese fisse, durata e penale di recesso

Le spese di commercializzazione restano uguali: 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas, che su base annua fanno rispettivamente 72 e 84 euro. Gli importi sono al netto di IVA e imposte, con le perdite di rete già incluse nella componente luce. Chi esce dalla tariffa elettrica prima della scadenza paga un recesso anticipato di 90 euro. Si tratta della novità introdotta con l’ultima rivoluzione delle tariffe di Octopus Energy.

Restano invariati anche tutti gli altri costi che compaiono in bolletta ma non dipendono dal fornitore, dal trasporto e dalla gestione del contatore agli oneri di sistema e di regolazione, fino alle imposte.

Cambio tariffa e attenzione ai falsi contatti

Chi è già cliente può passare a questa offerta quando vuole, anche nel caso in cui i prezzi scendano ancora: basta un messaggio all’assistenza WhatsApp al numero 02 385 827 76. Octopus Energy precisa che questo è l’unico recapito di questo tipo attivo e che qualsiasi contatto proveniente da un numero diverso, ma presentato come se fosse dell’operatore, va considerato un tentativo di raggiro.