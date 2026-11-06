Un bundle che include una console di ultima generazione e uno dei giochi più acclamati del 2026 a meno di 400€ non capita tutti i giorni. Nintendo Switch 2 + Pokémon Pokopia scende del 25% rispetto al prezzo di listino, portando l’esperienza Pokémon più rilassante mai creata direttamente nelle mani di chi ama costruire, esplorare e fare amicizia con le proprie creature preferite. Con un gioco che ha già venduto 5 milioni di copie e recensioni che lo consacrano come il titolo Pokémon meglio valutato di sempre, questo bundle rappresenta un’occasione concreta per chi aspettava il momento giusto per entrare nell’ecosistema Switch 2. Vediamo nel dettaglio cosa include e quanto si risparmia.

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Nintendo Switch 2 e Pokopia, l’accoppiata perfetta tra hardware e creatività

Il bundle abbina l’hardware Nintendo Switch 2 al nuovissimo Pokémon Pokopia, simulatore di vita co-sviluppato da Game Freak e Omega Force. La console monta uno schermo LCD da 7,9 pollici con refresh rate a 120 Hz, garantendo fluidità sia in modalità portatile che da tavolo. Lo storage interno da 256 GB è più che sufficiente per ospitare Pokopia, che occupa appena 6,8 GB, lasciando ampio margine per altri titoli senza dover necessariamente investire in una microSD Express.

Tra le novità più interessanti ci sono i Joy-Con 2, che si agganciano magneticamente e introducono per la prima volta i controlli mouse, ampliando le possibilità di gioco. La console supporta inoltre la tecnologia NVIDIA DLSS 3 per un miglioramento grafico sensibile e può arrivare fino a 2160p (4K) quando collegata alla TV tramite il cavo HDMI incluso.

Pokopia, dal canto suo, propone un’esperienza unica: i giocatori devono fare amicizia con oltre 300 Pokémon, usarne le mosse per modificare il territorio come Foglia Magica di Bulbasaur o Surf di Lapras, e collaborare con il Professor Tangrowth per costruire una città. Il titolo supporta multiplayer fino a 4 persone e la funzione Gameshare, oltre a ricevere aggiornamenti gratuiti futuri, come la mossa Sub in arrivo ad agosto 2026, e un Pass di espansione a pagamento con nuovi contenuti fino al 2027.

Sconto del 25% su pokopia bundle, come approfittarne

Il prezzo ufficiale del bundle su Nintendo Store Italia è di 569,98€, ma su AliExpress è disponibile a 396€ invece di 529€, con un risparmio di 133€ e uno sconto del 25%. Per ottenere il prezzo migliore, usate uno dei coupon disponibili: TUTTOA80, ITAFF80 oppure ITD1180 (se qualcuno non dovesse funzionare, qui trovate la guida completa). Pagando con PayPal si ottiene uno sconto aggiuntivo, e unendosi al TEAM CashBack di PrezziTech prima dell’acquisto si può ricevere un rimborso del 5%, percentuale che sale fino al 7% più aumentano gli iscritti al team.

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