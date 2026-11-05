Il Singles’ Day è tornato, portando con sé alcune delle offerte online più interessanti dell’anno. Se state pensando di aggiornare il PC o di procurarvi un set completo di strumenti per la produttività senza spendere una fortuna, Godeal24 propone diverse offerte da non perdere. Il Singles’ Day Sale di quest’anno mette in vetrina due soluzioni software essenziali a prezzi particolarmente competitivi: Office 2024 Pro Plus a soli 22,11€ e Windows 11 Pro a soli 12,25€. Ancora meglio, si possono avere entrambi insieme a soli 32,95€! Con sconti superiori al 90% rispetto ai prezzi di listino standard, è l’occasione per dotare il computer di un sistema operativo moderno e di una suite per l’ufficio completa tenendo sotto controllo il budget. Sono acquisti una tantum, particolarmente interessanti per chi preferisce evitare i canoni ricorrenti.

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Office 2024 Pro Plus a soli 22,11€

Cominciamo con Office 2024 Pro Plus per 1 PC, ora a soli 22,11€. Con questa cifra si ottiene l’accesso a Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Access, coprendo un’ampia gamma di esigenze professionali, di studio e quotidiane. Office 2024 offre un’interfaccia rinnovata, miglioramenti nelle prestazioni, funzioni Excel potenziate, novità in Outlook, accessibilità migliorata e maggiore sicurezza. Che si tratti di preparare report, gestire fogli di calcolo, creare presentazioni o rispondere alle email, la suite offre una raccolta completa di strumenti desktop senza un abbonamento continuo. Per chi usa ancora una versione precedente di Office, ottenere Office 2024 Pro Plus a soli 22,11€ rende questa offerta del Singles’ Day particolarmente interessante.

La licenza Office più conveniente che possiate trovare. Garantito!

Windows 11 Pro a soli 12,25€

Completate la coppia con una chiave Windows 11 Professional a soli 12,25€. Windows 11 Pro offre alla suite Office una base sicura e moderna, con crittografia BitLocker, TPM 2.0, Windows Hello, Snap Layouts, desktop virtuali e flussi di lavoro assistiti da Copilot. Mantiene lo spazio di lavoro digitale sicuro, fluido ed efficiente, senza costi ricorrenti. Insieme, queste due licenze trasformano un PC qualsiasi in una postazione affidabile per l’home office o per lo studio.

Niente rischi di falsi: Windows al prezzo più basso.

Il bundle da non perdere (codice sconto “SGO62”)

Ancora meglio, il bundle Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus costa soli 32,95€, meno che acquistandoli separatamente. È l’offerta della “coppia perfetta”: la sicurezza e il multitasking di Windows 11 Pro incontrano la potenza di produttività di Office 2024 Pro. Concedetevi un regalo per il Singles’ Day, possedete entrambi per sempre e uscite dal ciclo degli abbonamenti. A questo prezzo a tempo limitato, l’abbinamento perfetto per il vostro PC vi aspetta: non lasciatelo scivolare via con uno swipe a sinistra.

Strumenti per PC a prezzi stracciati

Il software per computer è essenziale per aumentare la produttività. Offriamo un’ampia gamma di strumenti per lavorare in modo più rapido e intelligente. Con i nostri prezzi stracciati potete aggiornare tutta la vostra postazione senza spendere una fortuna. Non aspettate: approfittate oggi di queste offerte incredibili e risparmiate sui vostri software preferiti!

Strumenti per PC a prezzi stracciati. Così convenienti che potete aggiornare tutto!

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Perché scegliere Godeal24

Godeal24 consegna ogni licenza software tramite attivazione immediata via email. La chiave del prodotto arriva in pochi minuti. Nessun costo di spedizione, nessuna attesa e nessun canone ricorrente. In caso di problemi durante l’installazione o la configurazione, il team di assistenza tecnica dedicato di Godeal24 offre supporto gratuito prima e dopo l’acquisto, senza costi nascosti né limiti di tempo. Forte di una valutazione di 4,8 stelle su Trustpilot basata su migliaia di recensioni verificate di clienti di tutto il mondo, Godeal24 si fonda sulla piena trasparenza, offrendo software valido insieme a un’assistenza affidabile. Questi prezzi promozionali non dureranno a lungo: ottenete oggi la vostra licenza ufficiale e le chiavi software da Godeal24, finché gli sconti sono attivi.

Contatti Godeal24: service@godeal24.com